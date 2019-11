TD Systems, la marca española de los televisores HD por menos de 100 euros

Teduinsa, la firma española fabricante de los televisores TD Systems, se introdujo en el mercado de la tecnología allá por 1985 con el objetivo de hacerse un nombre entre los grandes. En la actualidad, esta empresa española se presenta ante sus usuarios como la compañía fabricante de televisores españoles número uno en ventas.

Experiencia, dedicación, amplio conocimiento del sector y una envidiable relación calidad-precio ''made in Spain'' son algunos de los ingredientes principales que dan forma a su receta del éxito.

Sigue leyendo nuestro artículo y no pases por alto el TD Systems K24DLX9H, uno de sus mejores modelos de televisores baratos HD por un precio inferior a los 100 euros:

TD Systems K24DLX9H - Televisor Led 24 Pulgadas HD

Descubre y redefine la palabra entretenimiento gracias a este televisor Led de 24 pulgada con resolución HD Ready de 720p. Esta TV de la marca española TD Systems incluye sintonizador digital DVB-T2 de segunda generación, con el que tendremos acceso a los últimos canales TDT en HD disponibles a través del cable de antena común. Sintoniza y decodifica el nuevo sistema de televisión con una mayor tasa de transferencia de datos, y aprovéchate de ver tus canales favoritos en señal de alta definición.

Incluye un puerto HDMI al que poder conectar cualquier dispositivo apto para dicha entrada, pudiendo visualizar todo nuestro contenido en Alta Definición. En el apartado sonoro, el televisor TD Systems K24DLX9H cuenta con salida de audio digital coaxial, dándonos de esta forma la opción de conectar a la TV un equipo con sonido Hi-Fi.

Por último, su USB grabador y su función PVR, con la que poder programar y grabar todo el contenido que emita el televisor, nos proporciona la ventaja de almacenar nuestras series y programas favoritos en un dispositivo USB. Además, dicho puerto es apto para la reproducción de contenido multimedia a partir de disco duro HDD o memoria USB.

Otras alternativas de televisores HD por menos de 100 euros

TV LED 24" INFINITON HD Ready

La marca Infiniton Electronic nos trae un televisor LED de 24 pulgadas con función HD Ready, con el que visualizar nuestros canales de televisión favoritos. Disfruta de su resolución 720p y aprovéchate de algunas de sus útiles características, como la función de reproductor/grabador mediante USB o su entrada con puerto HDMI a la que conectar cualquier dispositivo apto. Cuenta con los últimos transmisores DVB-S2 y DVB-T2 con el que poder visualizar cualquiera de los canales actuales en emisión y una frecuencia de actualización de 200 Hz. Te sorprenderá.

Televisor Engel Ever-LED LE2050 20 - HD

Si estás pensando en hacerte con un televisor que no supere las 20 pulgadas para tu dormitorio o salón, este Engel Ever con tecnología de retroiluminación LED y resolución HD, está pensado para ti. Cuenta con entrada USB PVR para programar la grabación de todo tipo de películas, series o programas. Además, dispone de modo Hotel, ordenación de canales, grabación Timeshift y la última versión de TDT2. Un modelo que sin duda no debes pasar por alto.

Encantado con el TV LED. Me ha sorprendido lo bien que se ve la imagen desde todos los ángulos, nítida y brillante. En el apartado de audio, si bien no tiene una gran riqueza de sonido (como es natural, dado el tamaño de este TV) los diálogos se escuchan claros y altos. Excelente relación calidad-precio. Ideal para poner en sitios reducidos, como en la cocina o un dormitorio. Cliente Amazon

TV BSL 19 Pulgadas LED

Sin lugar a duda, el modelo más económico de la lista es para este televisor Belson. Sus 19 pulgadas de tamaño lo colocan también como la opción más reducida de tamaño. DVB-T2, resolución HD Ready 1366x768 pixeles,entrada HDMI y puerto USB al que conectar todos nuestros dispositivos multimedia. Además, Belson nos ofrece soporte técnico en España frente a cualquier inconveniente.

Todo por menos de 90€.

Una de las cosas que más me preocupaba era el sonido, este TV es mucho mejor que las Nevir o otras marcas los altavoces son de 10w y se nota, la he montado en la habitación de la AC y queda perfecta, no pesa nada es estrecha suena genial y viene con toma 12v. Cliente Amazon

