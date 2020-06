Pax Americana y equilibrios financieros

Como recordarán, cuando ya casi estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial, los aliados, junto con otros países, firman los acuerdos de Bretton Woods, creando instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de las que España es socio principal y, esta última, a la que Argentina es tan aficionada, está centrada en atender la crisis financieras originadas principalmente por razones fiscales y que tienen consecuencias en sus relaciones económicas internacionales. Adicionalmente, Estados Unidos abrió su mercado interior, dio ayudas económicas adicionales, firmó acuerdos preferenciales de comercio con sus aliados y garantizó la libertad de navegación, de acceso a las materias primas y de seguridad en las transacciones internacionales.

Eran otros tiempos, Estados Unidos producía casi el 40% del PIB mundial y era líder tecnológico absoluto en prácticamente todos los sectores. De aquel esquema, con sus repartos de producción y, por tanto, de la distribución global de la renta, de sus más favorecidos, han salido regímenes dictatoriales y/o depredadores que hoy ponen en peligro la seguridad y la paz mundial. Dicho esquema, además, le ha generado a EE.UU. un fuerte desequilibrio financiero internacional que ha llevado a algunos "distraídos" a pensar si no "terminará en el FMI", que en realidad sería como decir que tendrá que aplicar algunas de sus dolorosas recetas, pues no hay contribuyente externo que pueda asistirle. ¿Caerá la Pax Americana o hablamos de un problema menor? ¿Y cómo están otros? Pues dimensionemos el problema, ¿no?

Balance financiero

Un balance macro es como el balance contable de una persona, natural o jurídica, donde se ordenan los activos y los pasivos (deudas y patrimonio), pero de un país. Para ver el desequilibrio financiero exterior lo que se hace es restar a los activos financieros de los nacionales los activos financieros totales, siendo la diferencia obligaciones netas con terceros.

El resultado para Estados Unidos (y España) lo tienen en la anterior gráfica y, como pueden ver, aunque ya estuvo "mal" antes, sobre todo en 1999, empezó a despeñarse fuertemente en 2012, no parece tener freno y ya va por los 6 billones de dólares; el detalle del balance estadounidense lo vimos al tratar "El pánico de la FED...". Dicho desequilibrio en España es 961.000 millones, tema que hemos tratado de antaño en distintas ocasiones.

¿Seis billones de dólares es mucho o poco para Estados Unidos? Bromas aparte con que "todo es relativo", si lo comparamos con su PIB nominal (línea azul, siguiente gráfica), vemos que, proporcionalmente, han estado peor, fue en tiempos de la burbuja punto-com, cosa que dice mucho de dónde viene ese saldo acumulado. También es cierto que ahí están los Bonos del Tesoro americano en poder de China (más Japón, etc. y sorpresas.), que algún listo cree que los venderá para destruirles y que, de darse esa circunstancia, el presidente podría decir a los compradores "esperen hasta que bajen bastante y China pierda un fortunón, que la FED los comprará oportunamente", por ejemplo.

Otro aspecto de interés, aparte de que dicho desequilibrio es bajo respecto al total de los activos financieros (línea roja), alrededor del 2%, es que el balance financiero se torna negativo justo después de abandonar el patrón oro, con el "Shock Nixon", momento en que empiezan a acumularse reservas internacionales en dólares o en activos americanos denominados en dólares. Hay quien ha querido montarse una moneda de reserva distinta, como el eje China-Rusia-Irán-Venezuela-Turquía, lo que ocurre es que para eso es necesario un Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que garantiza en última instancia tener un Estado de Derecho? Piensen.

La respuesta a esa pregunta es clave y explica por qué, entre otras razones, el Euro califica mal, tema tratado en esta bitácora digital en distintas ocasiones. Pero antes de responderla (de nuevo), veamos el saldo del balance de otros países, supuestos aliados de EE.UU. y grandes beneficiarios, como China, Turquía y Rusia, de la Pax Americana actual que ya cambia.

¿El lastre europeo?

Aquí tenemos dos extremos: por un lado Alemania, con un saldo a su favor que, de momento, no para de crecer de forma casi exponencial, de casi el 50% de su PIB (siguiente gráfica), y por el otro, España, que es en contra en casi un 80% del PIB antes de la pandemia. Luego estarían Francia e Italia (sin contar "el negro" de su infierno fiscal) con un balance próximo al equilibrio y el Reino Unido (que está en libras, ¿1,25 $/£?), que con su plaza financiera "padece" algo parecido a lo que ocurre en EE.UU.

Curiosamente, la libra tiene más peso (proporcionalmente) como moneda de reserva (datos IMF) que el euro (y que el Yen) , y todo gracias a su tradición parlamentaria con sistema electoral representativo, sin la cual el barrio del Temple no sería lo que es hoy ni la City tendría las dimensiones que tiene; y no, no tiene nada que ver con conspiranoias, sino con su Estado de Derecho. Empezamos pues a ver la respuesta a la pregunta: lo que garantiza en última instancia el Estado de Derecho es tener una "democracia formal". Sin eso no hay organismos supervisores independientes (aquí la penúltima de Sánchez, que ha puesto en la CMC a su asesora) y se termina con una banca zombi, como en Japón, Alemania, Italia y ahora España, tras haber sido de las mejores en banca minorista. Una verdadera lástima que el enorme excedente comercial alemán, que le genera el exceso de ahorro de su enorme superávit comercial, tenga que pasar por su sistema bancario, otro juguete roto de su partitocracia.

Luego está el caso de la neutral Suiza, también con un enorme superávit comercial, que tiene enormes entradas de capitales, pero que su banco central neutraliza (o esteriliza, cual microbios) comprando acciones de empresas, como si fuera el fondo soberano noruego, en su particular guerra de divisas para que el franco no se revalúe, tema que vimos en "El banco central suizo y las bolsas".

El frente asiático

Que la Pax Americana tiene en la localización inducida de la producción global un componente esencial es una evidencia tratada varias veces aquí, podríamos hablar del desarrollo de nuestra industria nuclear, naval o militar en general y un largo etcétera, que va desde la contabilidad a la ciencia gerencial, y que dejó perlas como la que tratamos en "Pax Americana y neo mercantilismo", sobre los regalos a la industria automotriz alemana. Hoy todo eso está en cuestión y el acuerdo con Finlandia-Nokia para el 5G tal vez sea el último "reparto", esos con los que tanto ha ayudado a reducir los desequilibrios de supuestos aliados.

Por supuesto dicho reparto requiere de unos fundamentos adecuados en los países donde se localizan, algo que se ve de forma muy clara en Asia, que ya está cambiando por la reacción al mercantilismo chino, y que aquí no aprovecharemos por tener el (previsible) peor gobierno desde que votamos las malditas listas de la partitocracia. Solo hay que repasarse las empresas del Nikkey 225, tema que tratamos en "Guerra comercial y bolsa japonesa", para ver lo bien que se está bajo el árbol estadounidense y que se concreta en un balance favorable que, en dólares, es casi el doble del alemán, o el de los coreanos, con quienes tuvimos parecidos razonables, que es casi un 10% del japonés (siguiente gráfica).

Cambio de orden y conflicto

Pero todos esos repartos y equilibrios cambiarán, ya que el ciclo económico largo está a sus finales y no da para repartir más industrias nuevas, cada vez más escasas, con lo que si antes eran importantes un buen alineamiento estratégico y las virtudes nacionales, ahora lo son más que nunca. Los desequilibrios estadounidenses son otros, que no tienen que ver con la defensa, como vimos al tratar "El complejo militar industrial estadounidense", al contrario, pues es origen de muchas industrias conocidas, sino con la degeneración de su orden interno que creó el orden mundial actual y cuyas instituciones globales hoy son, cuando menos, disfuncionales, como la OMS, o generado monstruos totalitarios como la China actual.

Fin de ciclo económico largo y fin de ciclo generacional, todo un cataclismo que casi promete violencia global y que ya se expresa en las acciones de China sobre Hong Kong, isla de Estado de Derecho dentro de un imperio depredador que apela al peor nacionalismo para que cierren filas ante el desastre económico que se les viene encima. Es la primera detonación de una larga cadena pendiente de explotar, sobre todo en los países emergentes, un proceso de crisis se ha acelerado con la pandemia china. La parte buena sería que el final de este orden y pensamiento dominantes que destruye a nuestra nación está más cerca, lo peor, tal vez, la mala forma de gobierno que se nos impone para afrontar el cambio radical que no espera, con unos Estados Unidos convulsos, cambiando su orden interno y reconfigurando la Pax Americana, pero ese es tema y su relación con "el interés de España" lo trataremos otro día.