Alejandro Cao de Benós: “España no puede dar lecciones a Corea del Norte en nada con el coronavirus"

De Alejandro Cao de Benós se dice desde hace varios años que es el único extranjero que trabaja en el Gobierno de Corea del Norte. No obstante, hace cuatro años que no puede moverse de España por tener retirado el pasaporte al estar acusado de un presunto delito de tráfico de armas. Él lo niega y lo atribuye a un montaje de las cloacas del Estado, que quieren acallar las voces disidentes.

En 45 minutos de conversación telefónica no ahorra en críticas contra España por la gestión que ha realizado de la crisis del coronavirus y ensalza la política que siguió Corea del Norte a este respecto, que fue la de cerrar sus fronteras y someter a una cuarentena de 30 días a todo el que aterrizaba en el hermético país. El 'más comunista' de entre los pocos que mantienen el comunismo como sistema de gobierno.

Sobre las noticias relacionadas con la muerte de Kim Jong-un es claro: "Son patrañas". Cao de Benós elude la crítica al Gobierno coreano, pero no esquiva ninguna pregunta.

Pregunta: Kim Jong-un. Pensábamos que había muerto...

Respuesta: Lo que ocurre es que hay unos medios de comunicación que, al igual que algunas ONG, están financiados por la CIA y la inteligencia surcoreana; y se dedican de forma regular a difundir bulos y mentiras sobre Corea del Norte con el fin de desprestigiar la imagen del país. Es algo habitual. Desde Corea no podemos estar todo el rato contradiciendo estas noticias sin fundamento, así que por eso no hubo ni contestación oficial.

P: ¿Han detectado en qué se fundamentaba esta información?

R: La publicó la agencia Daily NK, haciendo uso de una fuente totalmente anónima que no tiene validez ni credibilidad real. De ahí pasó a la CNN, que es la que lo vuelve viral y, entonces, empezó a hacerse la bola más grande por el interés de otros medios sensacionalistas. No por motivos políticos, sino de audiencia.

P: Todo esto suena un poco a película de espías...

R: Hay que aclarar que Daily NK es un medio que opera en Corea del Sur y se dedica a lanzar bulos sobre el Norte. La noticia la produjo el 17-18 de abril porque nuestro líder estuvo cinco días antes dirigiendo unas maniobras de combate de las fuerzas aéreas en perfecta salud, pero, sin embargo, no apareció el 15 de abril, que es festivo nacional por el nacimiento de Kim Il-Sung. Como no fue a las celebraciones, que en realidad no hubo por el tema del covid-19, hubo quien aprovechó para mentir y decir que había sido sometido a una operación de corazón y estaba tremendamente grave. Se llegaron a sacar de la chistera a una mujer de Hong Kong con un familiar que había ido a Corea... ridículo todo.

P: En el caso de Kim-Jong-il, ¿se tardó en informar?

R: Pues no y es de pura lógica. Si muere un líder, el primer interesado en presentar al sustituto es el país para que la gente vea que la situación, pese al fallecimiento, es de normalidad y no hay revueltas ni ningún problema mayor.

P: Hablemos del coronavirus. Entienda que cueste creer que no ha habido contagiados en Corea del Norte...

R: Para empezar, esto está contrastado por la OMS, que tiene sede en Pyongyang. En concreto, por el doctor Edwin Salvador, que es el representante. Es filipino y está allí para atestiguar y hacer un seguimiento de la covid-19 y de otras enfermedades que podamos tener, como la tuberculosis resistente a las drogas.

P: ¿Qué se le podría decir a Sánchez e Illa sobre el método aplicado, pues?

R: Muy sencillo. Nosotros a mediados de enero empezamos a tomar medidas, incluidas las de aprovisionarnos de material sanitario contra el virus, cuando en Europa nadie se lo planteaba. Yo mismo tengo mascarillas gracias a que en España a nadie parecía preocuparle el virus en enero. El día 22 de enero, a mí me hacen buscar material y solicitar ayuda a la OMS, Médicos sin Fronteras y Cruz Roja y se cierran totalmente las fronteras. Se aplicó y se aplica una cuarentena de 30 días a cualquier persona que llegue al país. Esto incluye a los propios diplomáticos extranjeros. Hubo unas 20.000 personas sometidas a este régimen. Eso redujo el riesgo de expansión del virus.

P: El hermetismo del país también habrá ayudado...

R: Aquí entran unos 1.000 turistas al día, pero es que estamos hablando de que se han cerrado totalmente las fronteras del país. Que yo sepa, nadie ha hecho eso en el mundo. Esas medidas drásticas y la disciplina propia del coreano y el sentimiento de comunidad han ayudado.

P: Usted, que ha estado en España, ¿cómo ha visto lo que ha ocurrido por aquí?

R: Ha sido una chapuza absoluta. Yo incluso me intenté ofrecer para ayudar, porque tenía contactos en Wuhan con empresas que podían proporcionar test de coronavirus, pero ni me contestaron. No tomaron las medidas a tiempo. Se dio prioridad a la economía y al turismo por encima de las personas. Fue un desastre. Se debería haber tomado medidas mucho más rápidas.

P: El Gobierno dice que actuó a tiempo. Antes que muchos países de Europa...

R: España tiene embajada en China y tenía buena información o podía haberla tenido. Los comerciantes chinos en España cerraron antes que nadie. No hay excusa que valga. Fueron negligentes. España no puede dar lecciones a Corea del Norte en nada con el coronavirus.

P: ¿Ha sido China irresponsable, en cualquier caso, durante la gestión del virus?

R: China ha tenido un exceso de celo lógico, y más con las acusaciones que ha lanzado Trump, en las que le culpa de la expansión del virus. Otras voces, conspiranoicas, incluso han especulado sobre si China lanzó el virus para destruir la economía mundial. Yo no creo en eso. Existe la posibilidad de que hubiera salido de un laboratorio, pero no creo que se hiciera con esa intención, en ese caso. En cualquier caso, es lógico que China, en un momento en el que está enfrentada con Estados Unidos, no quiera que nadie sepa exactamente qué es lo que está pasando en su territorio. Por eso el celo y el secretismo con respecto a lo que hace.

P: Política típica del comunismo...

R: A ver, así como en economía es ultracapitalista, sí que aplica la parte de control comunista cuando tiene que ver con algo de seguridad nacional. Actúa de esa forma para evitar el posible espionaje, claro...

P: Lo que parece es que hay un extraño silencio sobre las consecuencias sanitarias que han generado las imprudencias cometidas dentro del sistema productivo chino durante los últimos años, ¿no cree?

R: Pero es el sistema productivo del capitalismo en general. No se diferencia China de cualquier empresario español que, en un momento dado, pudiera conseguir una mano de obra mucho más barata, incluso infantil, en textil, en otro país para abaratar costes. Al 95% de los empresarios les importa bien poco otra cosa que no sea el beneficio económico. China eso lo lleva al máximo extremo, que es el de devorar todas las materias primas y toda la mano de obra que pudiera encontrar en su camino para abaratar costes y convertirse en la gran factoría del mundo. Todo, a cambio de crear una especie de esclavitud contemporánea.

P: ¿Le inquieta la nueva crisis?

R: El capitalismo tiene fecha de caducidad obvia. Precisamente, por esa vorágine de las grandes empresas de seguir produciendo más a menor coste, lo que implica la destrucción de toda la competencia, que es la pequeña y mediana empresa, que es lo que aguanta el sistema. El capitalismo aguanta por la clase media. Si eso desaparece por la ambición de la gran empresa, el sistema cae. Por ese camino vamos.

P: Dice Pablo Iglesias que esta crisis no será igual, dado que el Gobierno ha garantizado un “escudo social”...

R: Me parecen unas palabras ridículas. Es la misma mentira que lanzó a la gente cuando surgió Podemos para conseguir el voto de los más pobres y de los trabajadores. Transmitió a los ciudadanos la idea de que perseguía un sistema más social, equitativo y justo, pero fue su herramienta para auparse él y sus amigos; y formar parte de ese sistema y esa casta que supuestamente tanto odiaba. Todo ha sido un teatro y una mentira. Básicamente, lo que venden es el último aliento del capitalismo para sobrevivir.

P: Defienden ahora la necesidad de garantizar una renta básica a los ciudadanos con menos recursos...

R: Lo que venden es su último aliento para sobrevivir. Es el último aliento que queda para que ellos y para todos esos empresarios que ahora no pueden pagar su alquiler o las personas que no pueden pagar su hipoteca no se rebelen contra el sistema. Por eso, la derecha está de acuerdo.

P: Luis de Guindos y Pablo Iglesias en el mismo barco...

R: Exacto. Es que todos son capitalistas, todos buscan lo mismo: su enriquecimiento personal y el de sus amigos. No buscan salvar España ni ayudar a la gente de la calle. Eso no le importa a la mayoría de los políticos, son unos embusteros profesionales. En ese embuste, buscan callar a la población. Calmarla, porque el español normalmente es de sofá. Protesta en el salón de su casa y no sale a la calle a protestar si puede mantenerse con la pensión del abuelo.

P: Dirá algún lector que en Corea del Norte tampoco están garantizados el techo y la comida...

R: Tuvimos una crisis muy grande desde 1995 hasta 2001, donde hubo problemas alimenticios. Pero, aun así, en Corea están garantizados el techo y la comida. No existen los alquileres ni las hipotecas. Tampoco existen los impuestos. Y hay un sistema de distribución pública que garantiza que todos los ciudadanos tengan ropa y alimentación básica. Aparte, los ciudadanos trabajan, no existe desempleo, reciben un salario y lo gastan en tiendas y supermercados como desean. No existe ninguna persona de los 27 millones de norcoreanos que esté viviendo en la calle o mendigue alimentos. Ojalá fuera así en todo el mundo.

P: Comentaba antes que el español es muy de sofá. Pero, ¿el coreano puede salir del sofá y manifestarse sin acabar en prisión?

R: El coreano está fuera todos los días. Primero, porque el país tiene el ejército más grande del mundo, con 1 millón de soldados y 6 millones en la reserva, en la Guardia Roja Obrero-Campesina.

P: Me refiero si hay derecho a manifestación...

R: Allí cada uno tiene su visión y tiene sus ideas. La diferencia con España es que allí, cuando consensuamos algo, cuando la mayoría gana, aunque yo esté en contra voy a dar apoyo a mis compañeros, mientras aquí la división es permanente. Y si un compañero consigue algo, además de despertar envidia, hay siempre quien le intenta destruir. Dicho esto, en Corea hay derecho a la manifestación, siempre y cuando no altere el orden social o destruya el mobiliario público.

P: Quizá suene a perogrullada, pero, ¿considera que en España aumentará la conflictividad en la calle si la situación empeora?

R: No lo va a haber hasta que la gente llegue a la mesa, mire al plato y vea que no hay comida. Las poblaciones suelen pedir con firmeza cambios sociales o políticos cuando afecta directamente a sus vidas. Mientras siga habiendo ayudas y mientras siga creyendo la población que dentro de dos meses todo se va a recuperar, se agarran a esa esperanza.

P: ¿Ceguera o simple optimismo?

R: Y que es muy difícil ser una voz disidente dentro de un sistema.

P: ¿Se considera usted uno de esos?

R: Hombre, pues mire, yo llevo sin mi pasaporte cuatro años. Hay un poder, muy grande, al que no le interesa que yo pueda hacer mi trabajo, que me ve como un estorbo. Entonces, claro, no todo el mundo está dispuesto a arriesgarse por pensar diferente. La democracia no es más que la dictadura judicial.

P: ¿Cómo va su proceso judicial?

R: No hay novedad, no hay ningún avance. Lo están intentando aplazar al máximo con la excusa de que la Justicia no tiene personal en España y no puede avanzar. Pero con esa excusa me siguen aplicando unas medidas cautelares que implican la retirada de mi pasaporte. Me hubiera salido más a cuenta ir dos años a prisión que estar encerrado en España. Además, por decisión de un único juez muy específico y muy ligado a la derecha o la ultraderecha.

P: Todo fue por un presunto delito de tráfico de armas, ¿no es así?

R: Eso vendieron, pero fue ridículo. Encontraron dos pistolas detonadoras en mi casa que no pueden disparar munición real. Fue un montaje penoso, ya contaré toda la historia cuando mi abogado me lo autorice. Pero el sistema es así. Al final, el gran poder político y económico se extiende a la Justicia y a la policía. Las cloacas existen y la gente que pensamos diferente somos su objetivo. Y la mayoría de personas no quiere esos problemas. No quiere que le persigan ni que escuchen sus conversaciones, como ahora mismo nos escuchan.

P: Vaya, ¿nos escuchan?

R: Tengo el teléfono pinchado hace mucho tiempo por el CNI y por la Guardia Civil. A veces, se pelean entre ellos para ver quién me coge primero la conversación. Pero es igual, yo no tengo nada que ocultar.

P: Ha sido usted muy critico con los medios españoles...

R: Cada medio es un mundo, pero por mi experiencia como por mi continua relación con medios de todo el mundo, y con cientos de periodistas amigos que tengo, hay unos pocos, podría decir un 20%, que son honestos y profesionales; y un 80% que o bien se apunta al sensacionalismo; o bien, cuando intentan publicar algo se encuentran con un muro porque dependen de un salario y de una línea editorial. Entonces, su jefe manipula la información.

P: No describe muy bien el panorama...

R: Mire, los medios son, junto con el ejército, las dos patas más importantes para controlar a las masas en cualquier sociedad. Con un ejército bien armado y un periodismo que está de tu lado, puedes derrocar a cualquier gobierno en el mundo.

P: Leí un 'tuit' suyo en el que decía que en España tenemos los peores medios del mundo.

R: La verdad es que sí; y me reafirmo. España se lleva la palma del sensacionalismo. Por eso funcionan tan bien las revistas del corazón o Telecinco. La telebasura, en general.

P: Estamos a pocos meses de la celebración de las elecciones de Estados Unidos. ¿Hay en Corea del Norte preocupación por una posible derrota del 'amigo' Trump?

R: Lógicamente, preferimos que se continúe en la vía de la negociación, pese a que no haya habido avances en los últimos meses, a que venga una persona como Biden y pueda estar abierto a la confrontación total. Ahora mismo, dentro de lo malo, hay una comunicación.

P: ¿Cree que influye en esa comunicación el que Corea del Norte tenga armas nucleares?

R: Hombre, por supuesto. Eso es lo que hace que presidentes como Trump hayan pasado del discurso de “fire and fury” a tratar a nuestro líder como un “súper-amigo”. El poder intimidatorio influye.

P: Pero no deja de llamar la atención que un líder comunista tenga tan buena relación con un presidente que bien podría haber sido protagonista, en su pasado, de 'La hoguera de la vanidades'...

R: (Ríe). Hombre, hay respeto mutuo. Kim Jong-Un no va diciendo que Trump es su amigo ni nada por el estilo. Trump es directo, es millonario, y cree que puede hacer lo que quiere. Por eso, creo que es sincero cuando habla del aprecio que tiene a nuestro líder. Creo que le atrae la figura de una persona tan querida y reverenciada. Todas las personas que rodean a Trump lo hacen por dinero e interés económico.