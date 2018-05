Ciudadanos quiere 'levantar alfombras' también de las universidades de izquierdas

La misma semana en que la encuesta del CIS ha venido a confirmar a Ciudadanos como alternativa de gobierno a un PP en caída libre tras la dimisión de Cristina Cifuentes por el escándalo de su Máster en Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos y el famoso vídeo de las cremas, el partido presidido por Albert Rivera ha decidido presentar una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para "la transparencia y gestión de las universidades españolas". También de la Universidad Carlos III de Madrid o la Complutense conocidas, entre otras, como universidades 'de izquierdas'.

Aunque el equipo que gobierna la URJC, con el respaldo de la CRUE, se ha esforzado por calificar el caso del Máster de Cifuentes de "aislado", la investigación abierta en torno al procedimiento por el que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid obtuvo su título en el Instituto de Derecho Público -que depende de la institución y que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde- ha perjudicado la imagen del centro, pero también ha puesto en jaque la reputación de las universidades públicas.

Lejos de aprovechar la situación para recobrar la iniciativa y convertirse en alternativa al descalabro de un Gobierno acechado por las tramas de corrupción, en este caso, universitaria, los partidos de izquierda parecen haber dejado que Ciudadanos abandere en solitario la lucha contra las irregularidades en la Educación Superior, lo que ha llevado a Rivera a hacer suya la batalla por establecer todos los mecanismos de control que la universidad necesite para "estar fuera de toda sospecha o intervención política". Incluso, este martes, en el marco de una reunión del Grupo Parlamentario, el líder 'naranja' no dudaba en acusar a PP, PSOE y Podemos de haber "metido sus zarpas en la universidad".

La llamada de Rivera a los rectores

Según ha podido saber este diario, la formación naranja ha enviado una invitación a algunos de los rectores de las principales universidades públicas españolas para que les acompañen en la jornada de presentación de la proposición de ley, que se celebrará este viernes. También al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, pero la institución no confirma su asistencia, aunque sí estaría valorando si enviar a un representante del centro. De hecho, la iniciativa de Cs, busca, en palabras de Rivera, que casos como el de la Rey Juan Carlos no se vuelvan a repetir".

Pero, ¿qué otros asuntos podrían salir a la luz? Desde escándalo del Máster de Cifuentes no han sido pocas las voces políticas que han tildado a la URJC de "pepera" y han acusado al Partido Popular de "saquear" la universidad. El último ha sido Íñigo Errejón que, coincidiendo con el comienzo de las primarias de Podemos en Madrid, ha criticado que "mientras las familias ahorran durante años para que sus hijos estudien, ellos [el PP] han saqueado la universidad". Pero en Génova parece estar gestándose un contraataque. Fuentes del Partido Popular han señalado a la Universidad Carlos III por sus vínculos con el PSOE y, en otra dirección, a la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM por sus nexos con muchos de los integrantes de Podemos.

Según recuerdan, su primer rector fue el ex diputado del PSOE Gregorio Peces-Barba yvariosson los miembros socialistas que han desfilado por los pasillos de la Carlos III, como por ejemplo, Eduardo Madina, Juan Moscoso del Prado y Juan Luis Gordo. En la actualidad, Tomás Gómez, ex líder de los socialistas madrileños, es profesor de Economía desde hace ocho años y José Manuel Rodríguez Uribes, secretario de Laicidad de la Ejecutiva del PSOE, es profesor titular de Filosofía del Derecho.

La 'cuna' de Podemos

Además, el escándalo de Cifuentes también ha desenterrado las críticas a la UCM y, en concreto, a la Facultad de Ciencias Políticas, a la que muchos identifican como "cuna" de la formación morada. Aparte de Pablo Iglesias, que fue profesor en la UCM, varios son los políticos de Podemos que han desarrollado sus carreras o parte de su trayectoria profesional en la mencionada facultad. Íñigo Errejón (doctor en Ciencias Políticas por la UCM), Juan Carlos Monedero (profesor de Ciencias Políticas), Carolina Bescansa (profesora de Metodología de la Investigación en la UCM), Luis Alegre (imparte Filosofía en la UCM) o Tania González (licenciada en Políticas).

Sin embargo, no solo en las filas del PP, salpicado por la supuesta trama de corrupción en la URJC, insinúan que las "universidades de izquierdas" también hay cosas que tapar. Fuentes de Cs consideran sospechosa la actitud del PSOE y Podemos ante la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid propuesta por la formación naranja para indagar en el máster de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Mientras que Ignacio Aguado tratará de retomar la comisión, fuentes de la dirección naranja señalan que PSOE y Podemos no están por la labor de que esa comisión vea la luz y adelantan que, además de la URJC, su proposición de ley por la transparencia universitaria pretende dirigirse a todas las universidades y contempla un órgano en cada una que sirva para denunciar, de forma anónima, si se están cometiendo irregularidades o malas prácticas.

Por su parte, las universidades prefieren no pronunciarse aún sobre la nueva propuesta de Ciudadanos hasta que no sea registrada y se conozcan los detalles. Este periódico se ha puesto en contacto con la Universidad Carlos III para conocer su postura ante las críticas sobre sus nexos con el PSOE, pero aún no ha recibido respuesta, mientras que fuentes de la UCM señalan que la institución "no hace comentarios sobre opiniones de los políticos".

Aunque han asegurado que no conocen el contenido de la propuesta aún, varios rectores se han reivindicado la "transparencia" de la universidad española en la actualidad. "¿Satanizamos a los colegios porque haya casos de algún profesor que comete abusos sobre menores? ¿Satanizamos a un Ayuntamiento porque un concejal mete la mano donde no debe?", preguntó de forma retórica el rector de la Universidad Nebrija, Juan Cayón,durante la jornada de formación 'La universidad española en los rankings'. En general, las máximas autoridades universitarias consideran "injusto" que el 'caso Cifuentes' afecte a la imagen del conjunto de la universidad.