Gritos, insultos y abucheos contra Inés Arrimadas en la localidad natal de Puigdemont

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha sido recibida entre gritos, insultos y abucheos en el municipio gerundense de Amer, la localidad natal del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El incidente se ha producido cuando Arrimadas y los 36 diputados del partido naranja en el Parlament han comenzado a retirar lazos amarillos en la plaza principal del pueblo. Ha sido entonces cuando un grupo de personas ha comenzado a proferir insultos contra la líder de Ciudadanos y sus compañeros, así como gritos en favor del huido líder independentista.

En un vídeo compartido por la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, se puede observar a un lado de la plaza a los diputados del partido Naranja realizaba cánticos en favor de la libertad, mientras del otro los seguidores de Puigdemont les increpaban: "¡Largo de aquí!.

Puigdemont dice que está muy orgulloso de que se reciba así hoy en Amer al primer partido de Cataluña. No me extraña que no le dejen ni entrar en el Parlamento Europeo

Entre unos y otros, un grupo de agentes de los Mossos han evitado que el altercado fuese a mayores. Y todo esto bajo un enorme cartel con el rostro de Puigdemont que corona la plaza de esta localidad con el eslogan "No surrender" (no te rindas, en inglés).

"Puigdemont dice que está muy orgulloso de que se reciba así hoy en Amer al primer partido de Cataluña, no me extraña que no le dejen ni entrar en el Parlamento Europeo", ha escrito en su red social Arrimadas, en referencia al veto que la UE ha impuesto a una conferencia que Puigdemont y Quim Torra querían dar en Bruselas el lunes bajo el título 'Cataluña y el juicio sobre el referéndum: un reto para la UE'.