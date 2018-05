El CIS electoral muestra que el papel de Pedro Sánchez como líder de la oposición está siendo malo para la gran mayoría de los españoles. Así, el 60.3% de los encuestados considera que la actuación del secretario general socialista es mala o muy mala. Tan solo el 4,8% de los encuestados cree que su actuación es buena o muy buena.

Por lo tanto, el PSOE no solo cede el papel de líder de la oposición -Ciudadanos le adelanta en la última oleada del CIS- sino que además los españoles no aprueban el papel que está ejerciendo el partido de Pedro Sánchez de control y alternativa al Partido Popular. Esta situación es especialmente preocupante en una organización que ya ha hecho la renovación, en una guerra interna que ha deparado numerosas bajas y retiradas de la política, y que por lo tanto no cuenta con el factor sorpresa de presentar a un candidato con ideas y proyectos nuevos.

Pedro Sánchez no inspira confianza

El CIS también ha preguntado por la confianza que inspiran el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y, de nuevo, Pedro Sánchez sale mal parado. Para el 85,5% de los encuestados, el secretario general socialista inspira poca o ninguna confianza. Un dato todavía peor que el que recibe Mariano Rajoy que, a pesar del desgaste que supone el Gobierno y los casos de corrupción que le rodean, inspira poca o ninguna confianza al 82,1% de los participantes en la encuesta.

Descenso en intención de voto al PSOE

La llegada de Pedro Sánchez supuso un crecimiento de cinco puntos en intención de voto según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que el PSOE pasó del 19,9% en intención de voto durante el mandato de la Comisión Gestora encabezada por Javier Fernández al 24,9% tras la victoria del madrileño frente a Susana Díaz, pero tras el efecto sorpresa el partido socialista se ha ido desinflando hasta el 23,1% en enero de este año y el 22%, con la consiguiente pérdida del segundo puesto, en esta última oleada de abril de 2018.