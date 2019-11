Errejón propone a Sánchez e Iglesias que ninguno de los tres vuelva a presentarse si no pactan

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, lanzó este sábado un “guante” a los del PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, para que los tres se comprometan a que, si no son capaces de pactar un Gobierno progresista después del 10-N, no vuelvan a presentarse a las elecciones.

Lo hizo en un mitin en el Teatro Olympia de Valencia y ante unos 800 espectadores, en lo que fue uno de los escasos párrafos de su discurso que pronunció en castellano y no en catalán (“No me sale la jodida palabra”, tuvo que admitir en cierto momento ante las risas del auditorio). El candidato lamentó que en el debate de anoche en TVE entre los portavoces parlamentarios de los siete grandes partidos, las del PSOE y Unidas Podemos, Adriana Lastra e Irene Montero, repitieran los mismos argumentos que han llevado a repetir elecciones.

“A ver si el lunes nos contestan”, emplazó Errejón a Sánchez e Iglesias para el debate del lunes, en el que él no podrá participar por ser Más País todavía una partido extraparlamentario. “Si de estas elecciones no sale un gobierno progresista, ¿no creéis que a lo mejor tendríamos que dar un paso atrás y no volver a presentarnos?”, retó. “Si no estamos a la altura, tendríamos que dar un paso atrás; ahí está mi compromiso. Espero que me recojan el guante”.

Pese a denunciar que tanto Sánchez como Iglesias “hacen campaña de la misma manera” que ha llevado a repetir elecciones”, Errejón reconoció al líder de Podemos que “ha sido honesto” al manifestar que, si no tiene los ministerios que pida en un Gobierno de coalición, no apoyará la investidura aunque haya otras elecciones. “Pido la misma sinceridad a Sánchez”, emplazó, pidiéndole que aclare si “renuncia a pedir una abstención técnica al PP”.

Ayer, el líder del PSOE contestó a una interpelación de Iglesias que no hará una gran coalición con el PP, pero no aclaró si pactará con dicho partido su investidura, y a la vez le retó a que dijera públicamente si volvería a tumbarla por quinta vez. El líder de Podemos respondió en un mitin posterior a esto último reiterando que no regalará los votos que reciba, sino que éstos serán “un mandato sagrado” para exigir de nuevo un Gobierno de coalición.

El candidato de Más País, en cualquier caso, insistió en pedir el voto argumentando que “para que el resultado sea distinto, hay que votar distinto”, y justificó medio en broma su candidatura explicando que al PSOE y Podemos “no se les puede dejar solos”, dado que la última vez obligaron a repetir elecciones.

El mitin lo cerró el cabeza de lista de la coalición entre Más País y Compromís (Més Compromís) por Valencia, Joan Baldoví, quien describió el acuerdo entre ambas, no como una confluencia de ninguna de las dos, sino como “un pacto entre iguales”, entre socios que “saben cumplir los acuerdos”. En una reciente entrevista con Servimedia, Baldoví acusó a Unidas Podemos de no haber “sabido cuidar” a sus aliados territoriales, como fue Compromís, y de haber roto su promesa de impulsar un grupo parlamentario valenciano en 2016.

Antes que Errejón y Baldoví, la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, alternó críticas a Sánchez, con otras a Unidas Podemos, aunque ella era partidaria de volver a pactar con esta formación en lugar de con Más País, como finalmente se impuso en Compromís.