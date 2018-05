El Consejo de Europa pide inhabilitar por corrupción al senador del PP Agramunt

La Comisión de Reglamento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) ha propuesto este miércoles una inhabilitación parcial de diez años para el senador español del Partido Popular (PP) Pedro Agramunt y de dos para el diputado del PDCaT Jordi Xuclà, ambos por infracción "grave".

La decisión se produce un día después de que los dos miembros de la APCE comparecieran en París junto a otros dos parlamentarios ante las sospechas de corrupción. Será el pleno de la APCE quien determine si las sanciones propuestas por la Comisión de Reglamento son impuestas de forma definitiva.

La sanción incluye la imposibilidad de estos miembros de "ejercer mandatos de ponente o de observador de unas elecciones" de ser presidentes o vicepresidentes de una comisión o subcomisión o de postular a la presidencia de la Asamblea.

Además, no podrán representar a la APCE o a sus comisiones durante eventos organizados por otros organismos y no podrán enviar preguntas al Comité de Ministros, órgano ejecutivo del Consejo de Europa. Conservan, sin embargo, su condición de miembros de la APCE con derecho a tomar la palabra.

El senador del PP fue investigado por sospechas de violación de su código de conducta cuando actuó como ponente sobre Azerbaiyán, "suavizando" las críticas hacia sus autoridades.

En el caso de Xuclà, se le acusó de no respetar el principio de confidencialidad en la misión de observador de las elecciones de 2015, si bien descartó una conducta irregular.

Frank Schwabe, presidente del grupo SOC en PACE, miembro del Bundestag y portavoz de derechos humanos, ayuda humanitaria y cambio climático, ha asegurado que con la propuesta la Asamblea "envía una fuerte señal contra la corrupción".

