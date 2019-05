Por qué los votos de la 'España vacía' encumbran a PSOE y Ciudadanos

La 'España vacía' se ha teñido de rojo con pinceladas naranjas tras el 28-A. Las 19 provincias más despobladas del país, que solo reparten entre dos y cuatro escaños por territorio, han castigado al PP y a Podemos, han pasado de Vox y han aupado a los socialistas y a Ciudadanos.

El PSOE se han convertido en primera fuerza en la España interior en enclaves tradicionalmente populares como las dos Castillas, la Galicia rural, Aragón y La Rioja y la formación naranja se ha consolidado como tercer partido, pisando los talones al PP en casi todos los territorios que sufren la sangría de la despoblación.

Además del PP, los votos de la España vaciada -término acuñado por el escritor Sergio del Molino en el título de su último libro- han dejado a Podemos al borde del precipicio. En algunas de estas zonas, los de Pablo Iglesias se han quedado sin representación parlamentaria.

Vox, lejos de acaparar los apoyos que auguraban algunas encuestas, se ha quedado fuera de 26 de las 28 circunscripciones de cinco escaños o menos. Solo entra en Ciudad Real, donde la caza es la principal industria, y en Valladolid. En las zonas más despobladas hace falta mucho porcentaje para sacar un escaño.

"Nunca se había visto tanto protagonismo de la 'España vacía' en la campaña electoral. Los partidos sabían que las zonas que cuentan con menos diputados son más sensibles a la fragmentación del voto, por lo que la lucha por los escaños en estas circunscripciones era clave en estas elecciones donde se votaba en clave nacional", explica Javier Álvarez, director de Stratego Comunicación.

El voto del PP se ha dividido en tres, añade, por lo que los populares se han hundido. Según Álvarez, de esta debacle se ha beneficiado Ciudadanos, que apenas tenía tejido en la España rural. Por otro lado, apunta que el PSOE ha ganado diputados con respecto a las elecciones de 2016 en detrimento de Podemos, pero los socialistas se quedan lejos de su voto histórico en zonas como Extremadura, Andalucía y Castilla- La Mancha.

Según Martín Granados, miembro de ACOP, el votante de Podemos y Vox es urbanita, tecnológico, más joven, mujer y más formado, es decir, al contrario de lo que nos encontramos en la 'España vacía'. "Como siempre, el bipartidismo se ha repartido escaños en estas elecciones, pero Ciudadanos ha entrado como tercera fuerza a costa del PP", dice.

"Como el sistema prima a los ganadores frente a sucesivas opciones, la prima se la ha llevado el PSOE, mayoritariamente primero en las circunscripciones", apunta. No obstante, tanto Martín como Álvarez ponen en cuestión que la campaña de los políticos en las zonas rurales haya calado.

"Digamos que son cosas que hay que hacer, pero cuya efectividad cada vez más está puesta en entredicho.Imágenes como la de subirse a un tractor, hablar a las vacas, partir un cochinillo o posar delante de unas ovejas forman parte de la liturgia de la campaña, pero el electorado está acostumbrado a verlas y cada vez tienen menos impacto a la hora de votar", considera.

añade que no hay nada más efectivo para desactivar la causa de una manifestación que la participación de todos los partidos en ella. "En la última manifestación de la España vacía estaban todos los políticos , no faltaba ninguno. Como si no hubiesen tenido responsabilidades en no luchar contra la despoblación", plantea.