Ciudadanos mantiene la mano tendida al Gobierno pese a Bildu: "Nunca hemos sido un partido del no es no"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha indicado este viernes que su partido mantiene los puentes abiertos con el Gobierno de Pedro Sánchez o con cualquier grupo parlamentario si producen efectos beneficiosos en el interés general de los españoles durante el estado de alarma. "Nosotros nunca hemos sido un partido del no es no", ha asegurado en una entrevista en RNE.

Precisamente, el 'no es no' fue la etiqueta que Pedro Sánchez puso al Ciudadanos de Albert Rivera el año pasado cuando se negaba a reunirse con él en la Moncloa o ponerse al teléfono entre las elecciones generales de abril y las posteriores de noviembre.

Bal no ha tenido reparos en tildar de "auténtico disparate" el acuerdo que PSOE y Podemos alcanzaron con Bildu tras la extensión del estado de alarma por otros 15 días. "En primer lugar, porque ponerse a hablar ahora de la derogación de la reforma laboral con la que está cayendo cuando sólo hay que pensar en salvar a la gente, pues es evidentemente un despropósito total", ha aseverado.

"Luego nos muestra un Gobierno en el que se ha montado un vodevil, un carajal. Con una parte del Gobierno contra la otra, donde se han peleado con los agentes sociales, que han roto las relaciones con el Gobierno. No parece lo más idóneo para salir de esta crisis", ha proseguido Bal, que va a ser la voz de Cs mientras Inés Arrimadas esté de baja por maternidad.

"Blanqueo" a Bildu

Además, el portavoz adjunto de los naranjas ha lamentado que dicho pacto blanquee a Bildu, "una organización política que es la continuadora de una banda terrorista, que no ha pedido perdón a las víctimas, que no ha condenado los asesinatos que durante tantos años costaron las vidas a tantos españoles a manos del terror y que se ha negado a condenar escraches en la casa de la secretaria general del PSE, Idoia Mendía".

Por ello, ha insistido en que Cs valora ese acuerdo "de la forma más negativa y con toda contundencia" como ha hecho la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que lo ha calificado como "contraproducente y aberrante" y justo en un momento en el que España tiene que ir a Europa a negociar las ayudas europeas, "así que es una mala noticia".

Preguntado si Ciudadanos va a seguir negociando con el Gobierno tras ello, Bal ha hecho hincapié en que la formación liberal ha llegado a dos acuerdos con el Ejecutivo de Sánchez "pensando únicamente en salvar vidas" y en lograr unas medidas socioeconómicas que "nos permitan salir lo más rápidamente posible de la tremenda crisis que se nos avecina cuando termina la epidemia".

Al hilo de ello, ha dejado claro que Cs estará "vigilante" en el cumplimiento de los acuerdos y subrayó que Sánchez "no se puede acomodar en esta situación cuando concentra un montón de poderes y pretende ejercitarlos sin control".

Además, Bal ha subrayado que los españoles lo que reclaman es negociación entre los partidos en un momento tan difícil como el que pasa el país. "Nosotros nunca hemos sido un partido del 'no es no', sino de centro. Las propuestas que vengan de cualquier grupo parlamentario que produzcan un efecto beneficioso a los intereses generales y sea compatible con nuestro ideario de centro. No buscamos rentabilidad política como ERC o Bildu, sino aquello que pueda hacernos salir de la crisis lo mejor y antes posible", ha aseverado.

Y ante las advertencias del PP de que los naranjas han sido traicionados por Sánchez, el 'número dos' del Cs en la Cámara baja ha insistido en que el último pacto fue "una decisión responsable, de un partido de Estado en un momento determinado, prescindiendo de sus siglas y de colores políticos". En su opinión, "una solución pragmática para un problema trágico y dramático que ahora vive la sociedad española. Solamente en eso pensamos y no en el 'tú más' y la vieja política".

Un Gobierno "dividido" que se lanza "flechas"

Ante un posible adelanto electoral, el portavoz de Cs en temas de Justicia ha apuntado que no está para "conjeturas" en este momento. "El confinamiento nos lleva a una situación de irritación, de pérdida de la paciencia y a ver la cantidad enorme de errores que el Gobierno ha cometido en esta crisis".

Eso sí, admitió que el Gobierno esta "dividido", con los dos socios lanzándose "flechas" y peleándose con mensajes diferentes: "Ni siquiera sabemos qué acuerdo han firmado porque hay dos y el Gobierno le echa la culpa a la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra. Este espectáculo es lamentable", constató.

Pero a renglón seguido, puntualizó que Ciudadanos no va a aprovechar esta situación para intentar sacar réditos políticos. "No estamos pensando en votos, en elecciones, sino en soluciones y en apoyar positivamente para salir cuanto antes de esta crisis", ha concluido.