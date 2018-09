Aguado, al PSOE: "A la política no se viene a gastarse el dinero en prostitutas y cocaína"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha encendido el Debate sobre el Estado de la Región tras acusar al PSOE, en el caso de Andalucía, de "gastarse el dinero público en prostitutas y cocaína", lo que ha levantado a la bancada socialista, que le ha llegado a llamar "bocazas".

No había pasado ni cinco minutos de su discurso, en la segunda sesión del Debate Sobre el Estado de la Región, cuando ha señalado que se hace política para intentar hacer "felices" a los ciudadanos. "Es nuestra obligación como representantes públicos dar las herramientas para que lo logren", ha dicho.

A continuación, ha lanzado la frase que después ha vuelto a repetir, para enfado de los diputados en el PSOE: "A la política no se viene a gastarse el dinero público y los impuestos de todos en prostitutas y cocaína, como los cargos socialistas en Andalucía". Los diputados del PSOE se han quejado y Aguado les ha replicado que no se pongan "nerviosos" porque "es verdad". "No creo que esté diciendo ninguna mentira", ha apostillado.

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, ha tenido que llamar al orden en dos ocasiones y el revuelo ha durado un minuto. Aguado, cuando los socialistas han dejado de protestar por estas palabras, ha proseguido su discurso repitiendo la acusación y lanzando otro mensaje al PP: "A la política tampoco se viene a cobrar sueldos en B".