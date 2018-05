Ábalos (PSOE): "No nos estamos dirigiendo a los secesionistas para conseguir su voto"

El PSOE ha salido este lunes a desmentir que esté negociando con los independentistas para ver aprobada en el Congreso su moción de censura. "No nos estamos dirigiendo a los secesionistas para conseguir su voto", ha dicho el secretario de organización, José Luis Ábalos, a la vez que ha insistido en que están "apelando a la responsabilidad de los partidos políticos".

Pregutando por las declaraciones del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, en las que aseguraba que el PdeCat daría su apoyo al PSOE en la moción de censura contra el Gobierno si se ponían en libertad a los políticos presos, Ábalos ha asegurado en declaraciones a Antena 3 que desde el partido no pueden "impedir el voto de nadie", pero ha advertido de que no están "dispuestos a pagar ningún precio".

Ciudadanos ya dejó claro que no tiene intenciones de respaldar la moción del PSOE. El secretario general de CS, José Manuel Villegas, señaló el viernes que la solución no pasa "por las prisas y el oportunismo del señor Sánchez". "La solución no es que salga Rajoy de la Moncloa para que entre Sánchez", aseguró.

Sin los votos de CS, Sánchez solo puede conseguir la mayoría absoluta (176 diputados) con el apoyo de los independentistas y los nacionalistas vascos. De ahí que Ábalos hiciera este lunes un guiño al partido de Albert Rivera. "No hay necesidad del apoyo de esos votos (secesionistas) si aquellos que dicen defender la democracia se pusieran de acuerdo y apoyaran esta censura al Gobierno", ha subrayado.

Elecciones

El partido socialista insiste en ser la única alternativa al Gobierno. "Hay que dotarse de realismo para entender que para acabar con este Gobierno no hay más vía que la nuestra", ha asegurado el secretario de organización socialista.

Ábalos ha insistido en que "la única garantía de que haya elecciones en un plazo razonable es esta moción". Preguntado por cuándo se celebraría esta consulta, el secretario de Ferraz no ha dado fecha y se ha limitado a asegurar que están "manejando un plazo razonable", teniendo en consideración "las variables que afectan la situación del país". "Primero aceptemos la censura y después planteemos ese tiempo (de elecciones)", ha sentenciado.