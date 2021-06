Si estás buscando la mejor máquina de afeitar eléctrica para obtener un afeitado apurado y sin cortes, la Braun Series 9 es tu mejor opción. ¿Aún no la conoces?

¿Sabías que la Braun Series 9 es la mejor máquina de afeitar masculina en lo que a eficiencia y suavidad se refiere? De hecho, fue comparada con otras marcas de alto perfil en una competición consistente en afeitar barbas de 3 días.

La precisión y potencia de este modelo nos deja claro que estamos ante una de las afeitadoras eléctricas más premium que podemos tener. Así lo acreditan tanto la Skin Health Alliance como la revista GQ.

Braun Series 9 9385cc: te presentamos a la máquina de afeitar más eficiente del mundo

Tecnología de última generación al servicio de tu afeitado

No cabe duda de que a la afeitadora Braun Series 9 9385cc no le falta de nada para hacer las delicias de los usuarios más exigentes. En particular, nos encanta la rapidez y precisión que le brindan los cinco elementos de afeitado incluidos en su cabezal.

El gran acierto de la máquina de afeitar Braun Serie 9 es su un cabezal pivotante de 10 direcciones, que se adapta plenamente a los contornos. Ello, unido a su tecnología Wet & Dry, proporcionan un afeitado superapurado de una sola pasada, tanto si la usas en seco como si empleas agua, gel o espuma.

Excelente producto por su comodidad de uso, por su suavidad y por la duración de la batería. Cliente Amazon

La afeitadora Braun Serie 9 lleva tu comodidad al siguiente nivel

La inmensa mayoría de usuarios consideran la Braun Serie 9 como la mejor máquina de afeitar en lo que a maniobrabilidad se refiere. Solo hay que fijarse en su potente batería (de 60 minutos de duración) para darse cuenta de ello.

La avanzada tecnología de vibración sónica es una de las grandes virtudes de esta máquina de afeitar. De hecho, es la responsable de que resulte tan fácil deslizarla sobre la piel. Es por ello que la vemos muy indicada para todos aquellos que buscan el máximo confort a la hora de afeitarse.

Una de las cosas que más nos han llamado la atención de esta afeitadora eléctrica made in Germany es su innovadora estación dual Clean&Charge. No solo se encarga de cargar la batería, sino también de limpiar, lubricar y secar la máquina de afeitar. ¿Qué más se puede pedir?

¿Realmente compensa comprar la máquina de afeitar Braun Series 9?

Desde luego, a nivel técnico y a la vista de todo lo que hemos analizado, es evidente que la Braun Series 9 es la mejor máquina de afeitar que puedes tener. Ciertamente, no solo es muy cómoda de utilizar, sino que también permite que tú mismo puedas lograr resultados profesionales en casa. ¡Con razón tiene una nota media de 4,4 sobre 5 en Amazon!

A la vista de sus excelentes prestaciones, no es de extrañar que estemos ante una de las máquinas de afeitar más vendidas de Amazon. Por si fuera poco, estos días puedes conseguirla un 19 % más barata. ¿En serio necesitas más razones para lanzarte a por ella hoy mismo?