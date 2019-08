El Gobierno de Susana Díaz destituyó hace dos años a la aspirante que obtuvo mejor puntuación que la hermana de Moreno

El Gobierno andaluz de Susana Díaz destituyó hace dos años a la aspirante que perdió una oposición contra la hermana del presidente de la Junta, Juanma Moreno, pese a obtener la mejor puntuación del concurso.

La candidata, que denuncia "enchufismo", optaba al mismo cargo del que fue cesada. El expediente que se le abrió durante el anterior Gobierno del PSOE ha sido determinante para que su nombramiento no prospere, según ha sabido Vozpópuli de fuentes de la Junta de Andalucía.

Concurso de méritos

María Dolores Moreno Bonilla, hermana del actual presidente andaluz, ha sido nombrada directora del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga. Según ha publicado El País, Dolores Moreno quedó segunda en un concurso extraordinario de méritos docentes para ocupar el puesto con una puntuación de 38,20.

Delante de ella, Esperanza Utrera obtuvo 49,50 sobre 50 posibles. Utrera denuncia que se trata de un caso de "enchufismo" y ha impugnado el fallo emitido por la Consejería de Educación.

El concurso, según ha sabido este diario, era para una sustitución temporal de un año. Utrera fue la directora de este conservatorio durante varios años y hasta su cese durante la anterior etapa del PSOE. Así que se presentaba a un puesto que ya había ocupado anteriormente.

Según las fuentes consultadas, el expediente que se le abrió entonces ha hecho que la Consejería de Educación le descartase para el ocupar la dirección. Y se ha elegido a Dolores Moreno, segunda en el concurso. Estas mismas fuentes han rehusado ofrecer detalles sobre el contenido del expediente o los motivos que llevaron al cese de Utrera.

Dolores Moreno tiene los méritos

La Junta de Andalucía ha defendido el derecho de Dolores Moreno a presentarse al concurso. Y ha recordado que la ganadora tiene los suficientes méritos acreditados para ocupar la dirección del centro malagueño. También han lamentado que utilice torticeramente su parentesco para hacer creer lo que no es.

“Esto no es un regalo ni un caramelito, no tengo una Consejería, es la dirección de un centro educativo en un año difícil para la educación superior. Aquí se está por vocación”, ha dicho Moreno a El País. “Parece que ser familiar te pone bajo sospecha y por eso yo me he preparado un currículo".