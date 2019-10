Uber aterriza por sorpresa en Bilbao y el Ayuntamiento y los taxistas se ponen en pie de guerra: "Tendrán problemas"

Uber ha empezado a trabajar este jueves en Bilbao. La compañía de VTC ha desembarcado por sorpresa en la capital vizcaína. Y el recibimiento no ha sido precisamente cálido. Porque tanto las asociaciones de taxistas como el propio Ayuntamiento, gobernado por el PNV, se han puesto en pie de guerra. El teniente de alcalde y concejal de Transporte, Alfonso Gil, ha acusado a la compañía de aterrizar "con nocturnidad y alevosía" y ha llegado a pronosticar que "tendrá problemas".

La empresa de VTC ha empezado a trabajar en Bilbao con una flota de 20 vehículos. Su director en España, Juan Galiardo, que ha pasado por la capital vizcaína, ha expuesto a los medios que el año pasado más de 300.000 vascos se descargaron la aplicación de Uber en Euskadi a pesar de que allí no se prestaban servicios. Por ello, espera ampliar su flota en Bilbao y empezar a trabajar también en las otras dos capitales vascas; Vitoria y San Sebastián.

Galiardo ha defendido que esos 20 vehículos que ya están trabajando en la ciudad cumplen la normativa municipal y se ha mostrado extrañado de la "sorpresa" del Consistorio ya que "llevábamos mucho tiempo en conversaciones" para aterrizar en Bilbao.

"No cumplen la normativa"

La calma de Galiardo contrasta con la airada reacción del citado Alfonso Gil. El teniente de alcalde y concejal de Transporte, visiblemente molesto por lo acontecido, ha empezado su comparecencia denunciando que Uber ha llegado "con nocturnidad y alevosía".

Y después ha afirmado que "todo aquel que quiere operar en Bilbao haciendo servicios complementarios a los del taxi, lo podrá hacer; aquel que quiera realizar el mismo servicio, tendrá problemas". A su juicio, Uber no cumple la ordenanza municipal porque en ella se estipula que el servicio de taxis "no se puede coger a demanda", sino que debe solicitarse en las paradas. "Y que yo sepa, Uber no tiene paradas, por lo que no tiene capacidad de operar".

Como era de esperar, la llegada de Uber es un mazazo para los taxistas. Representantes de las organizaciones de taxistas han mostrado su preocupación y han criticado lo ocurrido en declaraciones a EITB. El Gobierno vasco ha reaccionado con la convocatoria urgente de la Mesa del Taxi, que se reunirá el próximo lunes.