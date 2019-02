El Gobierno del 'cambio' en Andalucía premia al gerente que echó a un denunciante de corrupción

El Gobierno del 'cambio' en Andalucía ha premiado al gerente de la Empresa Pública de Turismo Andaluz durante el 'susanismo', Manuel Muñoz (1966), con un alto cargo en la consejería de la que dependía hasta ahora la empresa. En concreto, el rol de Secretario de Turismo, dependiente de la nueva "Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local" que encabeza el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín.

Según documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, Manuel Muñoz fue quien solicitó el despido de un empleado de la empresa pública de Turismo, F.P., que anteriormente había reclamado que se investigaran presuntas irregularidades en la entidad pública. Entre ellas, el suministro de agua de pozo no potable sin autorización para personas - algo de lo que informócomo un hecho probado ABC-, la supuesta colocación de parientes mediante contrataciones - entre ellas, la de un alto directivo de la empresa pública, del que la Junta ha reconocido no encontrar evidencia relativa a su proceso de selección - y la presunta adjudicación de contratos a unas mismas empresas.

Un juez ha anulado el despido tras concluir que no había existido causa que justificara el cese más que la "continua petición de información" y "denuncia de irregularidades" por parte del empleado

El empleado, que comenzó a denunciar irregularidades en 2014, fue finalmente cesado en 2017 por "la comisión de dos faltas consistentes en los malos tratos de palabra y obra a superiores, compañeros o subordinados y la violación muy grave del derecho a a la intimidad y a la consideración debida a la dignidad de los trabajadores, superiores y compañeros".

Tal y como informó este mismo periódico el pasado mes de diciembre, un juez ha anulado el despido tras concluir que no ha existido causa que justificara el cese más que la "continua petición de información" y "denuncia de irregularidades" por parte del empleado.

El nuevo Gobierno andaluz surgido de la coalición entre PP y Cs, y el apoyo de Vox, ha recurrido la nulidad del despido, según se desprende de un escrito judicial al que ha accedido Vozpópuli. En el mismo escrito, el juez pideque el empleado sea readmitidodesde ya, algo que, según denuncia el afectado, al cabo de la última semana no ha tenido lugar.

La Consejería asegura premiar la trayectoria y las capacidades de Muñoz

"Lo que ha habido es un conflicto con un trabajador, y un juez ha dado la razón al trabajador. Acataremos las resoluciones judiciales como corresponde", responden fuentes de la consejería, sorprendidas por las preguntas sobre este tema.

Las mismas fuentes esgrimen que "el juez ha dicho que se le echó por denunciar pero no que lo que se denunciara fuera cierto", al mismo tiempo que advierten de que "nosotros nos hacemos cargo de lo que suceda con este Gobierno, no con el del PSOE, pero tampoco vamos a estar viendo los carnets políticos a la hora de hacer nombramientos, Muñoz no es la única persona que estuvo con el anterior gobierno y que estará en este".

"El juez ha dicho que se le echó por denunciar pero no que lo que se denunciara fuera cierto"

Paralemente, aseguran no ver en el caso del flamante secretario de Turismo un obstáculo a la "regeneración" y explican que fue 'premiado' por su trayectoria y sus capacidades.

Muñoz es licenciado en Geografía en la Universidad de Granada y fue nombrado Director Gerente de la Empresa Pública de Turismo Andaluz en julio de 2015. Antes había ocupado distintos cargos de administración regional, como los de Director de Promoción Nacional, Director de Marketing y Director de Turismo.