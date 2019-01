Errejón renuncia al escaño de diputado en el Congreso aunque seguirá en Podemos

El ex número dos de Podemos, Íñigo Errejón, renuncia al escaño de diputado en el Congreso. Así lo ha anunciado este lunes tras la grave crisis abierta con la dirección del partido por su voluntad de concurrir a las elecciones autonómicas de mayo bajo la plataforma de Manuela Carmena (Más Madrid) y no con las siglas de su propia formación. "Pago muy tranquilo el precio de haber adoptado la decisión correcta", ha asegurado.

La dirección estatal llevaba desde el pasado viernes presionando públicamente para que Errejón dejase su acta en la Cámara Baja, pues considera que su maniobra le ha situado fuera de la organización. Eso sí, han descartado tomar cualquier tipo de medida disciplinaria contra él. Aunque ha dicho que nadie se lo ha pedido "explícitamente", también ha señalado que se trata de "una decisión estrictamente personal". "Creo que no hay que alargarlo más", ha rematado.

Sobre su pertenencia al partido que fundó, asegura que no renuncia a su carnet. "Yo no podría dejar Podemos ni aunque quisiera. Sigo siendo militante", ha aclarado en rueda de prensa. "Yo no viene a estar en política, sino a hacer política", ha dicho. "Hay que dejar atrás las disputas de los partidos y centrarse en lo importante. Me dedico plenamente a una sola tarea: ganar la Comunidad de Madrid y contribuir a que Carmena revalide el Ayuntamiento", ha rematado.

Errejón ha comunicado la decisión a sus compañeros de grupo parlamentario con un mensaje minutos antes de hacerla pública. "Comunico ahora que entrego mi acta de diputado. Gracias por todo este tiempo, por lo aprendido, por lo compartido, por las risas y por las discusiones. Nos encontramos en la lucha", asegura en el texto.

Ahora, el partido morado deja en manos de la dirección madrileña de Ramón Espinar la búsqueda de una fórmula para encontrar a un nuevo candidato que compita con la plataforma de Errejón en los comicios de mayo. Tras la reunión de la Ejecutiva estatal este lunes, la coportavoz Noelia Vera ha asegurado que la maniobra de quien fue nombrado candidato a la Presidencia en primarias, ha dinamitado "todos los puentes" para una eventual negociación.

Al mismo tiempo, descargan toda la responsabilidad en el órgano madrileño para pensar negociar una integración. "La dirección de Podemos Madrid tiene que debatir el procedimiento y cómo va a ser el proceso para elegir un candidato. Tenemos claro que estaremos en las elecciones de la Comunidad y, posiblemente, sea como Unidos Podemos porque así lo decidieron nuestras bases. Pero estamos a la espera de que la dirección autonómica decida qué y cómo", ha concluido.