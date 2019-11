Rosalía, deja de depilarte, por favor

Rosalía apareció en su último videoclip con entrecejo. No sé muy por qué lo hizo ni si era un guiño a Frida Kahlo, pero lo aplaudo. Ahora solo falta que en el próximo tema salga con vello en las piernas o en las axilas.

Todo lo que hace la catalana se convierte en tendencia y parece, incluso, que ella lo haya inventado. Desde que lleva uñas kilómetricas y fundas doradas en los dientes todos hablan de ello, incluso en los informativos. Rosalía tiene el poder de que se comente todo lo que hace, dice o lleva. Por eso confío en ella para que ponga de moda el vello femenino. ¿Por qué? Porque si algo se convierte en tendencia todo el mundo lo asume como normal y/o lo copia.

Estoy un poco hasta el coño de la imposición que hay sobre la mujer a la hora de depilarse. Cuando alguien nos ve con vello corporal nos mira raro y nos avisa. "Uy, ¡te has olvidado de depilarte hoy!", o nos cuestiona: "Pensaba que no eras una podemita de esas".

Es deprimente que hoy, en 2019, sea reivindicativo que una mujer no se quite el vello que le sale de forma natural

Ver a una mujer sin pelo por el cuerpo se ha convertido en lo normal, cuando lo normal es tenerlo, como tiene todo Dios, incluso, sorpresa, los hombres. Nadie le dice a un tío que se afeite el sobaco, que da imagen de sucio; y tampoco se asusta al verle las piernas repletas de pelos. Incluso al revés: es considerado como signo de virilidad. En cambio, si a una fémina se le ocurre salir con falda y vello en las piernas es criticada por el 90% de la población, hombres y mujeres.

Le ocurre siempre a Amaia Romero, quien no ve conveniente arrancarse el vello, y por ello se convierte en noticia cada vez que aparece sin depilar. Es deprimente que hoy, en 2019, sea raro y reivindicativo que una mujer no se quite el vello que le sale de forma natural.

Mujeres depiladas, desde niñas y como niñas

Como es mi columna voy a hablar de lo mío, que diría Umbral. Yo fui una niña que se desarrolló muy pronto. Estaba en el colegio, tendría 7 u 8 años –acabo de preguntarle a mi madre pero no se acuerda, dice que por ahí–. Yo lo recuerdo vagamente.

Me salieron los pechos mucho antes que a las compañeras de mi clase, junto con la menstruación, las curvas de mujer y el vello corporal. Mis padres se asustaron y me llevaron a hacerme pruebas, por si me pasaba algo, porque era demasiado pequeña para todo aquello. Los médicos concluyeron que no.

Que se depile quien quiera, y quien no, no. Pero que no sea criticado por ello

Adonde voy es que ese verano no quería ponerme pantalón corto ni falda, porque tenía vello y mis amigas no. Me daba vergüenza. Le dije a mi madre que me los quería quitar, que yo así no podía ir. Era tan pequeña que a ella le daba miedo que utilizase una cuchilla, y mucho menos cera. Entonces me compró una crema depilatoria, de estas que te dejas en las piernas –o donde quieras– unos minutos y luego retiras con una espátula. Me quemaba el vello y olía fatal.

Esta historia, que la cuento como anécdota y por ilustrar (no tengo ningún trauma ni nada personal contra el vello), no se habría producido si yo hubiera sido un niño, ya que no se me hubiera ocurrido sentir vergüenza o apuro por tener cuatro pelos en las piernas.

El vello femenino no es "feminazi"

En este tema queda mucho por hacer aún. A la mayoría de hombres que les he dicho que iba a escribir de esto me han mirado raro y han puesto cara de asco, como si el vello femenino fuera sucio, cuando ellos también tienen. "Es que si nos ponemos así tampoco habría que ducharse...", me dice uno, llamándose a sí mismo guarro sin darse cuenta (no se depila).

La diferencia entre un hombre y una mujer es que el primero puede depilarse por gusto o por estética. Por verse mejor, estar más suave, por sentirse más cómodo con él mismo. Nosotras tenemos que hacerlo por conveniencia social, es casi una obligación autoimpuesta. Yo misma me la autoimpongo en la mayoría de ocasiones, y cada vez que estoy en ello y no me apetece pienso que qué necesidad tengo de estar perdiendo el tiempo en eso.

Si a una mujer no le sale de abajo quitarse el vello no es ni "feminazi" ni "podemita" ni "hippie", solo es una persona normal que ha decidido no perder tiempo ni dinero en eso. Libertad

Me hace gracia cuando veo a mujeres criticando a otras mujeres por tener vello. "Mira, qué bien, así nos allanan el terreno a las demás, tenemos más hombres para elegir, jijiji". Mira, chica, no has entendido nada, y los que te aplauden tampoco.

Y tipos como este, concejal y portavoz del Partido Popular en Barajas de Melo (Cuenca), sin comentarios:

Señores, hombres y mujeres, depilarse no es lo normal, lo normal es tener pelos. Y si a una mujer no le sale de su coño moreno quitarse el vello no es ni "feminazi" ni "podemita" ni "hippie", solo es una persona normal que ha decidido no querer hacerlo.

La libertad del pezón (free the nipple) ya es una revolución en todo el mundo porque muchas famosas se han sumado a ella (es la tendencia de ir sin sujetador). Ahora solo queda hacer la libertad del vello (free the body hair) y ponerlo de moda para que sea aceptado y considerado como normal.

Amaia lo está haciendo pero tiene menos engagement. Rosalía, confío en ti.