La presidenta de la Asociación Clara Campoamor se disculpa por la "vergonzosa" intervención del PSOE

Después de haber mantenido reuniones con cada una de las fuerzas parlamentarias para tratar de poner freno a la derogación de la prisión permanente revisable, los padres de Diana Quer y Mari Luz Cortés asistían como invitados a la tribuna del hemiciclo donde se debatía el futuro de la pena máxima.

En esta ocasión, Juan Carlos y Juan José, han estado acompañados por los familiares de Marta del Castillo, Sandra Palo y Yéremi Vargas, además de la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, una entidad de corte "feminista y progresista" vinculada desde 1968 al PSOE, según su propia dirigente.

El día había llegado. Sabían que las dos enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Ciudadanos contra la derogación de la prisión permanente revisable planteada por el PNV no iban a recibir el apoyo necesario para lograr su objetivo -respaldado por tres millones de firmas en dos meses y medio a través de la plataforma Change.org-, pero con lo que no contaban era con una bronca entre parlamentarios como broche final al debate.

178 votos en contra

Casi al término de las intervenciones, el portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, subía el tono y cargaba contra la posición de PP y Ciudadanos por "demagógica", "vergonzosa" y "sonrojante". Pero iba más allá al sentenciar que sin prisión permanente revisable "ganamos a ETA y con ella, perdimos a Gabriel", en alusión al reciente asesinato del niño almeriense. También se ha referido al menor cuando ha acusado al ministro de Justicia, Juan Ignacio Zoido, de "mancillar" a las víctimas por llevar en la mano la bufanda azul del pequeño el día de su funeral.

Sus palabras han despertado todo tipo de reproches en las bancadas de los socios de Gobierno y, aunque finalmente los socialistas han ganado el debate parlamentario -con 178 votos en contra, 167 a favor y una abstención no se evitará la derogación de la prisión permanente revisable- han perdido ante los familiares de las víctimas y al menos una de sus votantes declaradas.

Poco después de la intervención de Campo, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor ha pedido "perdón" en nombre del PSOE a las familias de las víctimas. "Como socialista siento vergüenza, es un partido que me pertenece puesto que casi todos los varones de mi familia murieron por él, y pido perdón ya que él (Juan Carlos Campo) no lo va a hacer", ha señalado. "No me representa", ha añadido. Blanca Estrella ha querido hacer hincapié en que "nadie les manipula".

Movilización: 18 de marzo

Una afirmación a la que se ha sumado Juan Carlos Quer. "Jamás seremos utilizados, no tenemos filiación política. Nuestro único partido es el sentido común", ha dicho el padre de Diana Quer. Sin embargo, el empresario ha señalado que los partidos de posición de "izquierdas" han manifestado "nerviosismo" en el debate porque, según su criterio, "no tienen ninguna propuesta alternativa" encaminada a "proteger a nuestros hijos e hijas":"Quien se opone a derogarla no propone propuesta alguna".

Por su parte, el padre de Mari Luz Cortés ha recordado que la prisión permanente revisable existe en todos los países de la UE menos en Croacia y Portugal, y ha afeado a los políticos el haber incluido en sus intervenciones al pequeño Gabriel Cruz, recientemente fallecido. "No esperaba que se hiciera alusión a Gabriel", ha dicho visiblemente afectado. El padre de Marta del Castillo ha querido defender el cambio de postura de Ciudadanos ante la pena máxima: "La persona se hace grande cuando se reconocen los errores. Mi enhorabuena a Cs por ser fuerte y mi decepción al PSOE". Para finalizar, las familias de los niños y niñas asesinados han hecho un llamamiento a la ciudadanía para manifestarse a favor de que no se derogue la prisión permanente revisable el próximo 18 de marzo.