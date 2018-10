La Moncloa recula con las 'fake news': "Estamos con la libertad de expresión"

El Gobierno parece haberse dado cuenta de que, con su cuestionamiento a la labor fiscalizadora de los medios de comunicación por sacar a la luz trapos sucios del pasado de algunos ministros, se está metiendo en una dinámica muy peligrosa para llevar solo tres meses y medio en el poder; y ha empezado a plegar velas a toda prisa.

Este viernes, y sin que mediara pregunta alguna, la ministra portavoz, Isabel Celaá, dentro del balance político semanal que hace al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, envió un mensaje de apoyo a los medios que "vieron dificultada su labor comunicativa" por ataques de los Comité de Defensa de la República (CDR) este lunes a las puertas del Parlament de Cataluña.

Luego, ya en coloquio con los periodistas, la portavoz se matizó a sí misma cuando el lunes dijo en una entrevista en la SER que los viernes le formulaban "preguntas condenatorias" (sic) que juzga inadmisibles en un Estado de Derecho. Se refería, matizó Celaá, a las preguntas que le hacen sobre irregularidades de ministros sin el preceptivo "supuestas", cuando todavía no hay sentencia que lo corrobore.

"Este Gobierno mantiene la libertad de expresión y de prensa, ¡hasta ahí podíamos llegar! (...) La libertad de prensa es bastión, es columna de lo que significa la democracia", sostiene la también ministra de Educación y Formación Profesional. "Este Gobierno siempre está por la libertad de expresión y junto a los medios de comunicación", insistió.

La primera reacción del Gobierno contra lo que consideraba, hasta ayer fake-news contra el gabinete, fue de la vicepresidenta, Carmen Calvo, al señalar el lunes 27 de septiembre, en la apertura de unas jornadas de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), que "la libertad de expresión no lo resiste todo, no lo acoge todo" y por eso considera que la UE tendrá que empezar a revisar la legislación.

"(Algunos países) Están tomando decisiones sobre regulación, es decir, de intervenir; se lo están planteando Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, que están abandonando el famoso eje de que la mejor ley que regula el ámbito de la libertad de expresión y del derecho a la información es la que no existe", aseguró Calvo, quien a la salida eludió hacer declaraciones a los medios.

En el PSOE y en sectores del Ejecutivo, el debate abierto por Calvo ha causado un evidente malestar. Hasta el ministro de Fomento y secretario de Organización, José Luis Ábalos, evitaba el pasado lunes meterse en ese jardín de la regulación de los medios aunque sí avalaba la teoría de que contra el PSOE todo vale.

"No entiendo la proporcionalidad, y la ausencia de la misma no sé si es fake news o no, pero que entra dentro de lleno en los propósitos de una campaña de fake news, seguro. Se deforma la realidad", decía Ábalos.