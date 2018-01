Ciudadanos también tiene su 'garbanzo negro'

La presión de Ciudadanos al PP para que destituya a la senadora Pilar Barreiro, investigada por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica, no solo está dificultando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 -pues Rivera no dará luz verde si el PP no aparta del cargo a la ex alcaldesa de Cartagena-, sino queestádando pie a algunos reproches a la formación naranja por parte de sus rivales políticos más allá de Moncloa.

Concretamente, en Extremadura, donde Cs mantiene como portavoz y única diputada en la Asamblea de Extremadura a María Victoria Domínguez, queestá siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJEx) en un caso de presunta prevaricación administrativa por construcciones ilegales en la Sierra de Santa Bárbara, en Plasencia, localidad donde fue concejala de Urbanismo desde 2007 a 2010, cuando aún no formaba parte del equipo de Ciudadanos.

Por ahora, el comité permanente de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos se ha limitado a abrir un expediente informativo y se mantiene a la espera de que se proceda a la apertura de juicio oral o se decrete el sobreseimiento de la causa. Aunque, según apunta el diario 'Hoy', el caso está más cerca que nunca de llegar a juicio después de que el TSJEx desestimase este jueves el recurso presentado por Domínguez contra el auto del juez que ponía fin a la fase de instrucción.

A lo largo de las últimas semanas, diversos dirigentes de la cúpula de Cs han instado públicamente al Gobierno a "cumplir con su palabra" y con el pacto firmado para la investidura de Rajoy que establece la "separación inmediata" de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos relacionados con la corrupción, por lo que fuentes jurídicas en Extremadura consideran "contradictorio" que Domínguez no haya tenido que entregar su acta y más aún que el Juzgado nº 1 de Plasencia tuviese que remitir las actuaciones al TSJEx porque Domínguez se acogió a su condición de aforada.

Aforamientos

Cabe recordar, añaden, que Cs provocó que el ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez dejase su escaño, pero también que el PP votase sí a la supresión de aforamientos para poder investir a Fernando López Miras en sustitución del anterior presidente.

"En Murcia, Ciudadanos hizo mucho hincapié en reducir los aforamientos, pero cuando el Juzgado de Plasencia llama a declarar a Victoria Domínguez les comunica que es aforada y hace manifestaciones públicas advirtiendo de que cualquier actuación que siguiera este Juzgado sería nula de pleno derecho", comparan las mismas fuentes.

A raíz de ese aforamiento, continúan, el TSJEx arrastra la causa, abre las diligencias previas y va a declarar como investigada. "Pasan los meses y el juez ve que existen los suficientes indicios para no archivar la causa y no la excluye de la investigación. Previsiblemente, en cuestión de días, el juez dictará una resolución y es más que probable que se abra juicio oral", consideran fuentes jurídicas.

Desde la Ejecutiva de Ciudadanos abrieron un expediente informativo a Domínguez -que antes formó parte del PP y después de UPEx, partido de corte regionalista que la llevó al Ayuntamiento de Plasencia- con el fin de conocer y disponer de información sobre los hechos, pero no habrían vuelto a poner su caso sobre la mesa y se mantienen a la espera de una resolución por parte del Tribunal.

En las últimas semanas, sobre todo a raíz del ascenso de Ciudadanos tras las elecciones de Cataluña, fuentes parlamentarias apuntan a una previsible "avalancha" de militantes descontentos de otros partidos a las filas naranjas de cara a las municipales de 2019. Ante este supuesto, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, respondía a este diario que el objetivo de Cs era convertirse en un "imán del talento" y no "encasillarse". Falta por conocer si el partido de Rivera está trabajando en un plan para controlar las incorporaciones que puedan hacerse con el fin de no "fichar" ningún currículum salpicado por casos de corrupción.