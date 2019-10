Lenovo Yoga: las ventajas de un ordenador convertible

Lenovo Yoga es el nombre de uno de los portátiles Lenovo que mayor reconocimiento ha recibido por parte de los usuarios, y es que se trata de un híbrido a medio camino entre un ordenador portátil y una tableta de grandes dimensiones, lo cual hace que trabajar, estudiar, disfrutar del ocio y del día a día sea un auténtico placer.

La versatilidad de un ordenador convertible se debe a que su pantalla es capaz de girar 360º, haciendo que esta quede al descubierto con el teclado por detrás. Pero lo mejor es que estos modelos tienen pantalla táctil y permiten el uso de lápices inteligentes para mayor precisión en determinados trabajos. Por todas estas razones, os vamos a mostrar las características principales de los cuatro modelos de Lenovo Yoga mejor valorados.

Si lo que estamos buscando es un ordenador portátil que sea sencillo, económico y que se pueda utilizar como una tableta garantizando la máxima portabilidad, sin duda alguna esta es la opción más indicada.

Se trata de un modelo con una pantalla de 11,6” con una resolución máxima de 1440 x 900 px, lo que viene a ser resolución HD.

En su interior encontramos un microprocesador Intel Celeron N4000, perfecto para las tareas diarias, con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna.

Gracias a su GPU Intel UHD Graphics 600, podremos disfrutar de gráficos de calidad para los quehaceres del día a día.

En resumen, se trata de una buena combinación en materia de relación calidad precio, y con la particularidad de que su pantalla táctil nos permite trabajar con gran comodidad y eficiencia.

Todo un portátil convertible por 199,99€, con un descuento sobre su precio original de un 33%.

Fantástico producto. No es muy potente pero para internet y documentos vale, y es muy ligero y bien acabado. La batería dura un montón.

Pero es probable que muchos os estéis planteando buscar algo que sea más potente, y para ello tenemos esta otra opción que monta un chip AMD Ryzen5 2500U, aumenta su memoria RAM hasta los 8 GB, y también incorpora un disco duro SSD de 256 GB, lo que nos garantiza la máxima velocidad para la realización de cualquier tipo de tarea.

Este modelo con pantalla de 14” y resolución 1920 x 1080 (FullHD) con panel IPS, también se puede configurar a nuestro gusto cambiando el microprocesador por un Intel Core i3 o un Intel Core i5 en función de nuestras necesidades.

También mejora el apartado gráfico gracias a su tarjeta AMD Radeon Vega 8 Graphics.

Hay que destacar que uno de los aspectos más interesantes de estos dispositivos es el hecho de que resulta muy cómodo movernos con ellos y trabajar en cualquier lugar y circunstancia. Esto se debe sobre todo a que cuenta con un sistema convertible que nos permite, a diferencia de los ordenadores portátiles tradicionales, trabajar con el teclado, girarlo y operar a modo de tablet con pantalla táctil.

Este gran ordenador convertible puede ser tuyo con un ahorro de 300€, a un precio final de 599,99€.

Este es en cambio una combinación perfecta entre los dos modelos anteriores, ya que aúna la potencia con la máxima portabilidad gracias a sus reducidas dimensiones, las cuales no impiden que podamos disfrutar de una fantástica pantalla de 13,3” con resolución FullHD 1920 x 1080 px.

Monta un microprocesador Intel Core i5, pudiendo elegir entre el modelo de séptima generación o de octava generación, y dispone de una memoria RAM de 8 GB así como un disco duro SSD de 256 GB,

En el apartado gráfico, disponemos de una tarjeta integrada Intel HD Graphics 620.

Una de las pegas que encontramos en los ordenadores portátiles, es precisamente que tenemos que adaptar el espacio de trabajo a sus características físicas, lo cual hace que a menudo sea complicado adaptarlo a nuestra postura y al espacio del que disponemos.

Esta es una de las mayores ventajas de los ordenadores convertibles, ya que pueden adoptar la posición de un portátil, se pueden convertir en una tablet, los podemos colocar a modo de pantalla con soporte para que se mantenga de pie, y todo ello sin renunciar a la potencia y características de los diferentes modelos que se adaptarán sin problema a nuestras necesidades.

Buscaba un portátil para poder llevármelo en viajes. En cuanto a PCs siempre busco algo que no me deje tirado y puedo decir que este portátil es perfecto para lo que buscaba. Primero, las características son muy buenas: El procesador es un i7 de alta gama, la gráfica está diseñada para ahorrar batería al máximo (no esperes una gráfica para jugar a juegos en calidad máxima!) pero da potencia suficiente para mover cualquier cosa de esta generación. La RAM es lo único que puede quedar corto, pero se puede ampliar sin problema, el disco duro es medio TB SDD que viene perfecto. Recomiendo un disco duro externo si lo que necesitas es almacenamiento masivo para evitar llenar el principal de basura.