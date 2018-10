Esquerra Republicana (ERC) salió este martes al paso de la presión ejercida por Podemos para que desvincule la situación de los políticos encarcelados del 'sí' a los Presupuestos de 2019. Los republicanos catalanes insisten en que sólo se sentarán a negociar las cuentas públicas si el Gobierno hace antes un gesto "público" en el que inste a la Fiscalía a retirar los cargos contra los dirigentes que permanecen prisión provisional por la causa del procés. Un extremo que el Ejecutivo descarta por completo.

El líder del partido morado, Pablo Iglesias, anunció este martes su voluntad de reunirse "lo antes posible" en la cárcel de Lledoners (Barcelona) con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para abordar no sólo la situación de los presos sino también el apoyo a los Presupuestos que ha negociado con Pedro Sánchez.

Pero en Esquerra escoció la presión de la formación morada, cuyos portavoces dan por sentado que los republicanos no podrán negar el 'sí' a unos PGE de alto contenido social (subida del Salario Mínimo a 900 euros, mejora de la Ley de Dependencia o aumento de las pensiones). "¿Cómo actuarían ellos si tuvieran a Pablo Iglesias encarcelado y acusado por rebelión? Es evidente que ellos priorizarían la situación de aquellas personas injustamente encarceladas", reprochó este martes el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Joan Tardà.

Fuentes parlamentarias republicanas rechazan los argumentos de los morados con los que, por otro lado, compiten electoralmente en Cataluña. Aseguran que la subida del SMI no puede ser usado como elemento de presión, pues su aprobación no va vinculada formalmente a los Presupuestos. Y tampoco temen la amenaza de un adelanto de las elecciones generales, a pesar del riesgo de que PP y Ciudadanos lleguen a La Moncloa y pongan fin al diálogo abierto por los socialistas con la Generalitat. "No nos sentimos presionados pero no caeremos en el chantaje", sentencian las citadas fuentes.

Sin prisa

Los independentistas de ERC aseguran no tener "ninguna prisa" y dicen desconocer cuál es el mensaje que le querrá trasladar Iglesias a Junqueras en su visita a la cárcel. Pero avisan: "Quizás se precipitaron un poco en su entusiasmo tras el acuerdo" firmado el pasado viernes en La Moncloa. En este sentido, niegan temer que su cerrazón respecto a la situación de los presos les pueda penalizar electoralmente, pues tienen los "riesgos cuantificados".

"Quizás haya votantes del PSC que no comprendan que votemos en contra. Pero nuestro el electorado no entendería otra cosa", enfatizan. Por eso, mantienen su exigencia para que el Gobierno de Pedro Sánchez haga un gesto en el que inste de forma "pública" a la Fiscalía a retirar las acusaciones que pesan sobre los dirigentes encarcelados. No concretan, eso sí, cuál sería el formato que preferirían, pero reclaman que el pronunciamiento se haga de forma pública y contundente "para que los electorados se enteren". "Sí no, no serviría de nada", añaden.

"La cuestión es activar el mecanismo. A medida que pasen los días, serán ellos quienes sientan la presión"

En cualquier caso, dejan caer que si el Ministerio Público decidiese en último término no acatar la petición del Ejecutivo, podrían valorar si estiman el "gesto" del Ejecutivo como suficiente para sentarse a negociar los PGE. "El Gobierno ya se habría pronunciado políticamente", argumentan las fuentes parlamentarias republicanas consultadas. Pero insisten en que lo normal es que la Fiscalía acate siempre la directriz del Ejecutivo.

Lo que piden a toda costa es "activar el mecanismo". "Y a medida que pasen los días, serán ellos quienes sientan la presión", apostillan. Así que ahora sólo les queda esperar algo a lo que el Ejecutivo ya ha respondido con un rotundo 'no', esgrimiendo la separación de poderes y la independencia con la que debe actuar la Fiscalía. Pero los republicanos se agarran al capítulo IV del Estatuto del Ministerio Fiscal que establece las relaciones con los poderes públicos. "Es voluntad política hacerlo, y es voluntad política no hacerlo", explican. "Solamente nos llamarán si piensan hacerlo. Y si no, que dios reparta suerte", concluyen.