Cosidó: "La respuesta al separatismo tiene más crédito desde la unidad, que desde la discrepancia"

Ignacio Cosidó (Salamanca, 1965) ha regresado a primera línea de la mano de Pablo Casado. Cosidó es el nuevo portavoz del PP en el Senado. La Cámara alta ha cobrado un protagonismo inesperado para lo que resta de la legislatura, porque el PP tiene mayoría absoluta y por tanto la capacidad de entorpecer las leyes que el Gobierno de Pedro Sánchez saque adelante el Congreso.

Cosidó repasa en una entrevista con Vozpópuli sus prioridades como líder popular en el Senado. En su opinión, esa mayoría absoluta tiene que ser "útil" para defender la unidad de España y las reformas económicas de los gobiernos de Mariano Rajoy. Cosidó resta importancia al máster de Casado. El Tribunal Supremo tomará una decisión en las próximas semanas.

¿Cree que el separatismo politizó el homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils?

Lo hemos vivido con un doble sentimiento. Estaba el sentimiento de cariño a las víctimas, expresado además de la mano de su majestad el Rey como símbolo de la solidaridad de todos los españoles con las víctimas del terrorismo. Y, por otro lado, con el desagrado de ver una pancarta que ofendía al jefe del Estado en la misma plaza en la que se celebraban los actos. Y de manera muy especial ver al presidente de la Generalitat amenazando con atacar al Estado. Para nosotros exige una respuesta rápida y contundente, porque las declaraciones son inadmisibles.

¿Qué respuesta es la adecuada en su opinión?

Tiene que ser una respuesta política contundente. Lo que Torra demuestra con esas declaraciones es que persiste en la línea de saltarse la legalidad, burlar el estado de derecho y desafiar al Estado, que es una línea inaceptable para todos los demócratas. Yo lo que he hecho es ofrecer todo el apoyo del Grupo Popular en el Senado para que esa respuesta tenga la máxima contundencia. No es sólo dar una respuesta con palabras, yo creo que hay que dar una respuesta de hechos.

¿Habla de otro 155? El Senado es el encargado de facultar al Gobierno.

El 155 creo que sirvió para parar un verdadero golpe de estado que se había dado con el intento de instaurar una república en Cataluña. Creo que es un artículo que pusimos en marcha en su momento, que tuvo su efecto y que en estos momentos no está vigente. Creo que no es bueno amenazar, sino actuar con la máxima contundencia y la máxima congruencia en el momento adecuado. No quiero entrar en especulaciones pero lo que digo es que el Gobierno tiene que dar una respuesta contundente y que el grupo Popular en el Senado dará todo el apoyo para que esa respuesta sea efectiva.

¿Cree que no ha llegado el momento de otro 155?

Ante desafíos como los que lanzan los independentistas en Cataluña es importante que trabajemos la unidad de las fuerzas constitucionales y democráticas. Esa respuesta tiene mucho más crédito si va de la mano de la unidad, que si va de la mano de la discrepancia. Es verdad que el Gobierno Sánchez tiene como socios a estos mismos secesionistas, pero es verdad que hay desafíos que no se pueden admitir y que requieren por parte de Estado la máxima contundencia.

"Nos opondremos a cualquier techo de gasto que lleve implícita una subida de impuestos para los ciudadanos y para las empresas"

Una de las votaciones que puede tener lugar próximamente es la del techo de gasto. ¿Están dispuestos a tumbar la propuesta en el Senado o van a esperar a analizarla?

Nosotros tenemos una mayoría muy amplia en el Senado y esa mayoría tiene que servir para dos cosas. Lo primero para mantener una senda de crecimiento y creación de empleo. Y en segundo lugar no vamos a consentir una subida de impuestos a las clases medias en España. Nos opondremos a cualquier techo de gasto que lleve implícita una subida de impuestos para los ciudadanos y para las empresas.

La subida del impuesto del diésel, la banca, ¿son una línea roja?

Todos aquellos impuestos que al final acaban repercutiendo en los ciudadanos, en las empresas y que restan competitividad a nuestra economía y que ponen en riesgo el crecimiento económico que hemos disfrutado en los últimos años.

Si cae el techo de gasto por segunda vez, ¿están ustedes preparados para aceptar un adelanto electoral como ha insinuado el presidente?

Tenemos un liderazgo fuerte, un proyecto ilusionante, un partido renovado. Por tanto, será una decisión que en todo caso le corresponde al presidente del Gobierno. Pero el PP está preparado y va a ganar las próximas elecciones sean cuando sean.

"El PP está preparado y va a ganar las próximas elecciones sean cuando sean"

¿Le preocupa la polémica en torno al máster? ¿Cree que la llegada del caso al Tribunal Supremo pone en jaque el liderazgo del señor Casado?

Más que preocupado, lo que estoy es ilusionado. Cuando andas por la calle y cuando hablas con los simpatizantes del PP, lo que he encontrado es mucha gente que nos apoya, que está con ilusión, con ganas y que están muy preocupados con este Gobierno que es extremadamente débil y que se basa en una coalición de radicales, de independentistas, incluso de partidos que en su momento fueron proetarras. Lo que quieren es una alternativa y Pablo Casado ha despertado ilusión por tener esa alternativa y ganar las próximas elecciones.

¿Y si el señor Casado es citado como imputado? ¿Sería un problema entonces?

Es indudable que Pablo Casado ha generado mucha preocupación en otras fuerzas políticas que lo ven como una seria alternativa. La campaña de desinformación, de ataque al presidente del PP ha sido increíble. Ganamos unas primarias en unas circunstancias muy complicadas y muy difíciles y estoy convencido de que esta campaña se va a volver en contra de quienes la han iniciado. Lo que van a hacer es fortalecer a Pablo Casado como líder del PP.

"La campaña del caso máster se va a volver en contra de quienes la han iniciado. Lo que van a hacer es fortalecer a Casado como líder del PP"

¿Quién cree que dirige esa campaña contra Casado?

Lo que claramente hay es una utilización política para desgastar el liderazgo de Pablo Casado. Y eso es evidente. Y hablo en particular de determinados medios de comunicación de izquierda.

Como comentaba antes, el Senado ofrece al PP una plataforma de oposición única. A parte del debate del techo de gasto, ¿qué otras iniciativas prepara para el nuevo curso?

La mayoría del PP en el Senado tiene que ser útil. Y tiene que ser útil en primer lugar para defender la unidad de España y garantizar la integridad del país. Los españoles tienen que saber que esos 147 senadores del PP no van a dudar en defender nuestra unidad hasta sus últimas consecuencias. En segundo lugar, creo que es vital que España mantenga la senda de crecimiento económico que hemos tenido. Todas las propuestas que podamos hacer en materia de reformas económicas va a ser una prioridad máxima para nosotros. En tercer lugar, todo lo que sea la defensa de las libertades, ya sea en el ámbito de la educación, ya sea en el ámbito de la libertad de expresión en todos sus campos.

"La mayoría del PP en el Senado tiene que ser útil para defender la unidad y la integridad de España"

Uno de los instrumentos que tiene el PP en el Senado es la comisión sobre la financiación de los partidos políticos que ustedes pusieron en marcha como respuesta a la llamada comisión Bárcenas del Congreso. ¿Piensan seguir citando a representantes de otros partidos?

España ha tenido un problema de corrupción que ha afectado a todos los partidos. Ha afectado sin duda al PP, y de manera muy clara también al PSOE con casos de tanta dimensión como son los ERE. Y ha afectado también a partidos de nuevo cuño, como Ciudadanos o Podemos que han tenido también que dar explicaciones sobre su financiación. Creo que es bueno que sigamos por la senda de regeneración democrática. Espero que esta comisión no sólo sirva para que la opinión pública pueda conocer esos casos de los otros partidos, sino que también sirva para conocer las propuestas que nos permitan tener una financiación de los partidos más transparente.

¿Tienen en mente seguir llamando a representantes del PSOE, Ciudadanos y Podemos a esta comisión?

Es importante que hagamos un diagnóstico certero de la cuestión. Y sobre ese diagnóstico hacer propuestas en positivo que nos permitan mejorar la transparencia y el rigor con el que los partidos políticos gestionamos nuestra financiación.

"Hemos recuperado principios, valores e ideas que son básicas en un proyecto de centro derecha como el que representa el PP"

¿El PP está pasando la página de Rajoy o su legado sigue vivo?

Pablo Casado representa una oportunidad de cambio. El cambio era necesario en el PP. Necesitábamos renovar nuestro proyecto y relanzar algunas ideas que forman parte de lo que ha sido el corazón del PP, pero que en algunas ocasiones por las propias necesidades del Gobierno habíamos dejado más olvidadas. Hemos recuperado principios, valores, ideas que son básicas en un proyecto de centro derecha como el que representa el PP. Pablo Casado tutela un proyecto de integración en el PP más allá de cualquier discrepancia o división del pasado. El PP está más unido que nunca entorno a un liderazgo renovado.

Para eso celebrarán una convención en octubre.

Una de las prioridades del presidente del partido es la convención que se celebrará en octubre. Una convención que nos sirva para recargar pilas, renovar ideas, para retomar proyectos. Vivimos un momento difícil para nuestro país por el desafío nacionalista, con retos muy importantes como el de la economía 4.0, desafíos como la inmigración, la evolución demográfica... Los ciudadanos nos demandan respuestas innovadoras a estos desafíos y retos.