Feijóo se deja querer como sucesor de Rajoy: "Es positivo para España haber presidido una comunidad autónoma"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha querido dejar constancia de sus virtudes para suceder a Mariano Rajoy y ser el próximo candidato del Partido Popular a La Moncloa.

En una entrevista emitida este domingo por el programa Salvados en La Sexta, Feijóo responde a Jordi Évole, entre otros asuntos, por sus posibilidades para ser el sucesor del presidente del Gobierno. Núñez Feijóo, que sí se autodescarta como próximo ministro de Economía tras la salida de Luis de Guindos: "Yo tengo un compromiso con Galicia y Rajoy, que también es gallego, lo sabe"; no es tan contundente cuando es preguntado sobre sus aspiraciones a suceder al líder del PP nacional.

En este sentido, Feijóo asegura que será el propio Rajoy quien tome la decisión de si repite o no como candidato a La Moncloa dentro de un año y que será entonces cuando pueda contestar a la pregunta sobre su relevo. De hecho, remarca que "la información que tengo es que Rajoy seguirá y no contemplo la posibilidad de su sucesión".

Sin embargo, cuando es interrogado sobre las cualidades que tiene que tener ese sustituto, el presidente gallego se incluye en la lista de la sucesión.

"Haber presidido una CCAA es bueno para un presidente"

Preguntado primero por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, dice de ella que "tiene formación, información y oficio" y un buen perfil para suceder a Rajoy en el caso de que éste decidiera dar un paso atrás.

Pero es inmediatamente después, cuando es cuestionado por las posibilidades de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, o por las suyas propias, cuando presenta sus cartas. Asegura Feijóo que tanto Cospedal como él tienen la ventaja de haber sido presidentes en sus autonomías: "Creo que un presidente de Gobierno que haya sido presidente de una comunidad autónoma es positivo para España".

Ante la insistencia del entrevistador, el presidente gallego vuelve a dejar los plazos en el terreno de Mariano Rajoy aunque sin ninguna intención de descartarse para esa sucesión: "El presidente decidirá dentro de un año, y a partir de ahí le contestaré. Hoy no puedo hacerlo porque no tengo la información para poder contestarle con absoluta claridad", zanja Alberto Núñez Feijóo, que aclara que tampoco es mucho más joven que el actual líder del PP.

"Semicongelación de las pensiones"

Preguntado sobre el asunto de las pensiones, Feijóo ha admitido que durante los Gobiernos de Rajoy ha habido una "semicongelación de las pensiones".

Aún así, ha insistido en que los pensionistas "deben ser conscientes de la situación que ha atravesado el país" y que "estamos pidiendo créditos, dinero fuera, para poder pagar las pensiones".

"La cuestión de ser de izquierdas o de derechas, algo antiguo"

En la entrevista, el propio Feijóo ha confesado haber votado al expresidente socialista, Felipe González, de quien dijo que fue "un buen presidente" y ha dicho de estar "de acuerdo" con la idea de que "no se tiene corazón si se es de izquierdas a los 20, y no se tiene cabeza si no se es de derechas a los 40".

Aún así, el dirigente popular ha asegurado luego que, para él, la distinción entre ser de derechas y de izquierdas "es algo antiguo".