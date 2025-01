Plan de vivienda: doce pasos para avanzar en un largo camino

Las medidas anunciadas por sorpresa por parte del Gobierno de Sánchez para abordar la crisis de vivienda en España han generado un sinfín de opiniones en cuestión de horas, quizás respondiendo al plan de vivienda anunciado por el PP en los últimos días, y debo decir que, sorprendentemente, hay aspectos que me parecen interesantes, hasta acertados, pero también dejo espacio para las dudas. Inclusive algunos de los puntos clave coinciden con lo que muchos hemos estado reclamando desde hace tiempo. Me pregunto ahora, ¿serán suficientes estas medidas para solucionar un problema tan complejo a largo plazo?

Si nos paramos a analizar las 12 propuestas anunciadas, la exención fiscal del 100% para contratos de alquiler ajustados al valor de referencia destaca como una medida que podría marcar la gran diferencia. Es una apuesta que, al menos sobre el papel, incentiva a los propietarios a ofrecer viviendas a precios razonables, lo cual es especialmente relevante en comunidades donde los precios no están regulados, y podría aliviar parte de la presión del mercado que ahora mismo no está dejando oxígeno a los compradores.

Otro punto que me parece esencial es la creación de garantías para propietarios e inquilinos. Saber que, en caso de impago, los propietarios podrán cobrar de manera ágil puede generar confianza en el mercado del alquiler y una gran solución ante uno de los problemas más latentes a los que se enfrentan los propietarios

Otro punto que me parece esencial es la creación de garantías para propietarios e inquilinos. Saber que, en caso de impago, los propietarios podrán cobrar de manera ágil puede generar confianza en el mercado del alquiler y una gran solución ante uno de los problemas más latentes a los que se enfrentan los propietarios. Además, el enfoque en facilitar el acceso a los jóvenes menores de 35 años me parece un acierto, dado que son uno de los colectivos más afectados por la precariedad y la escalada de precios. Sin embargo, no puedo obviar mi preocupación por la implementación práctica de estas garantías y la agilidad con la que se podrán aplicar las soluciones.

El blindaje de las VPO

El blindaje de la vivienda de protección oficial (VPO) como patrimonio estatal es otro aspecto que celebro. La idea de evitar que estas viviendas terminen en el mercado especulativo es una reivindicación histórica. Sin embargo, aquí surge una preocupación que también: ¿qué pasa con el mantenimiento y la rehabilitación de estas viviendas? Si no se gestionan adecuadamente, podríamos terminar con edificios deteriorados y guetos urbanos que perpetúen desigualdades.

El plan también incluye medidas para movilizar viviendas vacías y rehabilitarlas, así como ventajas fiscales para las SOCIMIs que destinen activos al alquiler asequible. A priori, parece una buena idea. Incentivar a los grandes operadores para que apuesten por el alquiler asequible podría aliviar la escasez de vivienda disponible, el gran debe de este gobierno en el momento actual.

El Gobierno acierta esta vez y estas medidas parecen ser un paso en la dirección correcta, pero se sienten como un parche temporal frente a un problema estructural. Todavía falta incentivar acciones mucho más inmediatas, como reconvertir locales comerciales y oficinas vacías en viviendas asequibles

Pero, de nuevo, siendo realista, la incerteza reside en saber si estas medidas llegarán a tiempo o si serán suficientes para frenar la especulación en un mercado ya muy tensionado. Igual de positiva resulta la intención del Gobierno de crear más vivienda pública, especialmente en zonas como Valencia, donde ya se han anunciado proyectos concretos y que aliviarán a la ciudad en un momento complicado.

El gobierno acierta esta vez y estas medidas parecen ser un paso en la dirección correcta, pero se sienten como un parche temporal frente a un problema estructural. Todavía falta incentivar acciones mucho más inmediatas, como reconvertir locales comerciales y oficinas vacías en viviendas asequibles es una propuesta que podría tener un impacto más rápido y directo. 12 son buenos pasos para avanzar, pero hace falta mayor contundencia, menos burocracia y, sobre todo, voluntad política para atacar de raíz un problema que tiene un camino largo. Las intenciones son buenas, pero me temo que la senda hacia una solución real todavía llevará mucho por recorrer.

El autor del texto es Ricardo Gulias, CEO de RN Tu Solución Hipotecaria.