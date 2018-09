Carmen Montón niega irregularidades en su máster: "No todos somos iguales"

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, niega haber cometido "irregularidades" al cursar el Máster en Estudios de Género en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. La titular de Sanidad niega también haber solicitado convalidaciones al profesorado y defiende que el máster no era "presencial".

"Voy a aclarar esta situación. No he cometido ninguna irregularidad", ha comenzado la ministra, que ha señalado que se apuntó a un máster tras terminar Medicina para "estar mejor formada" en temas de igualdad, que eran los que tenía encomendados en el PSOE. Para convalidar asignaturas es necesario que el alumno lo solicité, y yo no he solicitado ninguna convalidación", ha señalado Montón.

Nada que ver con otros desgraciados casos". Y además ha asegurado que cuando lo cursó "estaba embaraza" y le supuso "un gran esfuerzo"

Aunque ha asegurado que no va a hablar de los casos de Cifuentes y Casado, la ministra de Sanidad ha apuntado que "no todos somos iguales. Nada que ver con otros desgraciados casos". Y además ha asegurado que cuando lo cursó "estaba embaraza" y le supuso "un gran esfuerzo". "Conservo una cantidad de material que acredita que lo cursé, tengo el ordenador, pendrives, correo que evidencian que se ha cursado", señala.

"Fui admitida en el máster el 30 de septiembre, el mismo mes que arranca el máster", sostiene la ministra de Sanidad, que desmiente que lo empezara cuatro meses después. "Es a partir de enero cuando asisto de forma más regular a las clases", asegura. "A diferencia de otros casos que hemos conocido, yo sí hice este máster y tengo materiales que lo acreditan", ha insistido.

"Fue hace ocho años"

"Comprenderán que fue hace ocho años y me cuesta recordar toda la información de entonces. Con todo, he guardado suficiente información para poder acreditar con claridad que cursé el máster de acuerdo con todas las instrucciones que se me dieron", ha introducido. Montón ha negado, en primer lugar, haber solicitado la convalidación de una asignatura. Además, respecto a la fecha de su título oficial, que no coincide con el resto de su expediente, ha dicho que se trata de un "error" y ha solicitado a la Universidad la rectificación por escrito:

"El certificado oficial de mi expediente académico muestra con claridad que todas las asignaturas se cursaron en 2010/2011. En el titulo oficial hay un error al figurar como año de finalización 2012".Según la ministra, el máster podía ser cursado a distancia. "Así se me indicó en un correo enviado por la dirección del máster el 8 de octubre de 2010", ha dicho. Y a continuación ha leído el correo cruzado con la directora del máster, Laura Nuño, una de las profesoras imputadas por el 'Caso Cifuentes':

Hola Laura. Parece que hemos faltado a las primeras clases. Estoy horrorizada.

Hola Carmen, no te preocupes, los materiales de la primeras clases los tienes en le campus, está previsto que el máster se pueda cursar a distancia también.

"Acudí a todas las clases que pude. Matriculación. Puedo demostrar que fui admitida en el máster el día 30 de septiembre, el mismo mes en el que comienza el curso. Yo me incorporo el 30 de septiembre, y no en enero. Es en enero cuando acudo de forma más regular a las clases", reconoce. ¿A cuántas clases ha acudido? La ministra no lo recuerda. "Fue hace ocho años".

"Tuve problemas con la automatrícula, la gestioné a través de las indicaciones del centro y pagué cuando se emitió la orden de pago, el 5 de octubre. Trabajo Fin de Máster. Al término del curso presenté el TFM, lo tengo entregado y una seruie de borradores previos que acreditan el trabajo que realicé y que supone la culminación del máster. Entrega de trabajos. Entregué algunos en mano y otros telemáticamente, pero siempre con las instrucciones académicas que me dieron", ha zanjado.