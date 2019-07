Carmena espera que siga Madrid Central: "La mayoría de los madrileños exigen aire limpio"

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha asegurado este domingo que espera que por parte del nuevo equipo de Gobierno municipal no haya revanchismo y, entre otras cuestiones, continúe el proyecto de Madrid Central, ya que considera que "la mayoría de los madrileños exigen aire limpio".

En una entrevista para la cadena Ser, ha etiquetado a los miembros de la Alcaldía de Madrid de "demócratas" pero les ha recordado que "tienen que trabajar por el bien de la ciudadanía y la mayoría de los madrileños, cómo no, exigen un aire limpio". "Las instituciones en sí mismas tienen que tener una estructura de continuidad, no se puede llegar al Ayuntamiento y no respetar todo una línea que significó la ordenanza de movilidad y el desarrollo de Madrid Central", ha afirmado.

Por ello, Carmena espera que no haya "revanchismo" por parte del nuevo equipo del Gobierno municipal. De otra forma, ha indicado, estarían "absolutamente al margen de lo que debe ser la lealtad de lo que debe ser el espíritu democrático". La exalcaldesa de Madrid ha tachado de "tercermundista" el modelo de democracia del siglo XIX donde "llegaba una nueva administración y echaba todo por tierra y cambiaba a todas las personas".

"Hay que respetar lo hecho"

"Cuando uno llega a las instituciones hay que respetar lo hecho, es decir, naturalmente hay estructuras legales para que después se puede transformar, se puede modificar; pero en el marco de una estructura es absolutamente legal. Y parece que se ha olvidado", ha abundado.

Por último, la exregidora matritense ha valorado las declaraciones de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien ha comentado que durante el gobierno de Carmena también se habían aplicado medidas cautelares contra Madrid Central. "Fue al revés, todas las medidas cautelares presentadas contra Madrid Central fueron rechazas por los jueces", ha respondido.