Aznar niega la caja B del PP: "No he sido imputado y no tengo que pedir perdón"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha negado el pago de sobresueldos y la existencia de la caja b del PP y ha dicho no tener que pedir perdón por los casos de corrupción que han afectado a su partido durante la etapa que estuvo al frente de la organización (entre 1990 y 2004). Así lo ha expresado a preguntas del portavoz del PSOE, Rafael Simancas, donde ha insistido en que "jamás" ha sido imputado ni llamado a declarar ante un tribunal por el caso Gürtel y ha negado haber conocido o "contratado" al cabecilla de la trama, Francisco Correa, que asistió a la boda de su hija.

"Mis responsabilidades en tanto que presidente en los años a los que se refiere esa sentencia me alejan completamente del entendimiento de las cuestiones relativas a la gestión económica de una organización como el PP. Por eso no tengo que pedir perdón por nada", ha manifestado en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación irregular del PP, a donde ha llegado arropado por el actual presidente de los populares, Pablo Casado y la portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat.

"Otra cosa distinta es que puedan haber hecho actos fuera de la ley o que no hayan sido respetuosos con la legalidad. Hay que diferenciar lo que es la organización de las personas", ha dicho Aznar. También ha insistido en que su partido fue condenado como partícipe a título lucrativo, "lo que impide el conocimiento del supuesto delito". "Derivar de ahí que el PP es un partido corrupto es un poco exagerado", ha rematado, insistiendo en que el caso se ciñe a "dos casos concretos" en municipios de Madrid.

Papeles "sin fundamento"

Por otra parte, también se ha referido a las anotaciones del extesorero del PP, (Luis) Bárcenas, que apuntan a una caja B en el partido. "No tengo noticia ni nada que ver con esos papeles. Cualquier anotación en esos papeles no tiene fundamento", ha dicho el expresidente de los populares. Simancas le había preguntado si las iniciales 'JM' que aparecen en los papeles corresponden a él. Aznar ha respondido tajante y ha dicho que nunca recibió ni ordenó "ningún ingreso de pago que no sea legal".

"En relación a la supuesta caja, eso está basado en otro procedimiento, en otro tribunal y no era objeto de la sentencia, por lo que son aseveraciones no vinculantes desde el punto de vista jurídico", ha advertido Aznar. Se refería a la sentencia de la Audiencia Nacional que acabó provocando la caída de Mariano Rajoy y la entrada de los socialistas en La Moncloa. En este sentido, Aznar ha puesto el ventilador y ha arremetido contra el portavoz del PSOE por el caso de los ERE de Andalucía.

La tensión ha crecido de forma considerable con el cara a cara mantenido con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. "Quien me acuse algo, que diga de qué. Pero que sepa bien de qué me acusa", ha respondido. "Usted es el representante de un partido golpista que quiere acabar con el sistema constitucional. Tiene representantes en prisión acusados de rebelión, enfrentamiento a la autoridad y violencia", ha reprochado el exjefe del Gobierno. "Yo no he venido a comentar aquí titulares tabernarios", le ha espetado al diputado catalán, que no paraba de interrumpir sus respuestas.