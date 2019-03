García Aguado: "El Congreso necesitaría un 'hermano mayor' para políticos"

El campeón olímpico y mundial de waterpolo Pedro García Aguado (Madrid, 1968) lleva toda la vida mojándose. Hasta su retirada en 2003, lo hizo como deportista de élite en una piscina. Después, como intervencionista familiar en el fregado de la televisión y, ahora, entrado en la cincuentena, se sumerge con frecuencia en las charcas de la política.

Sobre todo en las que tienen que ver con Cataluña, donde reside desde hace décadas. Allí ha lanzado Mis Hermanos Catalanes, un proyecto que busca rebajar la crispación social y tender puentes con otras comunidades autónomas.

El agua le llevó al paraíso y, por las noches, al infierno de las drogas. Ya rehabilitado, no se la baila a los dirigentes independentistas. Tampoco a Pedro Sánchez, a quien dedica un "tocayo" cada vez que va a darle un tirón de orejas en Twitter.

Sin embargo, ha decidido llamar a la puerta de distintos partidos "constitucionalistas" para ofrecer asesoría en acoso escolar, valores o adicciones. La candidata del PP a las elecciones de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso acaba de abrírsela.

El año pasado fue uno de los ponentes del acto España Ciudadana organizado por Ciudadanos. ¿Por qué se ha pasado al bando gaviota?

Te voy a matizar. Yo fui a participar en un movimiento de la sociedad civil que no tenía sello partidista. Eso me dijeron. Es cierto que me invita Fernando de Páramo, pero cuando llego allí descubro un evento donde sí están presentes todas las banderas de Ciudadanos. Lo que yo quiero contar es cómo un grupo de madrileños y de catalanes se unieron para conseguir ser campeones del mundo de waterpolo y como esa unión nos hizo mas fuertes.

En ese momento se me etiquetó como ultra de Ciudadanos. Yo no estoy afiliado a ningún partido. Es más, mi relación con ellos se rompió después de aquello porque yo me sentí engañado. No me he cambiado de bando, tengo simpatía por algunas de sus políticas, aunque no comparto otras. Mi sensación es de distanciamiento, pero eso no quiere decir que no tenga buena relación con algunos miembros del partido.

¿Qué políticas de la formación naranja no comparte?

Algunos pactos que se están haciendo, algunos de los cordones que aplica... Hay una corriente ideológica que quiere fracturar España, así que tiene que haber un bloque homogéneo constitucionalista que apoye que el país no se separe.

Cuando ese bloque no es homogéneo porque uno de los partidos, en este caso Ciudadanos, no quiere pactar con VOX ni quiere oír hablar de ciertas cosas, pues el bloque se está debilitando. A mí me interesa que se pudiera hacer un bloque de centro o de centro-derecha fuerte. Incluso el PSOE, que se está radicalizando demasiado a la izquierda, podría apoyarlo para evitar la ruptura.

¿Tiene la misma versatilidad para adaptarse a los distintos formatos televisivos que a los partidos? ¿Colaboraría con VOX?

Con VOX, con Podemos, con IU, con el PSOE... ¡Me encantaría! Yo he ofrecido servicios a todos, pero siempre se pone en foco en lo político y la realidad es que debajo de eso están los trabajos que hay que hacer para la sociedad. Lo que yo imparto a una familia con problemas de izquierdas es igual para una familia de derechas.

Lo que yo aporto a la política y a cualquier movimiento es que la juventud, la familia y todo lo que he aprendido no tiene que ver con ideas políticas, sino con modelos educativos. Tiene que ver con la prevención y evitar los trastornos provocados por el consumo de alcohol y drogas. Da igual del color que seas, te puede tocar a ti. Me molesta tener que estar en un bando o en otro.

¿Y qué le aporta a usted la política?

Disgustos. No me aporta prestigio ni remuneración. Me meto en charcos donde me llaman, el reconocimiento por ayudar a la sociedad desde el plano político puede ser muy bajo. No recibo remuneración. Esto es vocación de servicio. Yo no quiero ayudar a según qué partido para que gane, sino poner mi granito de arena en la sociedad.

En el programa 'Hermano Mayor' convivía con las faltas de respeto. Salvando las distancias, ¿cómo ve el trato entre algunos diputados en el Congreso? ¿Necesitan un coach?

Necesitan un manual de buen estilo. Aunque solo les hayan votado algunos españoles, nos representan a todos. El nivel que hay en el Congreso parece el que hay en un plató de televisión. No solo se educa con lo que decimos, sino también con lo que hacemos. Deben dar buen ejemplo. Si nuestra clase política es incapaz de mantener la compostura en el Congreso, necesitan un manual de estilo o un 'hermano mayor' para políticos.

Se ha matriculado en doble grado de Derecho y Ciencias Políticas, ¿quiere ser político?

Si ser político significa aportar mi granito de arena para mejorar algunas partes de la sociedad de las que yo entiendo, me encantaría entrar en política. Por otro lado, no lo necesito en mi vida y no sé si es necesario.

No sé si me he equivocado, yo me dedico a ayudar a familias... Pero pensé que era una persona pública y me debía formar para hablar de ciertas cosas. Me matriculé por rabia cuando vi que en Cataluña se saltaban las leyes y encima lo argumentaban y justificaban diciendo que era culpa del "Estado español".

Además creció en Madrid, reside en Barcelona y defiende la Constitución Española... ¿Cómo está viviendo el conflicto?

En Barcelona la situación no se vive como en Gerona o Tarragona. En las zonas de interior todo está lleno de esteladas y lazos amarillos, mientras que Barcelona es una ciudad más cosmopolita y con mucho turismo. Pero sí que me dosifico.

No veo TV3, no escucho según qué cadenas de radio porque hay una matraca constante sobre el "Estado español" y "los españoles". ¡Como si las personas que estuviéramos allí estuviéramos en otro país!

¿Por eso ha lanzado 'Mis Hermanos Catalanes'? ¿En qué consiste la iniciativa?

Nace desde una asociación que se llama Españoles de a pie que lleva años contraargumentando: ni España os roba, ni estáis oprimidos, ni se os votó por ir a votar, sino que hubo un mandato judicial que la policía tenía que hacer cumplir.

Queremos mostrar el cariño y afecto del resto de las comunidades hacia Cataluña porque los separatistas están haciendo que muchas de las personas que viven fuera de Cataluña piensen que la gente vive mal allí y que el ambiente es irrespirable. Todo lo contrario. Aproximadamente un 57% de las personas no quiere separarse de España.

¿Cómo se consigue que ese discurso cale cuando el separatismo cuenta con maquinarias tan potentes como TV3?

Hay que venir en Madrid, hablar aquí, intervenir en actos... Mi hija es catalana y los medios separatistas me atacan de forma radical y faltan a la verdad. Le sienta muy mal. Han viajado por España y han podido experimentar que hay algo más fuera de Cataluña.

¿Hay adoctrinamiento en los colegios catalanes?

Sin lugar a dudas, por mucho que diga la ministra Isabel Celaá, hay adoctrinamiento. Depende de donde vayas, el resto del mundo no aparece en los libros de texto. Hay que tener mucho cuidado porque esto viene haciéndose desde los últimos 20 años.

Cuando un alumno o una alumna no recibe otro mensaje en casa, se queda lobotomizado pensando que Cataluña es un país que ha sido oprimido y que España lo ha colonizado. Los libros de texto están pensados para que el ideario sea solo uno.

¿Es más difícil bajar la crispación en Cataluña que entre los adolescentes de 'Hermano Mayor' y sus familias?

Esa comparación me parece correcta. En Hermano Mayor tenía que mantener una compostura y una calma con chicos y chicas que se comportaban de una manera inaceptable. Algunos comportamientos eran incluso constitutivos de delito. Además, había que contraargumentar esa justificación de sus comportamientos.

En el problema catalán existe lo mismo. Hay una serie de personas que están dando un discurso lleno de falacias. Se apela mucho a los sentimientos. Te hago sentir mal, pero la culpa es de los otros que no te dejan crecer por estar bajo el yugo.

Claro que se puede minimizar la crispación, siempre y cuando la otra persona no alegue a los sentimientos. Todos los tenemos y hay que respetarlos, pero no puede haber odio hacia el que es diferente. Y eso es lo que se ha inoculado, incluso, en los colegios.

Desde su organización Aprender a Educar ha ayudado a muchas familias con jóvenes adictos al alcohol y otras drogas. Otros tienen trastornos. ¿El sistema de salud público no está preparado para atenderles?

El sistema público no esta preparado para absorber la cantidad de personas que van a tener problemas atendiendo a los datos de la encuesta de población estudiantil en torno al consumo de alcohol y drogas, que son escalofriantes.

En la época de la heroína, se les apartaba para evitar problemas de seguridad y se les daba metadona. A los policonsumidores se les dan tranquilizantes, ansiolíticos... Pero es necesario trabajar y hacer terapia.

¿Qué le parece la propuesta de Pablo Iglesias de legalizar la marihuana? ¿Puede convertirse en un 'efecto llamada' al consumo?

Claro. Sin ser un talibán, porque soy consciente de que España es un país productor y consumidor y, que, como él dice, sirve para captar ingresos, ¿me puede decir cuántas personas van a acceder al consumo de esas sustancias y cuántas van a desarrollar trastornos? Por un lado, ganas dinero, pero ¿qué hay de las personas?

La ley seca promovió el hampa, el trafico de alcohol... Pero llegó con un país donde un 70% de la población estaba alcoholizada y ese porcentaje se redujo al 20%. El consumo de marihuana y hachís lleva asociado una enfermedad latente que es la esquizofrenia.

Con mucha suerte los consumidores solo desarrollan la adicción. Pero otros desarrollan la enfermedad y tendrán que estar el resto de su vida con fármacos para poder estar estables. Hay que tener cuidado con las proclamas. El cerebro asocia lo legal a lo inofensivo y el mejor ejemplo es el alcohol.