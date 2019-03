En las elecciones generales del 28 de abril habrá en juego 18 escaños en el País Vasco. Cuatro de esos asientos en el Congreso de los Diputados se reparten en la circunscripción de Álava, la provincia menos nacionalista de la comunidad. Si ocurre lo mismo que pasó en los comicios precedentes, celebrados el 26-J de 2016, hasta cuatro partidos obtendrán diputados. Un escenario de división que ocurre en pocos lugares de España.

A pesar de las encuestas, no está nada claro qué cuatro formaciones obtendrán representación en el Congreso por Álava. La realidad es que PSOE, PNV, Podemos y PP, en ese orden, son los principales favoritos. Pero Bildu roza los talones a los populares. Así, el dirigente del PP y ex alcalde de Vitoria Javier Maroto, cabeza de lista, hasta podría quedarse fuera del Congreso. Habrá que ver, a ese respecto, cómo influye la irrupción de Ciudadanos y de Vox. No puede olvidarse que el líder del partido más a la derecha, Santiago Abascal, es alavés y cuenta con apoyos de otros ex del PP en la comunidad.

Votos distintos a Vizcaya o Guipúzcoa

Álava es la zona del País Vasco donde el nacionalismo es más débil electoralmente. Durante años, fue el bastión del PP en la comunidad. Lo habitual era que los populares o los socialistas se repartieran tres de los escaños y el cuarto fuera para el PNV. Y, entretanto, la izquierda abertzale no lograba apoyos suficientes. El panorama alavés era distinto al de los otros dos territorios históricos vascos: Vizcaya es el feudo principal del PNV y Guipúzcoa es el principal caladero de la antigua Batasuna.

Sin embargo, el citado reparto habitual saltó por los aires en todo el País Vasco con la irrupción de Podemos. En las generales del 20-D de 2015 Podemos, aliado con Equo, fue la formación más votada en la comunidad, si bien logró un escaño menos que el PNV (5 los morados y 6 los peneuvistas) por el reparto por circunscripciones. En las generales del 26-J Podemos, ya aliado también con IU, volvió a ser el más votado en el País Vasco y llegó a los 6 escaños en detrimento de la formación liderada por Íñigo Urkullu.

Podemos, lista más votada

Además, en las dos últimas elecciones generales, la formación presidida por Pablo Iglesias fue la más votada en Álava. La lista estaba encabezada por Juan López de Uralde obtuvo una contundente victoria, con más del 30% de los sufragios. Algo casi impensable en un territorio con los apoyos tan repartidos. Un resultado que, en suma, sorprendió a todos, incluso a los propios dirigentes de Podemos.

Dos de las claves de aquel vuelco electoral en Álava fueron la elección del candidato, ya que Uralde es muy popular en la comunidad, y el apoyo de Podemos al derecho a decidir en las comunidades donde existen ansias independentistas. Pese a esa victoria holgada, los podemistas no llegaron a un segundo escaño por esta circunscripción. Solo consiguieron uno, al igual que el PP (20,4%), PNV (15,9%) y PSE (15,7%). Bildu se quedó en el 9,5% y Cs en el 4,9%. ¿Pero qué pasará el 28-A?

¿Qué dicen las encuestas?

Parece ser que en Álava las cosas cambian al ritmo de la política nacional. Porque la última encuesta conocida, publicada el pasado fin de semana por ‘El Correo’, apunta a un cambio relevante. Pero, eso sí, los cuatro partidos con representación por esta provincia serían los mismos. Es decir, cambiarían los porcentajes de votos pero las mismas formaciones se repartirían los escaños. Aunque por un escaso margen que lo deja todo abierto.

Siempre según este sondeo, el 28-A el PSE sería la primera fuerza en Álava con el 23% de los votos, Podemos iría al segundo puesto con el 20%, el PNV seguiría en la tercera plaza con el 17% y el PP sufriría un descalabro hasta la cuarta posición con un 14% de apoyo. Ocurre, sin embargo, que Bildu estaría ya pisando los talones a los populares, con el 11% de los sufragios.

Sin duda, la candidatura encabezada por Javier Maroto, exalcalde de Vitoria y uno de los pesos pesados en el equipo de Casado, sufriría ese fuerte desgaste por los resultados de Cs y de Vox que, según esta encuesta, quedarían cerca del 5% del voto en Álava. En Cs dicen que van a dar una sorpresa. Y Vox confía en dar la campanada en la provincia de donde es oriundo su líder. Si ambas formaciones de centroderecha desgastan más de lo esperado al PP, podría ocurrir que ese cuarto escaño alavés fuera para Bildu o para alguno de los tres partidos más votados. Un galimatías que se resolverá el 28-A.