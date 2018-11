Casado: "Yo condeno a Franco, pero Sánchez se ve hoy con un dictador"

Pablo Casado repite una vez más que su partido condena el franquismo, como ya ha hecho en cientos de ocasiones, incluida en sede parlamentaria. A preguntas de la Cadena Ser, el líder del PP afirma que "yo condeno a Franco, nos abstuvimos en el Senado de sumarnos a la propuesta de los socialistas y sus apoyos porque no se pedía condenar lo que pasó, sino que buscaba otros objetivos. Hoy el presidente del Gobierno está visitando a un dictador, y aquí estamos dando vueltas sobre quién lleva cuatro décadas enterrado".

Rechazó que su partido vaya a reclamar la ilegalización del actual PC, "porque en España no me parece que reivindique acontecimientos bélicos o violentos, o que esté recurriendo a la violencia, como sí hacen la CUP y Arran en Cataluña, pero de eso no se quiere hablar, de cómo se persigue a políticos, a jueces, a policías en Cataluña". Dijo Casado que "resucitar lo que pasó hace 40 años es un señuelo al que recurren tanto Zapatero como Sánchez" pero que ya no funciona. "Es un debate sobre algo que ya se superó con la transición y la restauración democrática".

La filtración culpable

En torno a la tormenta del Poder Judicial, el presidente de los populares afirma que no fue el wasap difundido por Ignacio Cosidó quien desmotó el acuerdo, sino que fue "el Gobierno quien lo puso en la picota". Todo se desmoronó cuando Moncloa filtró el nombre de Manuel Marchena para presidir el Tribunal Supremo. "Ni lo sabíamos nosotros ni lo sabía el propio magistrado", añadió. Y quiso insistir en que "el PP había asumido un coste electoral y de partido para avalar a alguien a quien yo ni conocía, me lo presentaron en la recepción del 12 de octubre".

Sobre Ignacio Cosidó señaló que "le he pedido explicaciones, se ha disculpado públicamente y me reconoció que la difusión de los wasaps había sido una irresponsabilidad". También ha rechazado la posibilidad de que el autor material de ese mensaje haya sido Rafael Catalá, como está circulando.