Inés Arrimadas ha sufrido en las últimas semanas la ira descontrolada del separatismo, que la recibe con insultos en cada pueblo que visita. La líder de Ciudadanos en Cataluña no piensa dar un paso atrás. Y critica a los que quieren ver un interés por dividir a la sociedad. “¿Qué ha pasado en Cataluña para que algunos piensen que la persona que ha ganado las elecciones no puede ir a un municipio?”, se pregunta.

Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) recibe a Vozpópuli en el Parlament de Cataluña. El curso político está a punto de cerrar por vacaciones. La dirigente naranja hace balance de un año de vértigo: el golpe separatista, la huida de Carles Puigdemont, las elecciones del 21-D y ahora la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa con 84 escaños. Arrimadas carga con dureza contra el presidente del Gobierno, al que acusa de haber dado un "balón de oxígeno" al independentismo, que en su opinión estaba muy tocado y dividido.

Está a punto de cumplirse un año de los sucesos que desencadenaron la celebración del 1-O y el golpe separatista que vino después. ¿En qué punto está Cataluña?

A nivel social, la convivencia corre peligro y hay una fractura social evidente. El separatismo no ha aceptado el fracaso. Ellos han fracasado en todas sus promesas y fracasaron en las elecciones. Viven como en una realidad paralela. El problema es que en estos últimos meses se le ha venido un balón de oxígeno que se llama Sánchez. El independentismo estaba muy tocado, estaba hundido, estaba dividido, sin saber qué ofrecer y cómo mentir a los suyos; hasta que de repente les ha llegado el chollo de Sánchez. Y el chollo de Sánchez les ha blanqueado, les ha dado mucho más protagonismo y ha hecho que el gobierno de España dependa de ellos.

Más allá de la reunión con Torra, no parece que haya un cambio grande en la política del Gobierno hacia el separatismo. ¿Cuál es en su opinión el chollo que ofrece Sánchez?

Tapa todas sus barbaridades. Estos días ha salido una sentencia que da la razón a los jóvenes de Sociedad Civil Catalana (SCC), porque la Universidad Autónoma de Barcelona no les permitía registrarse como asociación. Aquí se están violando sistemáticamente los derechos de millones de personas y el Gobierno de Sánchez dice que no pasa nada. Muchos tienen que ir a la justicia para que se les reconozcan sus derechos. El Gobierno de España debería proteger a los ciudadanos y no sólo decir que ahora de repente el independentismo es muy bueno y hay más normalidad y se les deja abrir embajadas y se les deja destinar más dinero a todo el procés. Ellos están ahora con un poco más de aire porque Sánchez depende de ellos. Y todo eso sin pedir perdón, sin rectificar nada, sin reconocer ningún tipo de error y diciendo públicamente que van a seguir con la ilegalidad. Sánchez se reúne con ellos como si nada y está hablando ya de cederles más competencias.

En manos de Puigdemont

¿Cree que Sánchez no defiende los derechos de los catalanes no separatistas?

Hay que hacer cumplir las reglas de juego y cuando no se cumplan, hay que actuar y hacer respetar los derechos de los catalanes. Si se están violando derechos de los catalanes, el Gobierno de España tiene que actuar, no puede mirar para otro lado. Mientras haya gente que no puede estar tranquila en la Universidad porque les llaman fascistas y violentos, el Gobierno tiene que actuar. Cuando hay espacios públicos que están siendo ocupados por el separatismo, tienes que actuar. Sánchez no es que no esté haciendo nada. No. Es peor. Lo está justificando y está diciendo que esto es normal, que no pasa nada. Sánchez está intentado tapar el problema y eso nunca es la solución.

El Gobierno tiene ministros como Josep Borrell en Exteriores que defienden con vehemencia, y lo han hecho también en el pasado, a los catalanes no separatistas.

Desde que está en el Gobierno lo veo menos.

Le veía más antes.

Le veía más antes, claro. El problema no es de ministros individuales. El problema es que hay una dirección clara desde arriba, desde Sánchez, que dice oye al separatismo dejádmelo tranquilo, que no se vea lo que están haciendo que nos quedamos sin Gobierno.

¿Qué siente cuando ve una plaza como la de Vic llena de cruces amarillas y un coche entrando a toda velocidad con el riesgo que eso conlleva? (El abogado del conductor ha aducido problemas psicológicos).

A nosotros nos denegaron un permiso para hacer un acto de Ciudadanos y sin embargo la alcaldesa ha permitido que la plaza de Vic sea un cementerio ideológico. Es una vergüenza. Es una vergüenza que se crean que Cataluña es suya. Esas cruces lo que hacen es expulsar a los no independentistas y eso es intolerable. Que todos los ayuntamientos, que la Generalitat, que en las plazas, que en las playas esté todo lleno de simbología independentista es indignante. La gente no independentista también paga los impuestos y quiere ir a esa plaza con sus niños y quiere ir a la playa, y que Sánchez diga que aquí no pasa nada es intolerable.

¿Qué busca Ciudadanos, qué busca Inés Arrimadas cuando organiza actos de fin de semana que están resultando tan turbulentos?

Nosotros hemos ganado las elecciones y tenemos que hacer actividad por toda Cataluña. Yo no paro de pisar el territorio, ni de reunirme con asociaciones sociales, con entidades, con sindicatos y empresarios. La muestra de que en Cataluña algo muy básico en democracia se ha roto es que tenga que dar explicaciones de por qué voy a Vic o a cualquier pueblo. ¿La persona que ha ganado las elecciones tiene que dar explicaciones de por qué va a Vic? ¿O por qué quiere ir a Canet? ¿O por qué quiere ir a Tortosa? ¿En qué lugar de España se pregunta eso? Le preguntan a Susana Díaz o a cualquier persona que haya ganado las elecciones por qué va a un municipio. ¿O es mejor preguntar qué ha pasado en Cataluña para que algunos piensen que yo no puede ir a un municipio? Me niego a dar explicaciones de lo que es obvio. Voy a ir a cualquier parte de Cataluña, no sólo como catalana sino también como ganadora de las elecciones. Voy a hacer actos, reuniones, visitas a mis agrupaciones. Lo que no es normal es que el procés y el nacionalismo pretendan decirte que no vayas a determinadas zonas de Cataluña.

Coste personal alto

Usted recibe insultos y amenazas. Convive desde hace tiempo con escolta, como algunos de sus compañeros de partido y de otros partidos en Cataluña. ¿Merece la pena este coste personal?

Es muy duro. La situación en general es muy dura. Tener que ir con escolta, tener que sufrir ese tipo de ataques no es agradable. Pero es que peor están afiliados de agrupaciones de Ciudadanos que son señalados o concejales nuestros en determinados municipios pequeños o los jóvenes de SCC, que son agredidos, insultados y amenazados por los fascistas de los CDR (Comités de Defensa de la República). Aquí hay mucha gente que sufre. Nosotros no somos los únicos ni los que más sufrimos. Hay mucha gente que ha tenido que callarse, trabajadores públicos que tienen que ir cada día a trabajar con todo lleno de simbología independentista o ciudadanos que van a su Ayuntamiento y les atiende gente con los lazos amarillos. O que vas al colegio, dejas a los niños y te encuentras con un profesor que lleva un lazo. Es que aquí hay mucha gente que está soportando muchas cosas y nosotros tenemos la obligación moral de estar delante, de dar la cara, de ser la voz y de ser valientes. Yo que estoy metida en esto hasta el fondo y que todo el mundo me conoce, ya voy a darlo todo porque pienso más en la gente más anónima que sufre sin que se reconozca ni se visibilice tanto.

La gente que se acerca para no insultarle, ¿qué le dice?

Sobre todo, sobre todo, sobre todo nos dan las gracias. Es gente emocionada. ‘Gracias por venir. Gracias por ser nuestra voz. Lo estoy pasando fatal, no dejéis de representarnos por favor. No os canséis. No nos dejéis solos’. Esas frases de no nos dejéis solos, gracias por ser nuestra voz es que se me ponen los pelos de punta, porque es brutal. El otro día por ejemplo en Canet, que nos insultaron, la alcaldesa de ERC vino entre la turba a decirnos que nos fuéramos del pueblo. Estos son los socios de Sánchez, que vienen y te expulsan del pueblo porque eres de Ciudadanos. Cataluña es el sitio de España donde recibo un apoyo más emocionado, emocionante y sincero. Mucha gente que se pone a llorar al vernos de todo lo que han sufrido. Gente que te cuenta historias como que tiene un bar y que no puede decir lo que piensa porque si no la gente deja de ir.

¿Y cómo se rebaja esa tensión? El PSOE está eligiendo una política de apaciguamiento.

Lo conocemos y ha salido siempre mal.

El Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha las comisiones bilaterales con la Generalitat. ¿Qué le parece?

La Generalitat no puede dejar de ir a las reuniones multilaterales con el resto de comunidades autónomas. Por ejemplo, Cataluña no va a mandar representante a la reunión de salud y al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y eso para los catalanes nunca puede ser bueno y para el conjunto de España, por supuesto que tampoco. Que Sánchez lo vea bien, me parece que es una muestra de la debilidad de este Gobierno y de cómo está vendiendo España a trozos por quedarse en Moncloa unos meses más.

Estatuto: error del pasado

¿Está de acuerdo con reformar el Estatuto de Cataluña como vía para el acuerdo en Cataluña?

Es volver a los mismos errores. ¿El Estatuto del 2006 ha solucionado algo o ha agravado la situación? En 2006, había muchas cosas del Estatuto anterior que no se habían desplegado. Fue una operación política nacionalista para conseguir lo que han conseguido ahora. Pongo cosas en el estatuto que sé que son inconstitucionales para que me las tumbe el TC años después. Fue entonces cuando se eliminó el recurso previo de inconstitucionalidad. Eso fue un gran error.

Casado ha dicho que quiere recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad.

¿Ahora, no? Han tenido mayoría absoluta desde el 2011 y no lo han hecho. Es que claro a mí… El PP en la oposición dice mucho y cuando gobierna con mayoría absoluta hace muy poco.

No cree en un nuevo Estatuto.

Un nuevo Estatuto no va a contentar a Torra ni a Puigdemont ni a los separatistas, que no quieren un nuevo estatuto. Lo que me preocupa es que Sánchez quiera volver al Estatuto del 2006, donde por ejemplo se otorgaba una justicia propia. ¿Te imaginas que después del golpe de estado, que por cierto estos señores están diciendo que lo van a volver a hacer, encima tuvieran una justicia controlada por ellos. ¿En qué cabeza pensante cabe esto?

¿Qué proponen ustedes? Convendrá conmigo que no se puede vivir así eternamente. ¿Qué se hace con una sociedad que está tan claramente partida en dos?

Hay que respetar las reglas del juego democrático. Cuanto te saltas las leyes, cuanto insultas a media Cataluña, al final la convivencia se rompe. La solución de mirar para otro lado que hace Sánchez no es ninguna solución, porque aquí se siguen violando los derechos de los catalanes. Mirar para otro lado, no. Blanquear al separatismo, tampoco. ¿Solución? Respetar las reglas democráticas. El separatismo debe entender que hay media Cataluña que no está con ellos y que hay un Gobierno y un Estado fuerte en contra de ellos. Y después podemos empezar a hablar de lo que nos une: educación, sanidad, sistema de financiación, de lo que realmente une a la sociedad catalana. No hay varitas mágicas. Estos señores son expertos rompiendo puentes, rompiendo amistades, rompiendo lazos, rompiendo vínculos. ¿Todo esto se soluciona con algo rápido? No. Pero sí necesitamos a un gobierno de España firme, que entienda donde está el problema y que no siga repitiendo los mismos errores. Nosotros hemos hecho una parte del trabajo, que es ganarles en las urnas. Imagínate que hubieran ganado Puigdemont. Nuestra victoria sirvió para debilitar el separatismo, para dividirlo, para quitar el relato a nivel internacional, para que millones de catalanes se dieran cuenta de que no estaban solos. Pero este procés requiere que el gobierno de España no ponga el gobierno de España al servicio del separatismo. Si Bildu, PNV y Puigdemont, Rufián y Torra son los que deciden si hay presupuestos y qué presupuestos, es que tenemos un gran problema muy grande.

PSC: "Muleta acomplejada del nacionalismo"

A usted qué le parece que un partido como el PSC, con lo que han compartido momentos muy duros, diga que ustedes son como un CDR.

El PSC todavía no se ha enterado qué lleva haciendo mal todos estos años y por qué tiene 17 escaños cuando había gobernado; y por qué ya no son la fuerza más votada en el cinturón de Barcelona. El PSC siempre que puede elegir se va con los nacionalistas. Y ha tenido un complejo verdaderamente asombroso de defender valores como la solidaridad, la igualdad y la unión. Un partido que se dice socialista que no defienda la igualdad o la solidaridad es que ha abandonado sus principios. Por eso tanta gente que había votado al PSOE ya no le vota. Han tenido un complejo siempre de defender valores básicos como la igualdad, la solidaridad, la libertad y la unión. Son como una muleta del nacionalismo y por eso ya no les votan. Siempre se equivocan, siguen equivocándose, su complejo hace que siempre se sigan equivocando.

¿Ha hablado con Iceta de todo esto?

Con Iceta tengo muy buena relación personal. Siempre he tenido la idea de que es bueno tener buenas relaciones personales con todo el mundo aunque discrepes. Lo que pasa es que Miquel se ha equivocado muchas veces, porque cuando dijo lo de los indultos (a los líderes del proceso separatista encarcelados) en campaña se equivocó. Pero es que lo piensa. El problema no es que lo diga, es que lo piensa. Muchos votantes socialistas se sintieron indignados cuando escucharon a Miquel Iceta diciendo que nosotros éramos igual que los CDR. No. Nosotros sufrimos a los CDR. Los CDR son violencia, es señalamiento, es intimidación, es ataque, es violación de derechos. Nosotros lo que hacemos normalmente es sufrir esos ataques. Les va a salir muy mal esta equidistancia de nuevo y el querer volver al tripartito nacionalista de siempre. Son tripartitistas. La intención que tienen es volver a un tripartito con ERC sin darse cuenta de que hay un problema que hay que solucionar.

Si echamos la vista a atrás. ¿Cree que su victoria en las urnas se pudo haber notado más? Sus rivales le achacan que no sirvió para nada.

Yo entiendo que el PP y el PSC nos tengan que atacar con algo, y como no tenemos ni corrupción ni grandes errores pues algo se tienen que sacar de la manga. Nosotros no pudimos hacer realmente más de lo que hicimos. Con esta ley electoral, los partidos independentistas tienen mayoría para gobernar. Si hace 15 años el PP y el PSOE se hubieran puesto de acuerdo en cambiar la ley electoral nadie sabría quién es Puigdemont, nadie sabría quién es Torra. No hubiéramos tenido un gobierno independentista. Nosotros nos encontramos con que ganamos las elecciones en votos y escaños y no podemos gobernar. El PP y el PSOE quieren volver al sistema de siempre: bipartidismo dependiendo de nacionalismo. Por eso el enemigo para ellos es Ciudadanos. No pudimos hacer más. Ni siquiera me pude presentar a una sesión de investidura, porque siempre había un candidato separatista propuesto por Torrent. Nunca ha habido una vacante para poderme presentar. Hasta en eso mienten.

Pero usted tampoco dio el paso.

No habría sido una buena idea. Habría sido darles una victoria cuando se habían pasado meses reconociendo ante el mundo que no se ponían de acuerdo, que no tenían mayoría. Darles esa foto hubiera sido un error. Pero es que aunque hubiera querido cometer ese error, no hubiera podido. La crítica es injustificada.

El techo de Ciudadanos

Teniendo en cuenta el factor de la ley electoral al que culpa de casi todo, ¿se podría decir que Ciudadanos ha tocado techo en los 36-37 escaños que tienen actualmente en Cataluña?

Ciudadanos no tiene techo. Esta pregunta me la hicieron cuando sacamos 25 escaños (Elecciones catalanas 2015). Todo el mundo dijo que era el techo de Ciudadanos, y nosotros dijimos que no. Los partidos en general nos cuesta mucho el saber lo que puede pasar en el futuro porque han ocurrido muchas cosas inesperadas, pero estoy convencida de que Ciudadanos va a gobernar en Cataluña y estoy convencida de que Ciudadanos va a gobernar en toda España. Ciudadanos no ha parado de crecer. Somos el único partido que hemos tenido un crecimiento siempre exponencial. Nuestra victoria ya ha servido para debilitar al independentismo, para que yo me pueda ir a Bruselas como hago cada cierto tiempo a explicar que Cataluña no quiere la independencia. Nuestra victoria ha servido mucho para el relato internacional.

El revés de Alemania con la extradición de Puigdemont. Lo que ha pasado con el resto de fugados en Bélgica o Suiza. ¿Cree que nuestros socios nos tratan como una democracia homologable? ¿Qué errores ha cometido en España en este proceso?

Claro que somos una democracia homologable. España es una de las principales naciones de Europa. Tenemos que liderar más determinados debates en Europa. Tenemos que tener un liderazgo que Rajoy no ha tenido y que Sánchez ni quiere ni puede tener y que en los últimos años se ha perdido. Sánchez debería liderar el debate de la euroorden. La euroorden es un gran instrumento si funciona, si trabaja con criterios de reconocimiento y confianza mutua entre países. Si al final un tribunal regional de Alemania puede denegar una euroorden porque entra a valorar el fondo de una cuestión y se posiciona en contra del criterio del Tribunal Supremo, aquí tenemos un problema. Sánchez se tiene que ir a Europa y liderar el debate sobre la euroorden y que esto no pase desapercibido. Si no te quejas, esto puede seguir sucediendo. Y hay que defender a tu país y a tu sistema judicial. Pero Sánchez qué va a liderar, si depende de Puigdemont. Cómo se va a ir él a Europa a liderar la reforma de la euroorden si su gobierno depende del que se ha fugado de la justicia y del que se aprovechado de esos fallos de la euroorden. El problema es que Sánchez ha decidido que sus socios de gobierno sean Bildu, Rufián y Puigdemont.

¿Qué puede suponer que Puigdemont ponga el PDeCAT al servicio de ese proyecto de partido único llamado la Crida?

Lo que queda en el independentismo es súper radical. Han cambiado de nombre 40 veces para intentar tapar la corrupción y radicalizarse aún más. Es un paso más hacia la radicalización y la verdad es que nada bueno se puede esperar de Puigdemont. Nada bueno para los catalanes, nada bueno para la convivencia, nada bueno para la economía, nada bueno para las instituciones y nada bueno para el conjunto de España.

¿El retorno de Puigdemont allana el camino a nuevas elecciones generales?

Sánchez debería haber convocado elecciones. No tenía otra opción y hasta en algún momento lo dijo. La primera gran mentira de Sánchez fue comprometerse a convocar elecciones, y no hacerlo después. No puedes dejar el futuro de España en manos de los que quieren romper España. Sánchez por supuesto que debería convocar elecciones, pero no por Puigdemont sino porque desde el principio no debería haber apoyado el gobierno de España en Torra, Bildu, Rufián y Puigdemont. Sánchez no tiene proyecto de gobierno, no tiene estabilidad parlamentaria, no tiene escrúpulo ninguno en vender España a trozos al separatismo con tal de estar en Moncloa. La única salida digna que tiene Sánchez es convocar elecciones, dar la voz a los ciudadanos y no alargar ni un minuto más esta situación que vive la política española.

Casado y el nuevo PP

El PP tiene un nuevo líder. Pablo Casado ha hecho especial hincapié en cambiar las políticas del partido en Cataluña.

Es que Casado era el portavoz de Rajoy. Si no le gustaba la política de su partido en Cataluña, por qué no decía nada. Por qué salía en rueda de prensa a defender la gestión de Soraya Sáenz de Santamaría y de Rajoy. Al final, estamos un poco hartos a estos discursos diferentes de cuando gobiernas. El PP ha gobernado y con mayoría absoluta. Todo lo que puede dar el PP ya lo sabemos. Lo que no puede ser es que lleves toda la vida en el PP porque no has trabajado fuera de la política y que ahora digas que vas a cambiar muchas cosas. Por qué el señor casado no levantó la mano cuando era portavoz de Rajoy y dijo que no estaba de acuerdo con lo que hacía Soraya. Necesitamos hechos, coherencia y credibilidad y no discursos de cuando uno está en la oposición dice una cosa y cuando está en el gobierno, otra.

Hace apenas dos meses, Ciudadanos iba camino de la Moncloa. Sin embargo, la realidad es que Sánchez tiene el Gobierno y el PP se ha renovado con un nuevo líder. ¿En qué se han equivocado ustedes?

Poner al portavoz de Rajoy como líder del PP. Un señor (Casado) que lleva toda la vida en el PP y que no ha trabajado en nada al margen de la política y que además tiene el lío del máster y la carrera, no sé si lo calificaría de regeneración. Lo que creo es que los que se han quedado descolocados son los españoles, porque después de todo lo que había pasado lo lógico era que hubiera urnas y elecciones. En cuanto a Ciudadanos, me recuerda mucho a los que pasó después de las segundas elecciones generales (26-J). Entonces decían que nos quedábamos descolocados porque no estábamos en el Gobierno, no íbamos a poder hacer oposición al tener el acuerdo de investidura y se decía que íbamos a desaparecer. Bien, pues resulta que Ciudadanos no ha parado de crecer. Y las encuestas ahora mismo dicen que Cs tiene un crecimiento espectacular. Venimos de un 13-14% y ahora estamos a dos puntos del primer partido. Como ya llevo unos años en Ciudadanos, estas preguntas sobre si hemos tocado techo o si nos hemos quedado fuera de juego me las han hecho muchas veces. Sigo pensando que Cs es la alternativa al bipartidismo caduco. Estoy convencida de que Ciudadanos va a gobernar España y vamos a verlo primero en un buen resultado en andaluzas.

¿Tiene intención de implicarse en la campaña andaluza?

Todo lo que pueda. Mi principal responsabilidad está en Cataluña. Pero como andaluza que también soy –soy catalana y andaluza- todo lo que pueda ayudar, ayudaré. Ciudadanos va a salir a ganar en Andalucía, como hemos salido a ganar en Cataluña.

"Desde Cataluña tengo la sensación de que estoy haciendo política para los catalanes, pero también algo que es importante a nivel español y a nivel europeo"

¿Le gustaría que su partido tuviera una candidata mujer a la Moncloa?

A mí me gusta tener candidatos elegidos por primarias. Es evidente que hace falta más visibilidad de las mujeres en general. Creo que en nuestro partido está bastante compensado. Pero yo creo que lo importante es tener candidatos elegidos por primarias y que poco a poco haya más presencia femenina, pero no tiene que ser que todos los partidos tengan un candidato que sea mujer. El papel de la mujer en Cs es muy visible. Soy muy consciente de la necesidad de tener a más mujeres en puestos de responsabilidad. Pero sí que es verdad que para presidente del gobierno hace falta un candidato elegido por primaras: hombre o mujer. Y es evidente que cuantas más mujeres haya mejor.

Además de la líder de Ciudadanos en Cataluña es la portavoz nacional del partido. ¿Su futuro político está en Madrid?

Mi responsabilidad es muy grande en Cataluña. Tengo más que suficiente. Creo que además no sólo estamos haciendo política en Cataluña, sino también política a nivel nacional y europeo. La lucha contra el nacionalismo es un problema en Cataluña, es un problema en España y es un problema en Europa. El auge del nacionalismo y el populismo en Europa es un problema muy grave y los que somos europeístas lo tenemos muy claro. Desde Cataluña tengo la sensación de que estoy haciendo política para los catalanes, pero también algo que es importante a nivel español y a nivel europeo.

Esa lucha contra el auge de populismos y nacionalismos es lo que ha llevado a su partido a proponer al señor Manuel Valls liderar una candidatura al alcaldía de Barcelona. ¿Cree que el ex primer ministro francés dará el paso?

Hablo con él de vez en cuando. Tiene que tomar una decisión y hay que darle un tiempo. Una candidatura encabezada por Valls en Barcelona sería absolutamente ganadora, porque superaría por elevación al populismo de Colau y al nacionalismo en Cataluña. No podemos tener ocho años de Colau en Barcelona. Es un tema que tiene que decidir él (Valls). En las próximas semanas o meses habrá una respuesta.