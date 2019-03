Duran i Lleida carga contra Mas, Puigdemont y Colau: "El independentismo no es capaz de gobernar Cataluña"

Josep Antoni Duran i Lleida, expresidente de Unió Democrática de Cataluña, ha acusado al expresidente de la Generalitat Artur Mas de haberse convertido al independentismo y de "entregar el país a la CUP", un giro político que, según reconoce, "no podré perdonar".

Además, define a Carles Puigdemont como "un iluminado sin conciencia de los riesgos" y critica la gestión de Ada como alcaldesa de Barcelona. "El independentismo no es capaz de gobernar Cataluña", ha advertido durante la presentación de sus memorias este lunes en Madrid.

Con el título El riesgo de la verdad, de la editorial Proa, el histórico dirigente ha repasado su trayectoria política desde que se afilió a Unió en 1974 hasta su dimisión en 2016. "Uno puede variar de opciones políticas, pero no podré perdonar que a ese presidente que yo apoyé entregue el país a la CUP, no puedo entenderlo", ha asegurado.

"El independentismo no es capaz de gobernar. En Cataluña hay mucha artillería política, pero no se gobierna. Y con esa actitud no solo no se gobierna allí, sino que no se quiere que se pueda gobernar en España", ha señalado Duran i Lleida en referencia al rechazo de los partidos independentistas a los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez.

El ex líder político, que actualmente ejerce como abogado y coordinador del Foro de Diálogo España-Italia, ha criticado que el conflicto en la región se esté utilizando con miras a obtener votos. "Se está abusando de los sentimientos. El diálogo requiere perder mucho tiempo hasta llegar puntos en común y ambas partes desde hace tiempo están viviendo de los sentimientos y de los votos y no de la razón", ha afeado.

A Puigdemont siempre le había considerado un chiflado, más de la CUP que de Convergència", relata

Sobre Carles Puigdemont, al que ha definido como un "prófugo de la justicia en Bélgica", escribe en sus memorias que se trata de "un iluminado sin conciencia de los riesgos". "A Puigdemont siempre le había considerado un chiflado, más de la CUP que de Convergència", relata.

No sabe si "por necesidad de protagonismo", pero el abogado dice que el ex presidente de la Generalitat "parece participar en aquello de cuanto peor mejor, cuando no es mejor ni siquiera para sus compañeros que están en el banquillo ni para él mismo".

En cuanto a la alcaldesa de Barcelona, Ada , Duran i Lleida señala que "cuando habla, la mayoría de las veces no sabe lo que dice. Habla mucho y hace poco., ¡y lo poco que hace no suele hacerlo bien!", reprocha.

"No creo que sea una buena alcaldesa. Barcelona tiene su propia vida gracias a la gente. Tiene su impulso y la acción del Gobierno de Colau no ha ayuda", considera. Según el ex dirigente de Uniò, gracias a Colau y al independentismo la ciudad ha perdido "muchos activos".

Por otro lado, Duran i Lleida reconoce que, a lo largo de su trayectoria política, él también ha hecho cosas mal. Preguntado por la acción de la que más se arrepiente, el político nacido en Huesca asegura que se siente responsable de no haber sabido dar a conocer Unió cuando se rompió la coalición que formaban con Convergència en 2015. "Nosotros éramos como un producto nuevo en unas estanterías de un supermercado. Pero hemos vivido demasiado a la sombra de CiU", reflexiona.