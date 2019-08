Los CDR dejan basura y excrementos frente a varias sedes del PDeCAT y ERC

Los Comitès de Defensa de la República (CDR) han dejado durante la madrugada de este lunes restos de basura y excrementos frente a las sedes del PDeCAT y ERC en varios municipios catalanes para criticar las "renuncias" de los partidos para hacer efectiva la independencia.

En una publicación en Twitter, han acusado al Govern de no estar trabajando para la independencia y han recriminado la detención durante la semana pasada de varios activistas independentistas por parte de los Mossos d'Esquadra por presuntos delitos como pertenencia a grupo criminal: "No trabajáis para hacer efectiva la independencia. Detenéis activistas. Pactáis con el 155. Menospreciáis los votos del pueblo. El pueblo manda y el Govern obedece. ¿Lo tenéis claro?".

💩 #MERDAdePARTITS 💩Els partits que us dieu independentistes:❌ No treballeu per fer efectiva la independència.❌ Deteniu activistes❌ Pacteu amb el 155❌ Menysteniu els vots del poble El poble mana i el Govern obeeix. Ho teniu clar?#IndependenciaJa#CDRenXarxapic.twitter.com/yS8dP04ymH