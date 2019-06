Ábalos rectifica a Celaá y asegura que Podemos continúa siendo un "socio programático prioritario"

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado este viernes que Unidas Podemos continúa siendo un "socio programático prioritario" para el PSOE, pero ha señalado que es preciso tener "flexibilidad" para "encajar la pluralidad que existe en el Parlamento".

Ábalos ha hecho estas declaraciones antes de clausurar el 30 Encuentro Empresarial en el Pirineo, después de que anoche el líder del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, fuera propuesto por el rey para la investidura y de que la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, haya apostado hoy por abrir el "abanico" de potenciales socios a otras fuerzas políticas al margen de Podemos.

"Seguimos considerándolos un socio programático prioritario", ha señalado el ministro antes de matizar que "cada uno" debe asumir "cuál es el respaldo que ha obtenido de la ciudadanía" y de pedir también a Ciudadanos que "no bloqueen la situación política" porque "no hay oposición si no hay Gobierno".