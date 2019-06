El papel de la Fiscalía en el caso de los PC de Bárcenas sirve al PP para cuestionar la causa

"¿Por qué tardó más de un año en aportarse el informe al procedimiento judicial [de Gürtel]? Este letrado participaba defendiendo a otras personas y venía muy bien a los intereses de defensa". Así reaccionó este viernes el letrado del Partido Popular en el juicio sobre la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, Jesús Santos, tras oír la declaración de un perito de la Fiscalía Anticorrupción, responsable de un informe que sostenía que los apuntes de la contabilidad manuscrita del extesorero del PP no eran creíbles.

Este documento no fue tenido en cuenta por el entonces instructor del caso Gürtel y de la pieza separada de los papeles de Bárcenas, Pablo Ruz, que consideró que ese documento había sido superado por la investigación judicial. De hecho, la sentencia de la Época I del caso de la trama liderada por Francisco Correa considera probado todo lo contrario: la existencia de una caja B en el seno del PP.

Sin embargo, la declaración este viernes del perito, que se llevó a cabo a propuesta de la fiscal Carmen Luciáñez y del propio Partido Popular, pone en duda la sentencia de la Época I de Gürtel, en la que el abogado Jesús Santos también defendió al PP, pero también la acusación del juicio previsto en los próximos meses sobre la remodelación de la sede nacional del partido, ya que esta última causa se inició gracias a varios de los apuntes incluidos de la contabilidad manuscrita de Bárcenas.

Tres fiscales

Por eso, la declaración de este perito ha enfadado a las acusaciones de Izquierda Unida-Los Verdes, Observatori Desc y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) ya que consideran incompatible la actuación de la fiscal Luciáñez con la que realizaron sus compañeras de Anticorrupción en Época I de Gürtel Concepción Sabadell, Myriam Segura y Concha Nicolás.

Este viernes, el perito consideró que los apuntes manuscritos no conformaban un registro sistemático de ingresos y pagos. Además, el funcionario resaltó que no tenían la fiabilidad que tenía que tener una contabilidad: "Hay errores, duplicidades e incoherencias. No consideramos que los papeles de Bárcenas sean documentos consistentes", completó el funcionario, que concluyó que la contabilidad manuscrita era "información poco creíble", por lo que no le daba "mucha validez".

A preguntas del letrado Esteban Mestre, defensor de la exgerente del PP Carmen Navarro, que le interpeló sobre la verosimilitud los apuntes en los que aparecían retribuciones a dirigentes del partido, como por ejemplo Mariano Rajoy, el perito contestó: "Lo que la prensa denominó los sobres, no hemos encontrado ningún justificante. No se puede saber si ese movimiento es real o no. Son simples notas", aseveró el perito.

Cien apuntes acreditados

Esta versión de los hechos irritó al abogado de Izquierda UnidaJuan Moreno, quien en su turno de interrogatorio recordó al funcionario que muchos de los apuntes de Bárcenas ya habían sido confirmados: "Se han ido acreditando muchos. Hace unas valoraciones que son poco creíbles", espetó el letrado, que acabó destacando que más de 100 apuntes habían sido ya corroborados. En ese momento, el letrado del PP Jesús Santos pidió la palabra que rechazar que ese número de asientos manuscritos hubieran sido confirmados.

Asimismo el perito, a preguntas del abogado de Izquierda Unida, aseguró que en algunos casos sí había documentos sobre los apuntes contables de Bárcenas: "Pero hay tal desorden y la forma de presentación no parece profesional. Los papeles eran hojas sueltas con muchos saltos intermedios y muchos errores", contestó el funcionario, que reconoció que nunca había auditado una contabilidad B.

Pero fue en el turno de la acusación de la letrada de la asociación Observatori Desc, Isabel Elbal, cuando se hicieron más evidentes los reproches a la actitud de la fiscal Carmen Luciáñez. Así, la letrada calificó la actuación de la fiscal como "anómala y contradictoria. No se puede no saber lo que hace tu mano derecha y tu mano izquierda", recriminó Elbal, que de esta forma destacaba la diferencia entre la actuación de Luciáñez y las fiscales del caso Gürtel.

"Una gran contradicción"

"La Fiscalía está acusando en los llamados papeles de Bárcenas, en la causa de la remodelación de la sede del PP. Es una gran contradicción que se intente atacar la calidad de los casos y la credibilidad de un testigo [Bárcenas] que no tiene por qué mentir", completó la letrada Isabel Elbal, que fue más allá en su crítica a Luciáñez, y aseguró que la actuación de la fiscal del caso de los ordenadores de Bárcenas no tenía nada que ver con las de Gürtel.

"Lo que no entendemos es esta contradicción de la Fiscalía", completó Elbal, que completó: "No entendemos que acuse por la sede del PP y en la Época I de Gurtel"

"Lo que no entendemos es esta contradicción de la Fiscalía", completó Elbal, que rechazó que esta diferencia de criterios se justifique en la independencia del fiscal, ya que el Estatuto de estos funcionarios establece la dependencia jerárquica al fiscal general del Estado: "No entendemos que acuse por la sede del PP y en la Época I de Gurtel", concluyó la abogada del Observatori Desc.

En su turno final, y tras anunciar que mantenía su decisión de no acusar al PP, la fiscal Luciáñez defendió su postura alegando que las acusaciones tenían un desconocimiento absoluto de la forma de actuar del Ministerio Fiscal.

Apoyo de sus jefes

En este punto, aseguró tener el visto bueno de la decana de la sección a la que representa y el visto bueno de la fiscal jefe de Madrid, del fiscal jefe de la Comunidad de Madrid y de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, recordó que las direcciones políticas de la Fiscalía en 2013 y en 2019 eran "diferentes".

Tras defender su independencia, la fiscal rechazó que el Partido Popular hubiera cometido un delito de daños informáticos porque el tipo penal exige que se haya provocado daños ajenos. Algo que, según la representante del ministerio público, no pasó, ya que la contabilidad paralela que tenía en los ordenadores, si es que al final estaba en los discos duros, sería del PP.

En este sentido, la fiscal Luciáñez plasmó su incertidumbre sobre la propiedad de los discos duros de Bárcenas: "A día de hoy seguimos teniendo dudas acerca de la propiedad de los ordenadores, ya que el PP, que era el empresario, es el que dota a sus trabajadores de estos medios. No es lo mismo un cuadro o un trineo que un ordenador, ya que el partido sí dota de los ordenadores personales a sus trabajadores", completó la fiscal.