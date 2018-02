Carles Puigdemont abandona Bruselas: alquila una mansión en Waterloo

No se conocía el paradero de Carles Puigdemont. Días sin concretar su ubicación y la última noticia fueron los mensajes recibidos en el teléfono de Toni Comín en los que aseguraba que le habían "sacrificado". "Moncloa triunfa (...) Esto se ha terminado", dijo, para añadir: "Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí". Aseguró que le habían pillado en un momento de flaqueza. Sin embargo, hay algo que parece estar claro: el expresident no tiene pensado regresar a España, o al menos no durante un tiempo, ya que ha alquilado una mansión en Waterloo.

Ha sido el diario L'Echo el que ha publicado la información, compartiendo, además, imágenes del lugar en el que planea hospedarse el expresident. Trató de jugar al despiste con imágenes en las que aparecían calles de lo que parecían los últimos pueblos del Pirineo, incluso, de la que daba acceso al Parlament de Cataluña.

La publicación asegura que el contrato de alquiler fue firmado este mismo miércoles por su "amigo y asesor". Se trata de un lugar más privado, también en Bélgica y de más de 550 metros cuadrados. Tendría seis dormitorios, tres baños con sauna, cocina totalmente equipada, un garaje para cuatro vehículos y una terraza de 100 metros cuadrados con vistas a un gran jardín.

La descrita mansión se encuentra en la rue de l’Avocat, rondaría los 4.400 euros de alquiler y, según informa L'Echo, deberá dar dos meses de fianza.