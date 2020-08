El pacto más cantado: PNV y PSE ultiman el reparto de consejerías

El próximo 3 de septiembre Íñigo Urkullu será reelegido como lehendakari con los votos a favor de PNV y PSE. Los jeltzales y los socialistas vascos ya tienen avanzadas sus negociaciones para reeditar el gobierno de coalición de la pasada legislatura. Salvo cataclismo de última hora que propicie un cambio de guión, este acuerdo que no sorprende a nadie en Euskadi se cerrará en los próximos días. Ahora mismo ambos socios tienen pendiente terminar el reparto de consejerías.

En los cuatro años anteriores Urkullu contó con tres consejeros del PSE en un ejecutivo vasco con once consejerías en total. Las fuentes consultadas por este diario apuntan a que ahora no se aumentará el número de consejeros y señalan que la presencia socialista será igual o incluso mayor. En las últimas semanas se ha especulado con que ahora la secretaria general del PSE vasco, Idoia Mendia, dará el paso de integrarse en el Gobierno autonómico, incluso como vicelehendakari. Pero todavía no está claro si finalmente esto ocurrirá.

La difícil gestión de la no menos compleja crisis del coronavirus, con una segunda ola de casos en el País Vasco, no está dificultando el pacto porque las negociaciones se pilotan desde las sedes de ambas formaciones. Desde el primer momento unos y otros tenían claro que repetirían el esquema de 2016: primero se acuerda un programa de gobierno y luego se reparten las consejerías. Lo primero está hecho y solo falta lo segundo. Y también querían, como publicó este diario, que el asunto se cerrase cuanto antes.

Juntos gobiernan las diputaciones y los principales ayuntamientos de la comunidad. Juntos gobernaron la pasada legislatura y casi juntos, mediante un acuerdo de gobernabilidad, caminaron entre 2012 y 2016

Esa pretendida celeridad también sigue según lo previsto. Apenas ha pasado un mes de la cita electoral del 12-J. Faltan quince días para la sesión de investidura, fijada para el 3 de septiembre. Así que el acuerdo es por fuerza inminente. Según publicó El Correo, los negociadores planean anunciar la entente los días 24 o 25 de agosto. Es decir, a mediados de la semana próxima. El tiempo se agota porque, además, el PSE tiene que consultar a su militancia sobre el pacto antes de la investidura, que comienza el lunes 31 de agosto.

La entente entre PNV y PSOE es sólida en el País Vasco. Juntos gobiernan las diputaciones y los principales ayuntamientos de la comunidad. Juntos gobernaron la pasada legislatura y casi juntos, mediante un acuerdo de gobernabilidad, caminaron entre 2012 y 2016. El pacto estaba cantado ya desde antes de que se celebrasen las elecciones vascas de julio. Cuando se conocieron los resultados, aún más, puesto que entre ambos partidos disponen de 41 escaños que les permiten gobernar con una cómoda mayoría absoluta (38).

El pacto no sorprende ni inquieta a nadie en los partidos de la oposición, que ya buscan sus estrategias frente a la coalición de peneuvistas y socialistas. Las incertidumbres por despejar son conocer la fuerza que tendrá el PSE en la coalición y comprobar si Mendia da el paso de integrarse, como ya se ha dicho, así como leer al detalle un acuerdo que estará marcado por las medidas para afrontarla fuerte crisis económica derivada de la pandemia. Unas dudas que desaparecerán en poco tiempo.