¿La mejor noticia económica de 2019?

La semana pasada tuvimos la buena nueva de que la ocupación había aumentado, según la EPA, en 338.900 personas en el segundo trimestre, dejando la tasa de paro en el 14,02%, un valor que sigue siendo altísimo y que, dada su persistencia, ya casi secular gracias a nuestros "organizadores" progresistas, ha dejado unas secuelas demográficas gravísimas que aseguran una tragedia futura para muchos españoles. Aun así, hay quien se molesta por la mejora del empleo, pero ese es el sino de nuestro mesianismo político: inmolación y tierra quemada.

También es cierto que decir que será la mejor noticia del año tiene al menos dos connotaciones: la primera, que el que sea la mejor no implica su excelencia, pudiendo incluso ser, que no es el caso, un mal menor; y la segunda, que a partir de aquí, el resto de noticias serán peores. Para aclarar ambas cosas, como siempre, profundizaremos en la estadística.

PIB y empleo

"Si se emplea más factor trabajo será que se está produciendo más, ¿no?". Sí, en principio sí. De hecho, si utilizamos la función de empleo (siguiente gráfica), aquella que relaciona matemáticamente el crecimiento porcentual del empleo total (variable dependiente, "y") con el crecimiento porcentual del PIB ("x"), un aumento de la ocupación de ese calibre, un 2,38% en tasa anual, significa, en promedio, un crecimiento del 2,8% del PIB. Pero eso es en promedio y lo cierto es que el crecimiento estimado ha sido del 2,3%, pues con estos políticos es imposible que aumente la tasa de crecimiento del PIB, que estaba en el 2,4%, tanto que, llegado el "cambio", allá por mayo del año pasado, tras su golpe de gobierno, que aquí no hay "alternancias" normales, incluso nos preguntamos si era un gobierno idiota (enlace a artículo) pues, sin haber enfriamiento, la hija de Calviño lo oficializaba y, no contentos con eso, en vez de proponer un plan para combatirlo lo ponía peor con sus medidas psicóticas.

¿Indicador retrasado?

Suele decirse de forma frívola (cosas de no hacerse un número, mucho "copia y pega" y etc.) que "el empleo va por detrás del crecimiento" y, como casi siempre, la respuesta es: "depende" (ver siguiente gráfica), a veces sí, a veces no, que decía la copla del 75. En otras palabras, en ciertos momentos el crecimiento del empleo puede servir para estimar el crecimiento del PIB y en otros no, como suele ser al final del ciclo. Además, lo normal es que la tasa de crecimiento de la ocupación sea menor que la tasa de crecimiento del PIB (v. g. jun-2015 a mar-2018), salvo en burbujas (v. g. sep-96 al mar-2006, y ahora) o antes de las recesiones (ahora). También es cierto que en nuestro caso quien "cebó la bomba" fueron las exportaciones, creándose una espiral virtuosa por cuya explicación también lo insultan a uno, que todo es muy salvaje. Hay que resaltar que son datos según la EPA, que difieren de lo que el INE llama "empleo equivalente a tiempo completo", que son mayores.

"Ese aumento es por el nuevo gobierno y el empleo público". De nuevo: sí y no. Sí, aunque el aumento en la contratación pública empezó en tiempos de la "organizer" Soraya (para quien España era su cobaya), algo que luego se aceleró mucho con el "doctor" Sánchez, colocador alegre de amigos, correligionarios y parientas; sin embargo, eso no es cierto en el último trimestre, donde el empleo público bajó (ver siguiente gráfica) un poquito, hasta que lleguen Pablito y la marquesa, que este tiene más parientas y se le está viniendo abajo su trampantojo iranochavista, marxista, feminista y siga Usted con la lista. Al final, la función pública será un desastre mayor.

"Alegría que no falte"

Contrariamente a lo que dice la propaganda del, valga la redundancia, parasitismo progresista, a empresarios y directivos les encanta contratar e ir sobrados de recursos humanos. Cuando se desmadran con la expansión, manipulaciones informativas aparte, se ponen estupendos invirtiendo y contratando; y no digamos si, gracias al BCE y su represión financiera, los ahorristas les subsidian la financiación de sus fantasías. Algunos incluso se comportan como verdaderos irresponsables y si les dices: "piano piano si va lontano", con suerte te responden "hay, Luis, no molestes". Prueba de lo que digo es que la pendiente de contratación del sector privado está intacta desde que empezó la expansión, fase que terminó en septiembre del 2018 cuando la hija de Calviño nos adelantó, innecesariamente, el enfriamiento, cosa que demostramos sobradamente.

Luego, cuando no salen los números, se descubre el universo de mentiras y aparece la ley del péndulo, hacen el ajuste a lo bestia precipitando y empeorando la recesión, destruyen empresa y, con suerte, no echan a los mejores. Así vamos, y buena parte de todo empieza por un banco central que no sabe embridar o atarencorto a bestias con mala doma. Finalmente, esas alegrías inflan la recaudación y, en vez de sanear el fisco, nuestros políticos sin oficio ni beneficio añaden más pasivos, con lo que el ajuste, al final, es de caballo, se quiera o no.

Recesión y previsiones

Allá por los 90's, solía decirse entre los mejores analistas macro que, cuando la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER una organización privada estadounidense sin fines de lucro prácticamente desconocida entre los economistas españoles) oficializaba el comienzo de la recesión (por contrato con el Departamento de Comercio), es que ya había terminado; dato muy importante para la estrategia bursátil, por cierto. Denle unas cuantas vueltas al tema e igual descubren lo curioso que es este oficio a la hora de estimar y predecir.

El caso es que para pronosticar si creceremos más (como venden algunas "reputadas" oficinas económicas) o no, la OCDE tiene un indicador adelantado, el Composite Leading Indicator o CLI (anterior gráfica) - que en España se usa bastante mal, como hemos explicado en distintas ocasiones - que predice con entre cuatro y ocho meses de antelación los puntos de inflexión cíclicos. Y lo que nos dice es que no se prevé que crezcamos más, al contrario y, para que eso ocurriera, antes debería hacer algo parecido a lo del Reino Unido, que se prevé salga de la recesión próximamente; así que si crecemos al 2,3% (dato provisional), igual en un año estamos destruyendo empleo, pues además, en Europa, la desaceleración es más fuerte.

El deterioro presente

Hay varios indicadores que nos lo señalan, como los PMIs, especialmente el manufacturero (enlace informe); además, con el enfriamiento global y la mala gestión que está haciendo la UE de la crisis comercial con sus mejores clientes, EE.UU. y Reino Unido, que no la copian y la protegen, y la equivocada estrategia de crecimiento de los principales países de Europa, la coyuntura va a peor. Esa conclusión se confirma con la tendencia del cálculo del PIB mensual de la zona Euro que tienen a continuación.

La España dual

Sin duda que el dato de empleo es la mejor noticia económica del año para los españoles pobres (casi la mitad) que padecen el expolio y los experimentos de una clase política que solo busca méritos para formar parte de la aristocracia progresista global, esa que, como en la ONU, FMI, etc., no paga impuestos. Luego hay muchos aspectos adicionales (precariedad, conciliación, seguridad, etc.), pero desde que tocó fondo la gran recesión global, allá por 2009, año en que apareció esta bitácora digital, y con lo bien que iba reaccionando nuestra economía, esperaba que pudiéramos llegar al 10% de paro y, tras la siguiente recesión, en que no pasaría del 14%, que bajara al luego al 7% en la siguiente expansión, momento en que empezarían a subir bien los salarios reales, a regenerarse la demografía y a conseguirse otras mejores importantes, esas que hoy venden quienes se pueden dar el lujo de no hablar de lo urgente y lo importante: el empleo total y la tasa de paro. No ha sido así pues se prefieren fantasías y corrupciones y ahora el escenario es que, en la próxima recesión, igual se nos va el paro 20%. Terrible.

Finalmente y sin entrar en más honduras, otra contrapartida dañina de la mejor noticia del año es que los políticos sin oficio ni beneficio que padecemos, que ya handisparadoeldéficit, pensarán que todo el toqueteo, inventos e impuestos adicionales del último año no afectan el crecimiento, al contrario, con lo que cuando vuelva la recesión repetirán su mala praxis y la podrán peor. Por lo menos queda el consuelo de que al menos muchos más han podido disfrutar de un verano más holgado. Así que, no habiendo competencia económica gubernativa, solo nos queda esperar que haya suerte. Mucha suerte a todos y feliz verano.