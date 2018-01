El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha remitido esta mañana una carta a la presidenta del Congreso para que actúe sobre el bloque parlamentario que según denuncia ejercen tanto Ciudadanos como el PP sobre las proposiciones de ley que impulsan los grupos de la oposición.

El líder de IU solicita a Pastor que fije un límite para las peticiones de ampliación de los períodos de enmiendas que mantiene "en el limbo" la tramitación 40 leyes. Tanto la formación naranja como los populares cuentan con mayoría en la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara Baja, presidido también por Pastor.

En este sentido, Garzón denuncia en su misiva que en lo que va de legislatura tan sólo han salido adelante 14 proyectos de ley, algo que asegura no haber visto en los 30 años desde la fundación de su partido. "Queremos que Pastor dé explicaciones sobre esta cuestión y proponga soluciones. No se puede permanecer así más tiempo. Es intolerable en términos democráticos", ha sentenciado.

Garzón también ha criticado que la propia reforma del Reglamento de la Cámara está bloqueada. Por eso no pueden impulsar un cambio en la normativa que impidiese encadenar las prórrogas solicitadas por PP y Cs. "No es un problema técnico, es un problema político. No quieren que se aprueben determinadas leyes que no son interés del Gobierno", ha asegurado.

Garzón exige a Pastor que actúe como segunda del Estado y ponga los medios para acabar con "esta anormalidad" democrática. Para ello le reclama que asuma un "rol neutral" a pesar de formar parte de las filas del PP. A lo largo del texto Garzón cita como ejemplos el bloqueo de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza"; la despenalización del derecho a huelga; la suspensión de la ley de Educación (Lomce); o la proposición de ley para subir el salario mínimo interprofesional (SMI).

El PNV hizo llegar otro escrito en septiembre a Pastor, respaldado por PSOE, Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto para limitar la sucesión de prórrogas a la presentación de enmiendas. Los socialistas también registraron en verano otra proposición de ley de reforma del Reglamento de la Cámara en el mismo sentido, aunque aún debe ser debatida en el Pleno.

Garzón pide por carta a Pastor que acabe con el 'bloqueo' del PP y Cs en el Congreso by Vozpopuli on Scribd