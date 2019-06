Cámaras réflex por menos de 300 euros

La cámara la compre hace ya un año. La utilizo bastante y no me arrepiento en absoluto en habérmela comprado. Es muy robusta y no se daña para nada. Me la he llevado mas de una vez a esquiar nevando y la cámara esta intacta. Las fotos salen estupendas. Era mi primer cámara réflex y encuentro que es una cámara ideal para principiantes en el sector de la fotografía. El menú es simple pero no le falta nada y la lente hace una fotos excelentes