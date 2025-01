El mejor anticongelante para coche del mercado con una rebaja histórica: 5 litros por apenas 10 euros

Cuidar de tu coche no solo es esencial para su rendimiento, sino también para garantizar tu seguridad en carretera. Y si hablamos de productos imprescindibles para el mantenimiento, el anticongelante ocupa un lugar privilegiado. Hoy queremos destacar una oferta que no puedes dejar pasar: Krafft Anticongelante Coche CC-Energy Plus 50% (G12+), un líquido refrigerante violeta de 5 litros que ahora puedes conseguir por apenas 10 euros.

¿Por qué elegir el anticongelante Krafft CC-Energy Plus 50%?

Máxima protección para tu motor: Este anticongelante, clasificado como G12+, está diseñado para proteger el sistema de refrigeración frente a temperaturas extremas, evitando tanto el congelamiento en invierno como el sobrecalentamiento en verano. Protege desde los -37º C hasta los + 145º C

Fórmula avanzada: Su composición con un 50% de etilenglicol asegura una resistencia térmica excepcional y previene la corrosión en piezas metálicas como radiadores, bombas de agua y conductos.

Cumplimiento de estándares internacionales: Compatible con los requisitos de numerosos fabricantes de vehículos, es ideal para coches de última generación, garantizando un rendimiento óptimo.

Durabilidad prolongada: Al ser un producto de larga duración, permite intervalos de cambio más amplios, lo que se traduce en ahorro a largo plazo.

Rebaja histórica: ¡cuida tu coche sin gastar de más!

A menudo, la calidad tiene un precio, pero esta vez puedes hacerte con un producto premium sin desajustar tu presupuesto. Por solo 10 euros, tendrás 5 litros de un anticongelante que asegura la máxima protección y rendimiento para tu vehículo. Es una oportunidad perfecta para aquellos que buscan lo mejor para su coche sin comprometer su economía.

¿Cómo utilizarlo?

Antes de rellenar, asegúrate de que el motor esté frío y revisa las especificaciones del fabricante de tu vehículo.

Si necesitas cambiar todo el líquido refrigerante, vacía el sistema por completo, enjuágalo con agua destilada y rellénalo con el anticongelante Krafft CC-Energy Plus.

Si solo necesitas completar el nivel, añade directamente este líquido en el depósito de expansión.

Mantén tu motor en óptimas condiciones con Krafft Anticongelante CC-Energy Plus 50% (G12+). Este líquido refrigerante no solo garantiza un rendimiento excepcional, sino que ahora está disponible a un precio irresistible. Si tu coche pudiera hablar, te lo agradecería.

