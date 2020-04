Aventureros al tren: otro gran juego de mesa en familia

Los juegos para toda la familia están más de moda que nunca. Además de ser juegos aptos para todos los públicos en los que se pueden aumentar habilidades como la estrategia, el lenguaje, el desarrollo cognitivo o la memoria, los juegos de mesa aportan mucho tanto a pequeños como a mayores.

Hoy os traemos la expansión “La vuelta al mundo” de “Aventureros al tren”, unos de los mejores juegos de mesa que con los que puedes hacerte y con el que te aseguramos largas dosis de diversión en familia. Se trata de un juego recomendado a partir de los 8 años para disfrutar junto a mayores y pequeños en cualquier época del año.

No te pierdas el análisis sobre “Aventureros al tren: la vuelta al mundo” y ponte al corriente de las reglas y la temática de este divertidísimo juego de mesa:

Nos encanta este juego es muy entretenido, y pueden jugar desde los niños hasta los abuelos. Cliente Amazon

La temática de “Aventureros al tren: La vuelta al mundo” nos pone en la piel de un viajero que tiene como meta recorrer estratégicamente a través de la mejor ruta un mayor número de países y de ciudades que el resto de los jugadores.

La mecánica de este juego de mesa es muy sencilla. Cada uno de los jugadores deberá construir diferentes rutas ferroviarias que unen ciudades de todo el mundo en esta expansión de “La vuelta al mundo” utilizando las conocidas como “cartas de vagones y cartas de barco”, diferenciadas individualmente por un color distinto e ilustradas por un vagón o barco de cada tipo. Por cada construcción que hayamos hecho, tendremos unos puntos de victoria determinados y, al final del juego, tras un recuento del total de puntos de todos los participantes, se decidirá quién ha salido vencedor de “Aventureros al tren”. Las reglas del juego son bien sencillas, ¿verdad?

Entre las distintas variedades de “Aventureros al tren” y sus expansiones, podemos elegir entre: “Aventureros al tren: New York”, “Aventureros al tren: Japón”, “Aventureros al tren: Europa”, o el clásico juego de mesa base. Estas son solo algunas de las muchas expansiones del juego de la compañía Days of Wonder, creado por Alan R. Moon, un juego de estrategia en el que pueden participar de 2 a 5 jugadores, con partidas que oscilan entre los 30 y los 60 minutos de duración.

Súbete a uno de los enormes barcos de vapor o a alguno de los veloces trenes de “Aventureros al tren” y recorre el mundo cruzando mares y océanos en cuestión de días. De Norteamérica a Asia, pasando por Europa y haciendo escala en Sudamérica. Desde Los Ángeles hasta fría ciudad de Múrmansk o hasta la metrópoli australiana de Sídney. ¡Tú eliges la ruta y el medio de transporte para este inolvidable viaje junto a toda tu familia!

Ponte en marcha rápidamente y súbete con “Aventureros al Tren” a una de las aventuras más divertidas de los juegos de mesa, apta tanto para trotamundos veteranos como para los viajeros más pequeños que acaban de iniciarse.

