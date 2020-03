Feijóo, sobre Ciudadanos: “Nos vamos a unir para desunirnos a los dos minutos”

Alberto Núñez Feijóo tiene a la vuelta de la esquina las elecciones en Galicia, el próximo 5 de abril. El presidente de la Junta de Galicia podría lograr una cuarta mayoría absoluta, según le otorgan las encuestas, algo de lo que ha hablado: “Puede ocurrir que el Partido Popular esté rozando la mayoría absoluta por debajo y en consecuencia que nos quedemos con un multipartito de siete partidos políticos que son los que conforman la alternativa. También puede ocurrir, por el contrario, que el PP consiga su cuarta mayoría absoluta consecutiva”, ha señalado en una entrevista en ‘Okdiario’.

Sin embargo, asegura que su partido no las tiene todas consigo porque “el centroderecha, al estar fraccionado, tiene algunos riesgos de fraccionamiento que puedan impedir al Partido Popular tener una mayoría”.

Feijó explica qué el hecho de que sigan manteniendo opciones a la mayoría absoluta se debe a que han gobernado “con la mayor diligencia posible, con mucha austeridad y también diciendo la verdad” y porque han cuidado “al máximo no fracturar la sociedad para no mimetizar los problemas de Cataluña, el País Vasco, Navarra o Valencia”.

“Fracturar el PP ha sido una gran irresponsabilidad”

Además añade que han intentado “hacer una política ancha" y que el PP "es un punto de encuentro de muchísimas gentes que no son socialistas, que no aceptan el nacionalismo e independentismo y que huyen del populismo que representan toda esta aglomeración de Mareas, Izquierda Unida, Podemos, etc…”.

Feijóo asegura que en nuestro país ha habido últimamente “mucho protagonismo unipersonal, tanto de la la izquierda, véase el partido de Iglesias, como por el centroderecha. Ha habido, en mi opinión, poca responsabilidad” y puntualiza: “Fracturar el PP ha sido una gran irresponsabilidad”.

También ha hablado del proyecto España Suma. “A mí me gusta un partido de centroderecha que aglutine todo el centroderecha español. Me gusta un partido que es el Partido Popular, que lleva 40 años en el tajo, defendiendo a España y defendiendo la Constitución (…) y no me gustan las improvisaciones de partidos políticos que emergen y que después se hunden en función de la biografía de su líder”. “Tenemos que confluir y tenemos que confluir en primer lugar, básicamente con Ciudadanos, porque ellos han visto que los proyectos personalistas tienen un recorrido corto”.

El pacto imposible con Ciudadanos

El PP en Galicia hizo un ofrecimiento de lista conjunta a Ciudadanos, al ser preguntado sobre si el partido naranja exigió ocupar puestos de salida garantizados en esa lista conjunta, para luego irse al Grupo Mixto, responde que fue así “totalmente y por escrito. Esto no es una opinión o una interpretación, es un escrito”.

Con Ciudadanos "nos vamos a unir para desunirnos a los dos minutos"

Feijó explica que se presentan en una lista conjunta pero en cuanto logran el cargo de diputado, dejan la alianza. “Nos vamos a unir para desunirnos a los dos minutos, después de que finalice el escrutinio. Es como si usted, o yo, nos buscamos un matrimonio con una persona y al acabar la ceremonia, presentamos el divorcio. Es imposible de explicar. Hay una parte del voto galleguista del Partido Popular que no está de acuerdo con algunas manifestaciones que ha hecho Ciudadanos en los últimos años relativas a Galicia”.

El presidente gallego asegura que Ciudadanos les planteó el irse al Grupo Mixto. “Yo comprendo que Cs, en este momento, está en una situación congresual que no es fácil. Hay dos líderes que están optando a ser reelegidos como secretario general de Ciudadanos y probablemente esto haya atascado algunas cuestiones. Además, en Galicia el partido está roto. Hay responsables de Cs que están a favor de ir en las listas del PP y otros que no”.

"Lo mejor que le puede pasar al socialismo, al nacionalismo y al populismo es que el centroderecha esté partido en tres"

Aunque Feijóo asegura que no está haciendo “ninguna crítica”, continúa hablando de Ciudadanos: “Siempre que ha habido oportunidad para un concejal de Ciudadanos en un ayuntamiento de darle la alcaldía al PSOE y los nacionalistas, se la han dado. No me parece razonable. Nosotros no hemos ofrecido ni consejerías, ni cargos. Hemos ofrecido estabilidad, unidad y luchar todos juntos para que un gobierno nacionalista, socialista y populista no se instale en la Xunta de Galicia. Además, para que no se instale el proyecto nacional de Podemos y del PSOE”.

Asegura que tienen que “seguir trabajando con Ciudadanos”, y por su parte, “en lo que pueda ayudar a mi partido a nivel nacional, lo haré”. “Creo profundamente que lo mejor que le puede pasar al socialismo, al nacionalismo y al populismo es que el centroderecha esté partido en tres. Mientras estamos partidos en tres, no vamos a gobernar España”.

“Todos los antecedentes de Ciudadanos en Galicia son contrarios a los principios básicos de la dirección de Cs a nivel estatal”

Por último habla de las contradicciones que existen en lo que está haciendo Ciudadanos: “Lo que están pactando es algo muy sorprendente. Es una política lingüística que critica la nuestra, donde planteamos el bilingüismo cordial de que la gente pueda hablar en gallego o castellano como quiera (…) Lo que están planteando, por ejemplo, desde el punto de vista lingüístico, es el modelo vehicular exclusivamente en gallego”.

También incurre en incongruencias desde el punto de vista económico. “Con un incremento de gasto público e impuestos, la economía se ralentiza y se crea paro. Es todo lo contrario a lo que Ciudadanos dice que quiere para España (…) Todos los antecedentes de Ciudadanos en Galicia son contrarios a los principios básicos de la dirección de Cs a nivel estatal. Vamos a ver qué pasa ahora en el congreso de marzo y vamos a ver si podemos seguir dialogando. Por mi parte lo vamos a intentar”.

"Hay una falta de lealtad institucional, la de Pedro Sánchez"

“Cuando se te pide tener un 46% ó un 47% del voto, te tienen que dejar trabajar”, pero sin poner en duda la disciplina y unidad bajo el “presidente Casado. Yo ya me he puesto a las órdenes de Iturgaiz en el País Vasco. Es el candidato del PP”, señala.

Además destaca que existe “una falta de lealtad institucional” sin igual: la de “Pedro Sánchez, que nos niega como Gobierno moroso 2.500 millones de euros a las comunidades autónomas mientras se sientan a negociar un apartheid fiscal privado para Cataluña”.

La polémica de las siglas ocultas del PP

Respecto a la polémica suscitada por si se esconden o no las siglas del PP, señala: “¿Hay alguien de Galicia que no sepa que yo soy del PP? Soy presidente del Partido Popular de Galicia desde el año 2006, desde que Fraga se fue. Me parece una discusión absurda. A mí me parece sorprendente que pueda llamar la atención que las siglas del PP se ponen en pequeño y, sin embargo, la palabra Galicia se pone en grande. Yo me imagino que en una campaña de las elecciones generales, si mi partido sale con carteles del PP en pequeño y España en grande, a nadie le sorprendería”.

A continuación zanja el tema: “Le puedo jurar que esta discusión aquí en Galicia tiene muy poco recorrido, entre otras cosas porque se está criticando el cartel de las elecciones del año 2020… y aún no hemos presentado el cartel”.