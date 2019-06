La actriz Bárbara Goenaga abandona Twitter tras ser atacada por una feminista por salir con un cargo del PP

La actriz Bárbara Goneaga ha anunciado este domingo que abandona la red social Twitter, tras los ataques que ha recibido por estar casada con Borja Sémper, presidente del PP en Gipúzcoa.

"Hace nueve años me hice esta cuenta para informarme sobre cosas interesantes, y leer noticias de arte y de cine, que es a lo que me dedico y me interesa, pero cada vez es más complicado abstraerse de la parte más desagradable que también hay por aquí", ha expresado.

El conflicto se inició cuando Goneaga condenó este sábado en su perfil de la red social la agresión homófoba a una pareja de chicas en un autobús de Londres. La conocida activista feminista Irantzu Varela le replicó aludiendo a la relación que mantiene con el político vasco Borja Sémper. "Díselo al hombre con el que compartes proyecto vital y crianza, cuyo partido pacta con quienes lanzan los mensajes y proponen las leyes que legitiman la LGTBIfobia", le reprochó.

Entonces, la actriz afeó que una persona que se considera "feminista" le critique por lo que opina el partido político de su marido. "Por lo visto, mi opinión queda anulada, está supeditada por ser 'la mujer de', agotador", expresó:

Se autodenomina “feminista”, pero me pide cuentas, no ya de lo que mi marido opina, si no de lo que hace el partido de mi marido. Por lo visto mi opinión queda anulada, está supeditada por ser “la mujer de”. Agotador. ASÍ NO. https://t.co/ovIKZqtm8p — Barbara Goenaga (@BarbaraGoenaga) 8 de junio de 2019

Irantzu Varela le contestó argumentando que "lo personal es político", y que esta consigna se aplica también a cuestiones relacionadas con la persona con la que compartes "proyectos vitales":

El feminismo es una práctica política. Lo personal es político. Con quién compartes tus proyectos vitales es político. Si lo haces con quienes pactan con quienes pretenden castrar mis proyectos vitales tendrás mi crítica, porque es mi vida y por ella lucho. #FeminismoOBarbarie — Irantzu Varela (@IrantzuVarela) 8 de junio de 2019

Tras este hilo de mensajes, Goneaga zanjó la conversación señalando que le resulta "agotador relegar a una mujer hablándole continuamente de su marido".

"Demasiada inquisición"

Unas horas después, anunció que había decidido cerrar su cuenta. "Demasiada inquisición para alguien que no cree en la censura ni la persecución", lamentó.