Superchef: la marca de los robots de cocina que te sorprenderá

Aunque muchos usuarios conozcan la marca SuperChef, dicha firma no solamente se dedica a la fabricación de robots de cocina, sino que también cuenta con otros interesantes productos como exprimidores o modelos de robot aspirador que siguen destacando al igual que ocurre con el resto de su marca por una excelente relación calidad-precio.

Ya seas tanto un amante de la cocina como un maniático de la limpieza, sigue leyendo nuestro artículo y no te pierdas los productos más vendidos y mejor valorados de SuperChef:

SuperChef - CF105-S2 Cocinadora Maxicook

Seas o no todo un cocinillas, este robot cocinadora Maxicook de la marca SuperChef nos ayudará conseguir como resultado deliciosas recetas de cocina siguiendo unos sencillos pasos. Cuenta con hasta 11 funciones de cocción que nos permitirán cocinar un exquisito risotto, freír unas crujientes patatas fritas y hornear bizcochos y panes esponjosos. Tiene una temperatura programable de 40-180º C y un bol antiadherente con capacidad de 5 L, apto para alimentos de gran tamaño. Función programable 24 horas, pantalla LCD, cuatro fases de cocción y libro de recetas y accesorios incluidos.

El producto llegó en dos días (antes de lo esperado). Hasta ahora he probado pocos platos y todos muy buenos, lentejas y albóndigas riquísimos. El bizcocho también sale muy bueno aunque creo que hay que echar algo menos de aceite. En casa estamos 4 adultos y la capacidad de 5 litros viene bien - creo que con 4 litros hubiera quedado insuficiente. Por ahora muy satisfecha con la compra, la adquirí porque en el Instituto no hay comedor y trabajando hay que ingeniárselas de alguna manera para que la comida esté lista a mediodía. El producto cumple con lo que esperaba. El recetario completo, aunque siempre puedes añadir o cambiar ingredientes. Con internet siempre puedes buscar más recetas en YouTube. Cliente Amazon

Comprar

Superchef VA-1500 Robot Cookmix

El aliado perfecto que no puede faltar en tu cocina es este robot Cookmix de SuperChef con capacidad para 2 litros. Cocina como un experto chef adéntrate en el mundo de la gastronomía gracias a sus más de 11 programas disponibles. Su potencia de hasta 1000 vatios son aptos para mezclar, amasar, triturar, cortar, hervir, sofreír e incluso pulverizar, facilitándonos la elaboración rápida de excelentes recetas. Incluye algunos útiles accesorios como bandeja para cocinar al vapor, espátula y cepillo de limpieza. Una opción muy a tener en cuenta si estás buscando el mejor robot de cocina.

Comprar

Superchef Cook and Mix - Robot de cocina

Cook and Mix está pensado para todos aquellos usuarios que buscan unificar en una misma máquina funciones tan interesantes como las de batir, amasar, rallar, cortar o remover. Prepara un delicioso puré, elabora exquisitas recetas de pescado fresco al vapor o fabrica tus propias salsas y mermeladas caseras. Cuenta con una capacidad de 2 litros y un potente sistema con una resistencia de 1000 W para cocinar y 500 W para mezclar. SuperChef Cook and Mix es capaz de alcanzar una temperatura máxima de 130º C.

Comprar

Robot Aspirador Smart Clean SF421

Friega, aspira, barre y pasa la mopa con el robot aspirador Smart Clean de SuperChef, el cual adapta la potencia según el suelo y la cantidad de suciedad que encuentre en su camino. Dispone de 4 tipos de aspiración: espiral, full go, pared y giroscópica. Además, incorpora un inteligente sistema de navegación mediante el cual memorizará aquellas zonas que ya hayan sido aspiradas a fin de evitar repetir el mismo recorrido. Dispone de depósito de agua que le permitirá fregar cualquier tipo de suelo. El SuperChef Smartclean lleva incorporado dos cepillos laterales y un cepillo rotatorio central capaz de recoger cualquier resto de suciedad que encuentre. Su batería de litio de 2.600 mAh le proporcionará una autonomía de 1,5 horas.

Producto de gran calidad y muy fácil de usar. Me ha sorprendido lo silencioso que es, la potencia y el modo de aspiración inteligente. Cliente Amazon

Comprar