Cuáles son los cuchillos de cocina que no debe faltar en tu casa

Los cuchillos de cocina son fundamentales para cualquiera que le dedique un mínimo de tiempo a procesar alimentos. No es necesario participar en Masterchef para estar en posesión de unos auténticos cuchillos de cocina profesionales, el mercado está lleno de los diferentes tipos de cuchillos de cocina que puedes necesitar sea cual sea tu estilo de alimentación.

A continuación te presentamos los cuchillos de cocina básicos que debe tener todo buen chef.

Tipos de cuchillos de cocina

Antes de detenernos en cada uno de los principales tipos de cuchillos de cocina que puedes encontrar, es necesario aclarar que no solo importa la calidad de los mismos, sino también que su mantenimiento sea el adecuado. Aunque muchos no lo tienen en cuenta, del buen estado de los cuchillos que uses no solo depende la buena elaboración de los alimentos, sino también tu propia seguridad. Estos son los que no deben faltar en tu cocina a grandes rasgos.

Cuchillo de cocina mondador o puntilla

Cuchillos de cocina con la punta muy afilada y que habitualmente tienen una longitud que ronda los 9 o 10 centímetros. Te permiten todo tipo de cortes menudos y pequeños y son los más adecuados para pelar frutas y verduras.

Entre los mejores del mercado están:

Cuchillo mondador Arcos Kyoto : de 10 centímetros, con el mango de polioximetileno y la hoja de acero inoxidable. Se presenta en estuche.

de 10 centímetros, con el mango de polioximetileno y la hoja de acero inoxidable. Se presenta en estuche. Cuchillo mondador Silberthal: de 11 centímetros, mango ergonómico y hoja de acero inoxidable.

Tiene un buen agarre del mango. Con un diseño atrevido y de buen peso, sigue manteniendo la ergonomía principal de un cuchillo. Es un cuchillo muy bonito desde el mango hasta la punta. Con una hoja preparada para hacer su función tiene un aspecto suave y corta sin apenas esfuerzos. Comparándolo con otros que tengo en casa de la marca Arcos, este tiene una hoja muy similar y parece que nunca va a necesitar un afilador de cuchillos. Cliente Amazon

Cuchillo de cocina cebollero

Conocido también como cuchillo de chef, es uno de los más versátiles que puedes tener en tu cocin. Sirve para trocear pescado y carne, picar hortalizas y verduras, etc. De hoja ancha, puede llegar a medir los 30 centímetros.

Ejemplos de cuchillos cebolleros de calidad son:

Cuchillo cebollero Zwilling Twin Pollux : de 20 centímetros con hoja endurecido de acero.

de 20 centímetros con hoja endurecido de acero. Cuchillo cebollero Quittin Sybarite: de 25 centímetros, adecuado para uso doméstico y profesional.

Cuchillo de cocina deshuesador

De hoja delgada y curva, está diseñado para retirar los huesos de las carnes.

Son muy buenos cuchillos deshuesadores:

Cuchillo deshuesador Swibo : con mango de nylon y hoja de acero.

con mango de nylon y hoja de acero. Cuchillo deshuesador Zwilling Professional S: de 14 centímetros, con la hoja endurecida mediante frío Friodur.

Una pasada de cuchillo. Me siento como un ninja sobre la tabla de cortar en la cocina. Corta muy, muy fino y está bien balanceado de pesos, se nota al sujetarlo. La empuñadura es muy cómoda en la mano. Pero además es un objeto de diseño, con detalles muy cuidados en el encastre de madera de nogal del mango y las marcas del acero y el carbono propias del forjado estilo Damasco, una obra de artesanía. Cliente Amazon

Cuchillo de cocina filetero o fileteador

Cuchillos con hojas flexibles, delgadas y largas, diseñados para filetear pescados y carnes de forma limpia.

Cuchillo fileteador Global Material : con 24 centímetros de hoja flexible.

con 24 centímetros de hoja flexible. Cuchillo fileteador Adelmayer: de 24,5 centímetros, mango de nogal y hoja de acero japonés.

Cuchillo de cocina jamonero

El tipo de cuchillo más adecuado para cortar jamón y piezas grandes de carne. De hoja flexible, delgada y larga, suelen presentar unas puntas muy afiladas.

Cuchillo jamonero Arcos Kyoto : de 25 centímetros, muy flexible y presentado en estuche.

de 25 centímetros, muy flexible y presentado en estuche. Cuchillo jamonero Kai: de acero de damasco, afilado final a mano y corte convexo.

Estupendos y preciosos cuchillos de esta marca que me tiene enamorado. No será el último. Cliente Amazon

Cuchillos de cocina para carpaccio o salmón

Muy similares a los cuchillos jamoneros, pero con la punta redondeada. Además, algunos tienen alveolos para que las lonchas no se adhieran a sus hojas.

El cuchillo para carpaccio Opinel es de acero Sandvik y con 30 centímetros de hoja. Su diseño es perfecto para cortar finas lonchas de carne marinada o cruda.

Cuchillos de cocina para pan

Cuchillos con hojas fuertes y alargadas, con filos dentados para facilitar el corte del pan. El cuchillo de pan SHAN ZU es uno de ellos, tiene una hoja de 20 centímetros y está hecho de acero de Damasco.

Hacía ya tiempo que quería comprar un buen cuchillo. Ahora me arrepiento de no haberlo hecho antes! La calidad de construcción es muy buena. Vamos da sensación de solidez máxima. Corta mucho, hice prueba y la diferencia con lo que tenía es enorme. Corté pollo solo dejando caer el cuchillo, mientras que con el viejo tenía que hacer fuerza y pasar 3 veces. Cliente Amazon

Por último, debes saber que puedes adquirir tus cuchillos de cocina individualmente o en packs completos. Uno de los más interesantes que podrás encontrar en Amazon por su excelente relación calidad precio es el Juego de Cuchillos de Cocina Profesional SHAN ZU.

Impresionante lo afilados que estan. Cortan como un sable de samurai. Son cuchillos muy robustos, fabricados en acero de una sola pieza y con el mango de madera. Al cogerlos ya se nota la calidad. Cliente Amazon

