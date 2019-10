El concejal del Distrito de Ciutat Vella de Barcelona, Jordi Rabassa, ha pedido este lunes a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña que abandone Vía Laietana, donde se encuentra la sede, y se inicie un diálogo para decidir una nueva ubicación.

"Este lugar, Via Laietana, 43, no es el lugar adecuado para un equipamiento de estas características y es necesario iniciar un diálogo sobre su futuro en otra ubicación", ha reclamado Rabassa mediante una carta dirigida al jefe de la Policía Nacional en Cataluña que ha compartido en Twitter que ha recogido Europa Press.

En la misiva, el concejal insta a retirar las vallas que cortan el acceso a las calles Tomàs Mieres y Julià Portet para recuperar "una normalidad que no es posible con las calles ocupadas intensivamente por las fuerzas policiales", ya que la Jefatura ha sido un punto de reiteradas protestas y altercados tras la sentencia.

Als responsables de la Prefectura de PN de la Via Laietana:❌ Cal retirar les tanques de Tomàs Mieres i Julià Portet. Els veïns porten +10 dies amb els carrers tancats a totes hores.❌ No normalitzem la presència policial constant.❌ VL43 no és un bon lloc per la Prefectura. pic.twitter.com/ZUGzR2PMWN