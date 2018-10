El Gobierno reconoce estar preocupado por la inhumación de Franco en la Almudena

El Gobierno ha admitido este miércoles "preocupación" por la decisión de la familia del dictador Francisco Franco de enterrar los restos mortuorios del general en la cripta de La Almudena, pero ha aclarado que, como Ejecutivo, sólo tiene capacidad para garantizar su exhumación del Valle de los Caídos, para que en España deje de haber un mausoleo dedicado a una dictadura.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha reconocido que el Gobierno se siente "representado" por los siete grupos del Parlamento Europeo que han escrito al Papa Francisco para mostrar su "preocupación" por la anunciada inhumación de Franco en la cripta de La Almudena.

Celáa no ha podido precisar si esta cuestión formará parte de los asuntos que trate la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la visita que hará al Vaticano a finales de octubre -en una fecha aún por cerrar-- para entrevistarse con el 'número dos' de la Santa Sede, Pietro Parolin, con el que pasará revista a una larga lista de asuntos de la relación bilateral entre España y el Vaticano.

El Gobierno no puede oponerse

En una entrevista el miércoles en Onda Cero, la propia Calvo reconocía que el Gobierno no puede impedir que Franco sea enterrado en la cripta de La Almudena si la familia así lo decide y la Iglesia no tiene reparos.

Celaá ha insistido este jueves en la misma dirección al afirmar que el Gobierno está "comprometido con la exhumación" para que el dictador "no pueda estar en ningún mausoleo". Y ha explicado que el Ejecutivo no puede intervenir en la decisión sobre dónde serán enterrados de nuevo sus restos a no ser que sus familiares no se hicieron cargo de ellos.